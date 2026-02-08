Ces 4 Québécois vont compétitionner aux JO de Milan-Cortina, mais pas pour le Canada

Quand tu peux magasiner ton équipe olympique! 🤯

Laurence Fournier Beaudry et son partenaire. Droite : Ye Quan

Des Québécois participeront aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, mais pas sous les couleurs du Canada.

Éditeur Junior, Nouvelles

Lors des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, qui se tiennent jusqu’au 22 février, 207 athlètes représenteront le Canada, dont 49 du Québec. Toutefois, d’autres Québécois et Québécoises ont réussi à se tailler une place pour compétitionner en Italie... mais pas au sein de l’équipe canadienne. On t’en présente quatre.

Au total, 93 pays sont représentés lors des 25es Olympiades d’hiver, pour un impressionnant total de 2 900 athlètes venu.e.s des quatre coins du monde.

Pour différentes raisons, certaines personnes choisissent de compétitionner sur la scène internationale sans nécessairement porter les couleurs du pays dans lesquelles ils et elles ont vécu toute leur vie, tantôt en patinage artistique, tantôt au hockey et en ski de fond.

C’est le cas de ces quatre athlètes du Québec. Les voici :

Nicolas Claveau-Laviolette

Âge : 20 ans

Sport : Ski de fond

Nation représentée : Venezuela

Cet étudiant-athlète en génie civil à l’Université Laval vivra le rêve olympique, non pas dans l’uniforme de l’unifolié, mais sous les couleurs du Venezuela. Nicolas Claveau-Laviolette sera d’ailleurs l’unique représentant vénézuélien aux Jeux olympiques de 2026.

Né à Caracas, au Venezuela, de parents québécois, il a grandi à Lévis, sur la Rive-Sud de Québec. Ce n’est qu’en novembre dernier qu’il s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, lors d’une étape de la Coupe du monde 2025-2026 de ski de fond en Finlande. Comment est-ce possible? Grâce à sa double citoyenneté.

Phil Pietroniro

Âge : 31 ans

Sport : hockey

Nation représentée : Italie

Faute d’avoir un Québécois dans l’équipe nationale canadienne, il y aura un peu du Québec dans l’équipe d’Italie. Phil Pietroniro, qui est né à Saint-Eustache, a de fortes origines italiennes et a même grandi durant ses premières années de vie au pays de la Vespa.

Le trentenaire n’est pas membre d’une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais il a eu une carrière prolifique au sein de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) à la Ligue de hockey de la Côte Est (ECHL). Il fait partie du club de hockey de Rytíři Kladno, en Tchéquie.

Laurence Fournier Beaudry

Âge : 33 ans

Sport : patinage artistique en couple — danse sur glace

Nation représentée : France

Cette Montréalaise qui a déjà représenté le Canada aux Jeux olympiques de Pékin 2022 a également patiné pour le Danemark avec son ancien partenaire danois, Nikolaj Soerensen.

En 2026, c’est aux côtés du Français — et ami de longue date — Guillaume Cizeron, qu’elle compétitionnera pour, si tout va pour le mieux, une place sur le podium.

Ye Quan

Âge : 24 ans

Sport : patinage artistique en couple

Nation représentée : Corée du Sud

Arrivé à Montréal à l’âge de trois ans, ce Québécois né en Islande a grandi dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, auprès d’une mère d’origine chinoise et d’un beau-père de Sainte-Julie. Il compétitionne aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 sous les couleurs de la Corée du Sud, aux côtés de sa partenaire canado-sud-coréenne Hannah Lim, avec qui il forme un duo depuis plusieurs années.

En entrevue avec le Journal de Montréal, Quan confie compétitonner pour la Corée du Sud à l’international en raison de l’admissibilité de sa partenaire et à leur désir de poursuivre leur carrière ensemble.

Avec ces informations en tête, tu pourrais être tenté.e d’encourager la France, le Venezuela, la Corée du Sud et l’Italie, en sachant qu’il y aura un peu de bleu du Québec au sein même de ces différentes équipes olympiques.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

