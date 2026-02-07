Voici LE salaire qu'il te faut pour acheter une maison ou un condo à Québec en février 2026

Si tu souhaitais de venir propriétaire d’une maison ou d’un condo en 2026, c’est probablement dans la région de Québec que tu pourrais y gagner au change. Acheter une résidence reste tout de même un défi financier d’envergure et connaitre le salaire annuel idéal qu’il te faudrait pour y arriver sans te priver est toujours bon à savoir.

Les nouvelles données de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) pour janvier 2026 tracent un portrait réaliste du marché immobilier de la capitale nationale. Voici ce que tu dois savoir sur le salaire nécessaire pour concrétiser ton projet d’achat.

Le marché immobilier de l’agglomération de Québec a connu une baisse, le mois dernier, la vente de maisons unifamiliales ayant reculé de 17 % en janvier comparativement à la même période l’an dernier. Les copropriétés ont également subi une baisse d’activité avec 11 % moins de transactions, tandis que les plex ont vu leurs ventes chuter de 19 %.

Malgré ce ralentissement des transactions, les prix demeurent orientés à la hausse. Le prix médian d'une maison unifamiliale dans l'agglomération de Québec atteint maintenant 478 500 $, en progression de 15 % par rapport à janvier 2025.

Du côté des condos, le prix médian s'élève à 333 500 $, ce qui représente une hausse de 9 % sur un an.

Pour évaluer ta capacité d'achat, il faut connaitre les principes de base du financement immobilier. Il est recommandé que tes dépenses totales de logement n'excèdent pas 35 % de ton revenu brut annuel.

Pour la mise de fonds initiale, les règles canadiennes exigent un minimum de 5 % sur la première tranche de 500 000 $. Si le prix dépasse ce montant, tu devras ajouter 10 % sur la portion entre 500 000 $ et 1,5 million $, puis 20 % sur tout montant supérieur.

Acheter une unifamiliale à 478 500 $ dans l'agglomération de Québec

Mise de fonds minimale

  • 5 % de 478 500 $ = 23 925 $

Montant hypothécaire

  • 478 500 $ - 23 925 $ = 454 575 $

Paiement mensuel (taux de 5 %, amortissement 25 ans)

  • Environ 2 660 $ par mois

Salaire annuel brut requis (ratio de 35 %)

  • Environ 91 300 $ par année

Acheter un condo à 333 500 $ dans l'agglomération de Québec

Mise de fonds minimale

  • 5 % de 333 500 $ = 16 675 $

Montant hypothécaire

  • 333 500 $ - 16 675 $ = 316 825 $

Paiement mensuel (taux de 5 %, amortissement 25 ans)

  • Environ 1 850 $ par mois

Salaire annuel brut requis (ratio de 35 %)

  • Environ 63 500 $ par année

Ces estimations se concentrent uniquement sur le versement hypothécaire de base. Dans la réalité, tu devras budgéter des dépenses supplémentaires, comme les taxes municipales et scolaires (qui varient selon le secteur), les coûts de chauffage, l'assurance habitation, l'entretien général, et pour les condos, les frais de copropriété mensuels.

Le marché immobilier de la capitale nationale se distingue par des prix généralement plus accessibles que ceux de Montréal, tout en offrant une excellente qualité de vie. Les salaires requis pour l'achat d'une propriété demeurent dans une fourchette atteignable pour de nombreux ménages québécois, particulièrement pour les condos qui nécessitent un revenu annuel inférieur à 65 000 $.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

