Voici comment regarder les Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 gratuitement au Québec
Même pas besoin d'avoir le câble!🇨🇦
C’est le jour J, J pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, pendant lesquels la nation canadienne ne fera qu’une et où les Québécois et Québécoises encourageront leurs athlètes préféré.e.s. Mais pour suivre l’action, à moins d’être sur place, encore faut-il savoir où regarder les épreuves. Bonne nouvelle : il existe plusieurs façons de le faire gratuitement du 6 au 22 février.
Pendant un peu plus de deux semaines, environ 2 900 athlètes représentant 93 pays tenteront de se frayer un chemin jusqu’à l’un des trois marches du podium et de faire la fierté de leur nation. Au total, 195 épreuves se dérouleront dans sept villes italiennes.
Pour l’occasion, pas besoin d’être abonné.e au câble pour encourager les 207 athlètes d’Équipe Canada. Au pays, le diffuseur officiel des Jeux olympiques demeure CBC/Radio-Canada. La chaîne RDS fait aussi partie des partenaires de l’événement et diffusera certaines compétitions.
Du côté de la société d’État, les Jeux seront présentés plus de 21 heures par jour. Sans surprise, plusieurs émissions régulières de Radio-Canada seront mises sur pause pendant cette période, à l’exception d’Antigang et des téléjournaux.
Voici où tu pourras regarder les Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 :
- Les chaînes télé de Radio-Canada et de CBC, accessibles sans abonnement au câble
- Les sites Web de Radio-Canada et de CBC
- L’application officielle Jeux olympiques - Milano Cortina 2026
- L’application CBC Gem de CBC
- L’application TOU.TV de Radio-Canada
- Le site Web de RDS
À noter que sur les applications mobiles des diffuseurs, toutes les disciplines sont aussi offertes en rattrapage, question de ne rien manquer.
Rappelons enfin qu’il y a six heures de décalage horaire entre l’Italie et le Québec. Si tu rates une épreuve diffusée de jour, tu pourras généralement la revoir en soirée sur les chaînes de la société d’État, en français comme en anglais.
Pour les plus organisés, l’horaire complet des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 est aussi disponible sur le site Web du Comité olympique canadien.