15 émissions et séries québécoises sur pause ce mois-ci durant les Jeux olympiques 2026
En priant pour que STAT ne nous laisse pas sur un suspense! 😮
Les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 promettent de faire vivre toute une gamme d’émotions aux Québécoises et Québécois, qui pourront encourager leurs athlètes préféré.e.s du 6 au 22 février. En contrepartie, il faudra toutefois dire au revoir à plusieurs rendez-vous télévisuels habituels, puisque la programmation sera presque entièrement consacrée à ce grand événement sportif mondial.
Si tes émissions favorites sont diffusées à TVA, tu peux respirer un peu : l’horaire de la chaîne demeurera inchangé, puisque les diffuseurs officiels des Jeux olympiques d’hiver sont Radio-Canada et RDS.
Du côté de Radio-Canada, plus de 21 heures de la grille horaire quotidienne seront réservées à la couverture olympique. Il faudra donc attendre pratiquement la fin du mois de février avant de retrouver et d’apprécier, ou d’aimer détester, certains personnages bien connus du petit écran.
Plusieurs séries feront ainsi relâche, dont STAT, Doute raisonnable, Empreintes et Dumas. Même chose pour En direct de l’univers, au grand dam de celles et ceux qui aiment chanter, danser et verser quelques larmes devant leur télé. L’animatrice du rendez-vous du samedi soir sera plutôt à la barre de l’émission Ciao Milano pendant toute la durée des Jeux.
La grande messe du dimanche soir, Tout le monde en parle, prend aussi une pause, ce qui signifie que les personnalités ayant marqué l’actualité devront patienter avant de passer sous la loupe de l’émission.
En fin d’après-midi, les personnes habituées de regarder On va se le dire et Silence, on joue! devront trouver un nouveau passe-temps, ou simplement se tourner vers les différentes compétitions diffusées sur les ondes de la société d’État.
Les enfants de la télé, Infoman, Zénith et Enquête céderont également leur place aux Jeux olympiques, tout comme La facture, L’épicerie et Découverte.
Bonne nouvelle toutefois : Radio-Canada maintient la diffusion de ses téléjournaux aux heures habituelles, histoire de te garder au fait de l’actualité locale, régionale et nationale. C’est aussi le cas d’Antigang, qui sera présentée du lundi au jeudi à 19 h.
On pourra donc continuer de suivre ce qui se passe au Quickie et au quartier général de l’escouade Antigang, découvrir si la mission undercover de l’agente Bénédicte, incarnée par Catherine St-Laurent, se poursuit toujours et voir si Fanny, interprétée par Léane Labrèche-Dor, ira réellement de l’avant avec sa demande de divorce à Denys Marchand, joué par Sébastien Ricard.
Voici les seules émissions qui demeurent en ondes du 6 au 22 février 2026 :
- Antigang, du lundi au jeudi à 19 h
- Les différents téléjournaux de midi, 18 h et 22 h 30