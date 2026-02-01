9 aliments qui sont moins chers sur Amazon que chez Maxi
Même si les prix du Maxi sont compétitifs, Amazon est capable de rivaliser!
Si tu fais partie de ceux et celles qui aiment traquer les bonnes aubaines, tu pourrais être surpris.e par ce qu’Amazon a à offrir côté épicerie. On associe souvent la plateforme aux livraisons rapides, aux gadgets et aux produits ménagers, mais certains essentiels du garde-manger y sont parfois affichés à des prix qui rivalisent avec (et même battent) ceux du Maxi.
En surveillant les variations de prix et les offres ponctuelles, tu peux économiser sans devoir te déplacer, ni faire la file à la caisse. Une option franchement pratique pour remplir ton frigo ou refaire le plein de collations en quelques clics. À noter que les prix et les délais de livraison peuvent changer rapidement, alors garder l’œil ouvert reste la meilleure stratégie.
Lait d'amande original sans sucre Almond Breeze
Contenant de lait d'amande vendu à 2,77 $ sur Amazon.
Amazon: 2,77 $ pour 946 ml
Maxi : 3,29 $ pour 946 ml
Bonne nouvelle pour les adeptes de boissons végétales : le lait d’amande sans sucre Almond Breeze se trouve à meilleur prix sur Amazon que chez Maxi. C’est une option particulièrement pratique si tu en consommes régulièrement, surtout pour les smoothies du matin ou les recettes à base de lait végétal.
Beurre d'arachide crémeux Kraft
Pot de beurre d'arachides crémeux Kraft de 1 kg vendu 10,42 $ sur Amazon.
Amazon: 10,97 $ pour 2 kg
Maxi : 11,50 $ pour 2 kg
Si le beurre d’arachide fait partie de tes essentiels pour déjeuner, Amazon propose le format de 2 kg à un prix plus avantageux qu'au Maxi. Même si l’économie de 0,53 $ reste discrète, la livraison à domicile rend l'affaire encore plus intéressante.
Huile de coco biologique Nutiva
Pot d'huile de coco biologique Nutiva de 444 ml vendu 11,99 $ sur Amazon.
Amazon : 11,97 $ pour 444 ml
Maxi : 13 $ pour 444 ml
Si tu cuisines souvent, l’huile de coco biologique est un incontournable à avoir sous la main, et celle de la marque Nutiva est offerte à meilleur prix sur Amazon. Très polyvalente, elle est idéale pour la cuisson grâce à sa bonne tolérance à la chaleur, que ce soit pour sauter des légumes, cuire des œufs ou préparer des recettes sucrées. C’est aussi un produit qui se conserve longtemps, ça peut donc être une bonne idée d'en commander plusieurs pour les stocker.
Pâte à tartiner NutellaLe pot de Nutella est à vendre à bon prix sur Amazon. Amazon
Amazon : En rabais à 9,50 $ plutôt que 10 $ pour 1 kg au moment d'écrire ces lignes
Maxi : 11,50 $ pour 1 kg
Le format de 1 kg de Nutella revient plus avantageux sur Amazon que chez Maxi. Un format assez imposant qui te permettra d'en profiter autant au déjeuner que pour cuisiner tes recettes de desserts préférées… ou simplement pour déguster à la cuillère.
Popcorn à saveur d'extra beurre d'Orville Redenbacher
Boîte de 18 sacs de popcorn à saveur d'extra beurre d'Orville Redenbacher vendue à 13,48 $ sur Amazon
Amazon : En rabais à 13,48 $ pour la boîte de 18 sacs au moment d'écrire ces lignes
Maxi : 14 $ pour la boîte de 18 sacs
Parfaite pour les fans de popcorn et les familles nombreuses, la boîte de 18 sacs d’Orville Redenbacher coche toutes les cases. Pratique, goûteux et facile à préparer, c’est l’achat parfait pour les soirées cinéma improvisées.
Craquelins à saveur de fromage de Ritz
Boîte de craquelins à saveur de fromage de Ritz vendue à 2,98 $ sur Amazon.
Amazon : 2,48 $ pour 180 g
Maxi : 4,29 $ pour 180 g
Les craquelins à saveur de fromage de Ritz font partie des collations classiques qu'on aime avoir sous la main. Parfaits pour les journées chargées, les boîtes à lunch ou les petits cravings d’après-midi. Ils risquent de disparaître plus rapidement que tu le penses, alors faire des économies en les commandant en ligne est un choix tout à fait logique.
Thon pâle entier dans l'huile d'olive de Rio Mare
Emballage de trois cannes de thon pâle entier dans l'huile d'olive de Rio Mare vendu à 7,24 $ sur Amazon.
Amazon : 7,24 $ pour trois cannes de 80 g
Maxi : 7,99 $ pour trois cannes de 80 g
La boîte de trois cannes de thon d’Rio Mare est un vrai lifesaver pour les lunchs de semaine. Savoureuses, bien assaisonnées et prêtes à l’emploi, les cannes de thon sont parfaites pour improviser des sandwiches on the go. Un incontournable à avoir sous la main en tout temps.
Céréales protéinées Vector
Boîte de céréales Vector en vente sur Amazon.
Amazon : En rabais à 9,47$ au lieu de 9,95 $ pour 850 g au moment d'écrire ces lignes
Maxi : 11 $ pour 850 g
La boîte de céréales protéinées Vector est une option intéressante si tu veux un déjeuner rassasiant qui te garde plein d’énergie tout au long de la matinée. Avec une bonne dose de protéines par portion et une texture croquante, elles fonctionnent très bien avec du lait ou du yogourt et c’est une belle alternative aux céréales plus sucrées.
Pochettes de compote de pomme Gogo Squeez
Paquet de douze pochettes de compote de pomme.
Amazon : En rabais à 9,47 $ au lieu de 9,95 $ au moment d'écrire ces lignes
Maxi : En rabais à 9,99 $ au lieu de 12 $ au moment d'écrire ces lignes
Bien que le paquet de douze pochettes de compote de pommes soit en rabais sur Amazon et chez Maxi, c'est tout de même Amazon qui l'emporte. Faciles à glisser dans une boîte à lunch, elles te feront sauver du temps lors des matins pressés. Une collation pratique à avoir dans son garde-manger.
Prendre l’habitude de vérifier les prix sur Amazon avant de passer à l’épicerie peut clairement rapporter. Plusieurs essentiels du garde-manger y sont parfois offerts à meilleur prix, surtout quand les offres sur les formats multiples entrent en jeu.
