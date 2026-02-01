9 aliments qui sont moins chers sur Amazon que chez Maxi

Même si les prix du Maxi sont compétitifs, Amazon est capable de rivaliser!

Enseigne du Maxi. Droite : Boîtes Amazon.

Amazon vend des aliments à prix avantageux.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec, Jonathan Weiss | Dreamstime
Rédactrice pigiste

Si tu fais partie de ceux et celles qui aiment traquer les bonnes aubaines, tu pourrais être surpris.e par ce qu’Amazon a à offrir côté épicerie. On associe souvent la plateforme aux livraisons rapides, aux gadgets et aux produits ménagers, mais certains essentiels du garde-manger y sont parfois affichés à des prix qui rivalisent avec (et même battent) ceux du Maxi.

À lire également : L'épicerie Maxi a officiellement détrôné Costco au Québec en 2025 - Voici pourquoi

En surveillant les variations de prix et les offres ponctuelles, tu peux économiser sans devoir te déplacer, ni faire la file à la caisse. Une option franchement pratique pour remplir ton frigo ou refaire le plein de collations en quelques clics. À noter que les prix et les délais de livraison peuvent changer rapidement, alors garder l’œil ouvert reste la meilleure stratégie.

Lait d'amande original sans sucre Almond Breeze

Contenant de lait d'amande sans sucre de la marque Almond Breeze, sur fond blanc.

Contenant de lait d'amande vendu à 2,77 $ sur Amazon.

Amazon

Amazon: 2,77 $ pour 946 ml

Maxi : 3,29 $ pour 946 ml

Bonne nouvelle pour les adeptes de boissons végétales : le lait d’amande sans sucre Almond Breeze se trouve à meilleur prix sur Amazon que chez Maxi. C’est une option particulièrement pratique si tu en consommes régulièrement, surtout pour les smoothies du matin ou les recettes à base de lait végétal.

Beurre d'arachide crémeux Kraft

Pot de beurre d'arachides cr\u00e9meux Kraft avec son \u00e9tiquettes verte, sur fond blanc.

Pot de beurre d'arachides crémeux Kraft de 1 kg vendu 10,42 $ sur Amazon.

Amazon

Amazon: 10,97 $ pour 2 kg

Maxi : 11,50 $ pour 2 kg

Si le beurre d’arachide fait partie de tes essentiels pour déjeuner, Amazon propose le format de 2 kg à un prix plus avantageux qu'au Maxi. Même si l’économie de 0,53 $ reste discrète, la livraison à domicile rend l'affaire encore plus intéressante.

Huile de coco biologique Nutiva

Pot d'huile de coco biologique de marque Nutiva, format de 444 ml.

Pot d'huile de coco biologique Nutiva de 444 ml vendu 11,99 $ sur Amazon.

Amazon

Amazon : 11,97 $ pour 444 ml

Maxi : 13 $ pour 444 ml

Si tu cuisines souvent, l’huile de coco biologique est un incontournable à avoir sous la main, et celle de la marque Nutiva est offerte à meilleur prix sur Amazon. Très polyvalente, elle est idéale pour la cuisson grâce à sa bonne tolérance à la chaleur, que ce soit pour sauter des légumes, cuire des œufs ou préparer des recettes sucrées. C’est aussi un produit qui se conserve longtemps, ça peut donc être une bonne idée d'en commander plusieurs pour les stocker.

Pâte à tartiner Nutella

Pot de Nutella sur Amazon.Le pot de Nutella est à vendre à bon prix sur Amazon. Amazon

Amazon : En rabais à 9,50 $ plutôt que 10 $ pour 1 kg au moment d'écrire ces lignes

Maxi : 11,50 $ pour 1 kg

Le format de 1 kg de Nutella revient plus avantageux sur Amazon que chez Maxi. Un format assez imposant qui te permettra d'en profiter autant au déjeuner que pour cuisiner tes recettes de desserts préférées… ou simplement pour déguster à la cuillère.

Popcorn à saveur d'extra beurre d'Orville Redenbacher

Bo\u00eete de 18 sacs de popcorn \u00e0 saveur d'extra beurre d'Orville Redenbacher.

Boîte de 18 sacs de popcorn à saveur d'extra beurre d'Orville Redenbacher vendue à 13,48 $ sur Amazon

Amazon

Amazon : En rabais à 13,48 $ pour la boîte de 18 sacs au moment d'écrire ces lignes

Maxi : 14 $ pour la boîte de 18 sacs

Parfaite pour les fans de popcorn et les familles nombreuses, la boîte de 18 sacs d’Orville Redenbacher coche toutes les cases. Pratique, goûteux et facile à préparer, c’est l’achat parfait pour les soirées cinéma improvisées.

Craquelins à saveur de fromage de Ritz

Bo\u00eete de craquelins \u00e0 saveur de fromage de Ritz.

Boîte de craquelins à saveur de fromage de Ritz vendue à 2,98 $ sur Amazon.

Amazon

Amazon : 2,48 $ pour 180 g

Maxi : 4,29 $ pour 180 g

Les craquelins à saveur de fromage de Ritz font partie des collations classiques qu'on aime avoir sous la main. Parfaits pour les journées chargées, les boîtes à lunch ou les petits cravings d’après-midi. Ils risquent de disparaître plus rapidement que tu le penses, alors faire des économies en les commandant en ligne est un choix tout à fait logique.

Thon pâle entier dans l'huile d'olive de Rio Mare

Emballage de trois cannes de thon p\u00e2le entier dans l'huile d'olive de Rio Mare.

Emballage de trois cannes de thon pâle entier dans l'huile d'olive de Rio Mare vendu à 7,24 $ sur Amazon.

Amazon

Amazon : 7,24 $ pour trois cannes de 80 g

Maxi : 7,99 $ pour trois cannes de 80 g

La boîte de trois cannes de thon d’Rio Mare est un vrai lifesaver pour les lunchs de semaine. Savoureuses, bien assaisonnées et prêtes à l’emploi, les cannes de thon sont parfaites pour improviser des sandwiches on the go. Un incontournable à avoir sous la main en tout temps.

Céréales protéinées Vector

Bo\u00eete de c\u00e9r\u00e9ales Vector en vente sur Amazon.

Boîte de céréales Vector en vente sur Amazon.

Amazon

Amazon : En rabais à 9,47$ au lieu de 9,95 $ pour 850 g au moment d'écrire ces lignes

Maxi : 11 $ pour 850 g

La boîte de céréales protéinées Vector est une option intéressante si tu veux un déjeuner rassasiant qui te garde plein d’énergie tout au long de la matinée. Avec une bonne dose de protéines par portion et une texture croquante, elles fonctionnent très bien avec du lait ou du yogourt et c’est une belle alternative aux céréales plus sucrées.

Pochettes de compote de pomme Gogo Squeez

Paquet de douze pochettes de compote de pomme.

Paquet de douze pochettes de compote de pomme.

Amazon

Amazon : En rabais à 9,47 $ au lieu de 9,95 $ au moment d'écrire ces lignes

Maxi : En rabais à 9,99 $ au lieu de 12 $ au moment d'écrire ces lignes

Bien que le paquet de douze pochettes de compote de pommes soit en rabais sur Amazon et chez Maxi, c'est tout de même Amazon qui l'emporte. Faciles à glisser dans une boîte à lunch, elles te feront sauver du temps lors des matins pressés. Une collation pratique à avoir dans son garde-manger.

Prendre l’habitude de vérifier les prix sur Amazon avant de passer à l’épicerie peut clairement rapporter. Plusieurs essentiels du garde-manger y sont parfois offerts à meilleur prix, surtout quand les offres sur les formats multiples entrent en jeu.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
amazon canadaépicerie au québecmaxi
QuébecAubainesCanada
  • Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

8 aliments moins chers sur Amazon qu'au Maxi pour remplir ton garde-manger sans sortir

Reste au chaud!

16 trouvailles Costco qui valent vraiment la peine à moins de 37 $

Des découvertes et des petites perles. 🔎

On a comparé le prix de 12 essentiels chez Walmart, Maxi et Super C : Voici les bons deals

Payer moins pour les mêmes produits = OUI!

On a comparé les rabais du Maxi VS Super C et voici les meilleurs « deals » de la semaine

La vie coûte cher, alors profite des aubaines!

Voyage aux États-Unis : Le Canada a un avertissement en vue de la Coupe du monde de la FIFA

Le moment d'une vie pourrait bien se transformer en cauchemar!

Ce village au bord de l'eau est à mettre sur ta bucket list de road trip près du Québec

Il n'est jamais trop tôt pour planifier un road trip d'été!

Une trouvaille IKEA parfaite pour revamper ton chez-toi est 40% moins chère que sur Amazon

Un nouveau look à petit prix, c'est OUI!

Crédit pour le logement en 2026 : Voici qui y a droit et comment le réclamer

Avec les loyers qui coûtent une beurrée, ça peut valoir la peine.

16 produits ménagers populaires qui coûtent moins cher au Dollarama qu'au Walmart

Faire le ménage est assez pénible que ce serait l’fun de ne pas se ruiner pour les produits!

La STM embauche pour plusieurs postes avec un sec.5 ou un DEP et paye jusqu'à 41,31 $

Plusieurs postes sont à pourvoir!

Des soirées de célibataires avec jeux sont organisées dans les Randolph en février

Ciao Tinder!

Certains Québécois peuvent faire faire leurs impôts gratuitement en 2026 et voici qui

Qui dirait non à des aides gratuites qui peuvent te rapporter gros? 🤑

Voici les 49 athlètes québécois qui iront aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026

Le Québec est la deuxième province la mieux représentée!

Ce village d'igloos à Québec est l'activité parfaite pour profiter de l'hiver

Et si ta personne a froid, tu pourras la réchauffer!