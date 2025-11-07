On a comparé les rabais du Maxi VS Super C et voici les meilleurs « deals » de la semaine
La vie coûte cher, alors profite des aubaines!
Prendre le temps de préparer ta liste d’épicerie avant de partir magasiner, ça peut vraiment faire une différence. Non seulement tu évites les oublis de dernière minute, mais tu peux aussi établir ton budget et repérer les rabais dans les circulaires. Pour t’aider à faire des choix plus économiques, on a comparé les promotions offertes chez Maxi et Super C afin de voir lequel propose les meilleurs prix cette semaine.
Prends note que la comparaison a été faite en ligne avec les tarifs en vigueur jusqu'au 12 novembre 2025.
Concombre
Les mini concombres sont moins chers au Super C qu'au Maxi cette semaine.
Maxi, Super C
Maxi : 3 $
Super C : 2,25 $ plutôt que 3,99 $
Les minis concombres sont parfaits pour les salades ou les boîtes à lunch. Si tu veux faire le plein au meilleur prix, c'est au Super C que tu pourras trouver l'aubaine la plus avantageuse.
Bleuets
Les bleuets sont au même prix cette semaine dans les deux épiceries, à 1,77 $ la barquette.
Maxi, Super C
Maxi : 1,77 $ plutôt que 3 $, limite de quatre barquettes
Super C : 1,77 $ plutôt que 4,99 $
Les prix sont peut-être les mêmes d’un détaillant à l’autre, mais au Maxi, une limite de quatre barquettes est imposée pour profiter du spécial. Si tu veux te faire des réserves et congeler une plus grande quantité de bleuets, il pourrait être plus judicieux d’aller au Super C.
Brocoli
Le brocoli est nettement moins cher au Maxi cette semaine, à seulement 1 $.
Maxi, Super C
Maxi : 1 $ plutôt que 2 $
Super C : 2,60 $ plutôt que 2,99 $
Ce n'est pas compliqué, à 1 $ par couronne de brocoli, le Maxi te permet d'en avoir près de trois pour le montant demandé pour une seule au Super C. Tu sais donc où aller pour ta dose de la semaine.
Raisins
Les raisins sont au même prix cette semaine dans les deux épiceries, à 3 $ la livre.
Maxi, Super C
Maxi : 3 $
Super C : 3 $ plutôt que 3,99 $
Du côté des raisins, on a une véritable égalité. Les deux épiciers affichent le montant de 3 $ pour les raisins verts ou rouges sans pépin.
Boeuf haché
Le bœuf haché est plus abordable au Super C cette semaine, à 7 $ la livre.
Maxi, Super C
Maxi : 7,50 $ / lb plutôt qu'environ 8,40 $
Super C : 7 $ / lb plutôt que 7,99 $
Ici, la différence de prix pourrait s'expliquer par le fait que l'offre du Maxi est pour une viande extra-maigre, et celle du Super C pour le boeuf haché maigre. Cela dit, si cela t'importe peu et que tu souhaites simplement débourser le moins possible, alors opte pour une visite au Super C.
Fromage à la crème
Le fromage Philadelphia revient moins cher au Super C cette semaine, à 5 $ pour 340 g.
Maxi, Super C
Maxi : 4 $ pour 250 g plutôt que 4,29 $, soit 160 $ /100 g
Super C : 5 $ pour 340 g plutôt que 6,79 $, soit 1,47 $ /100g
Si tu ne regardes pas attentivement, tu pourrais penser que le meilleur deal se trouve au Maxi, mais en tenant compte du prix par 100 g, c'est en fait au Super C que tu en as plus pour ton argent.
Farine Robin Hood et Five Roses
La farine est légèrement moins chère au Super C cette semaine, à 4,49 $.
Maxi, Super C
Maxi : 5 $ pour 2,5 kg
Super C : 4,49 $ pour 2,5 kg
La farine est un ingrédient de base dans la plupart des cuisines, alors profite du rabais au Super C pour renflouer tes réserves tout en profitant d'un prix abordable.
Côtes de flanc de porc
Les côtes de flanc sont plus avantageuses au Maxi cette semaine, à 2,99 $ la livre.
Maxi, Super C
Maxi : 2,99 $ /lb
Super C : 3,88 $ /lb plutôt que 5,49 $
Les côtes de flanc de porc sont en spécial aux deux établissements, cela dit, Maxi emporte cette comparaison en offrant le prix de 2,99 $ par livre plutôt que 3,88 $ au Super C.
Céréales General Mills
Les céréales General Mills sont plus abordables au Super C cette semaine, à 2,87 $.
Maxi, Super C
Maxi : 3 $ plutôt que 3,50 $ pour 430 g
Super C : 2,87 $ plutôt que 4,99 $ pour 430 g
Les céréales General Mills, dont la boite de 430 g de Cheerios Miel & Noix, sont affichées à prix réduit dans la circulaire des deux compétiteurs. C'est le Super C, avec son étiquette de 2,87 $, qui offre la meilleure aubaine.
Beurre
Le beurre est plus économique au Super C cette semaine, à 4,88 $ pour 454 g.
Maxi, Super C
Maxi : 5,88 $ pour 454 g plutôt que 7,50 $
Super C : 4,88 $ pour 454 g plutôt que 5,98 $
Même si les détaillants ne proposent pas la même marque, si tu n'as pas de préférence, tu peux te tourner vers le spécial à 4,88 $ sur le beurre de la marque Selection au Super C. Tu en auras plus pour ton argent, alors pourquoi ne pas en profiter?
Fromage Oka
Le fromage Oka est au même prix cette semaine dans les deux épiceries, à 7 $.
Maxi, Super C
Maxi : 7 $ pour 190 g plutôt que 8,50 $
Super C : 7 $ pour 190 g plutôt que 8,99
Histoire de te faire une raclette ou un plateau de fromage d'ici, tu peux aller aux deux établissements, qui te permettent de mettre la main sur le fromage Oka au prix intéressant de 7 $.
Si ton but est d’avoir la facture la plus basse, c’est définitivement l’épicerie Super C qui offre les meilleurs prix selon les items sélectionnés dans cette liste. Sur onze aliments, Maxi l’emporte seulement deux fois et il y a trois égalités. Cela dit, tu peux toujours utiliser la politique du prix imbattable de l’établissement perdant pour les items identiques, si jamais c’est une meilleure option pour toi.