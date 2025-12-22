Cette marque de verres qui coûtent 15 $ chacun au Linen Chest est à 2 pour 5 $ au Dollarama
Même marque, même produit… vraiment pas le même prix.🤯🔥
Si tu pensais que le Dollarama ne vendait que des trucs bas de gamme, détrompe-toi. La chaîne reconnue pour ses petits prix reçoit souvent des lots de produits de marque. Au cours de la dernière année, on a vu du Yves Rocher à 4,50 $, des shampoings Grow Gorgeous à 5 $ et plusieurs autres marques beauté à des prix ridiculement bas. Et cette fois, c’est dans le département de la vaisselle que tu dois te diriger pour faire une méga aubaine, parce que tu pourrais mettre la main sur des verres d’une ligne qui se vend généralement 15 $ chacun. Évidemment, ta facture va être nettement inférieure à ça.
Bien qu'on a souvent vu Dollarama offrir des dupes de verres fancy et populaires à mini-prix, cette fois, c’est « la vraie affaire » qui est à coût dérisoire. La chaîne vient de recevoir des verres de la collection Jupiter de Fortessa, une marque américaine reconnue pour sa vaisselle et sa verrerie haut de gamme, qu’on retrouve habituellement chez Linen Chest et dans des boutiques spécialisées. Et tu t’en doutes : ils sont vendus à une (mini) fraction du prix habituel.
La collection Jupiter de la marque Fortessa est connue pour son verre pressé texturé, à la fois rétro et très chic, offert dans plusieurs couleurs. Le motif en relief capte bien la lumière, ce qui donne instantanément un effet « bar à cocktails » à la maison, même avec un simple martini (ou un mocktail).
Bref, tu peux comprendre pourquoi j’ai arrêté de respirer en voyant ces produits au Dollarama.
Les verres à Martini JUPITER de Fortessa, dans la couleur verte. Izabelle Bee | Narcity Québec
Au moment de publier ces lignes, ce sont les verres à martini sans tige, d'une capacité de 340 ml, qui ont été répérés dans plusieurs couleurs au magasin du dollar.
« Découvrez le verre à martini Jupiter de Fortessa, une pièce maîtresse pour les amateurs de cocktails et de verrerie raffinée. Inspirée des marchés aux puces parisiens, la collection JUPITER séduit par son design vintage ponctué de détails perlés, aussi appelé bubble glass, qui évoque l’élégance des arts de la table d’antan. [...] Ce verre à martini de la collection Jupiter de Fortessa (Schott Zwiesel) séduit par son élégance intemporelle et son fini perlé unique. Parfait pour rehausser vos cocktails avec style. Résistant et passe au lave-vaisselle », peut-on lire sur le site Internet de Vinium Design qui vent actuellement ces items à 14,95 $ l'unité.
Les verres à Martini JUPITER de Fortessa, dans la couleur noire. Izabelle Bee | Narcity Québec
Si Vinum Design tient encore le modèle sur son site transactionnel, Linen Chest ne l’offre pas. Par contre, on peut y voir plusieurs autres produits de la collection Jupiter de Fortessa, à des prix beaucoup plus élevés :
101,04 $ pour un ensemble de six verres de 384 ml, et 88,92 $ pour un ensemble de six verres à whisky de 296 ml.
Les verres de Fortessa chez Linen Chest sont entre 15 $ et 17 $ l'unité. Linen Chest
Bref, pour le prix de six verres chez Dollarama, tu en aurais un seul ailleurs. Donc, si ce style vintage et élégant t’interpelle, cours. Généralement, les produits de marques réputées sont achetés en lots par Dollarama, ce qui laisse croire qu’ils pourraient être offerts en quantités limitées.
À noter que l’inventaire varie d’une succursale Dollarama à l’autre. Mais si tu tombes dessus, c’est une trouvaille qui vaut largement sa place dans ton panier pour recevoir sans exploser ton budget.
Verres Jupiter de Fortessa
Prix : Deux pour 5 $ au Dollarama
Prix sur le site Internet de Vinium Design : 14,95 $ chacun