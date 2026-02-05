Le maire de Québec fait un clin d'œil à « Heated Rivalry » et ça ne se passe pas comme prévu
« C’est une honte! »
Le maire de Québec, Bruno Marchand, a fait un petit clin d’œil à la série canadienne du moment, Heated Rivalry, pour annoncer l’ouverture de la nouvelle patinoire réfrigérée des Remparts au parc Bon-Pasteur. Or, alors que son administration envisage la fermeture de près d’une vingtaine de patinoires extérieures, plusieurs personnes remettent en question les priorités de la Ville. On t’explique.
Sur ses réseaux sociaux, le maire a partagé une vidéo dans laquelle on le voit vêtu d’un chandail des Remparts de Québec. Patins aux pieds, il glisse vers la caméra en lançant « I’m coming to the cottage », une réplique devenue culte dans la série de type « romance sportive » qui suit deux hockeyeurs professionnels entretenant une relation secrète.
Dans les commentaires, certain.e.s fans de la série ont salué le maire, aimé la référence à cette série inclusive, et l'appellent le « GOAT » (Greatest Of All Time). D’autres, toutefois, ont beaucoup moins apprécié la publication, tout comme l’inauguration de cette nouvelle patinoire, un projet évalué à environ 9,5 M$ et conforme aux dimensions réglementaires exigées par la Ligue nationale de hockey.
Les citoyen.ne.s sont mécontents de la fermeture imminente de plusieurs patinoires de quartiers. @bruno.marchand.maire | Instagram
« Pouvez-vous vous assurer que les 19 patinoires menacées de fermeture ne ferment pas? Ces patinoires sont l’âme de nos quartiers », a écrit une personne, soutenue par 81 mentions « j'aime » au moment de publier ces lignes.
Cette inauguration « a un goût amer », a ajouté une internaute, tandis qu’une autre a carrément demandé au maire Marchand s’il ne préférait pas « travailler à garder les patinoires ouvertes au lieu de faire le clown ».
19 patinoires de quartiers menacées
Pour la petite histoire, Le Journal de Québec révélait le 28 janvier dernier, en s’appuyant sur des documents internes, que la Ville de Québec avait identifié 19 patinoires extérieures de quartier susceptibles de fermer pour des raisons budgétaires.
Le scénario étudié se déploierait en deux phases, soit en 2026-2027 et en 2027-2028. Les sites visés sont répartis dans les six arrondissements de Québec, avec une concentration plus marquée à Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, qui regrouperait à elle seule huit des patinoires ciblées, selon le quotidien.
En conférence de presse, mardi le 3 février, Bruno Marchand a réagi au dossier, indiquant qu’il n’excluait pas de solliciter l’aide des centres de services scolaires de la région afin de contribuer au maintien des patinoires menacées.
« Si une école dit qu’elle est prête à soutenir la patinoire à côté, on va être preneurs. C’est sûr », a-t-il déclaré aux journalistes.
Rappelons que la série originale de Crave, diffusée à l’international par HBO Max, connaît un succès retentissant depuis son arrivée en ligne à la fin de 2025. Une deuxième saison a été annoncée.
Dès sa première semaine, elle est devenue la série originale la plus regardée de l’histoire de Crave, portée par une hausse d’auditoire de près de 400 % depuis son épisode inaugural, mis en ligne le vendredi 28 novembre, selon Bell Média.