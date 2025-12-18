Cette patinoire au Québec est parmi les plus belles au monde et bat le Rockefeller Center
Plus belle que la patinoire dans « Maman, j’ai encore raté l’avion »!
La ville de Québec est indubitablement un lieu féérique à visiter durant le temps des Fêtes avec son Marché de Noël allemand, ses décorations lumineuses et son cadre pittoresque. Récemment, la capitale nationale a même été nommée parmi les meilleures destinations au monde pour célébrer Noël. On peut donc comprendre que sa patinoire la plus emblématique se démarque aussi à l’échelle internationale pour la beauté féérique.
Une étude menée par Premier Inn a récemment cherché à déterminer quelles patinoires à travers le monde sont les plus belles. Résultat : une patinoire du Vieux-Québec a réussi à devancer plusieurs destinations mythiques, dont la célèbre patinoire du Rockefeller Center à New York.
Pour arriver à ces conclusions, l’étude a utilisé une technologie de suivi oculaire afin d’analyser des images de plus de 50 patinoires à travers le monde. Le temps pendant lequel les participant.e.s regardaient chaque image ainsi que la rapidité avec laquelle chaque patinoire captait leur attention a été mesuré, et ces données ont ensuite été combinées pour établir un score global mettant en lumière les installations les plus visuellement impressionnantes.
La patinoire de la place D’Youville se démarque
La patinoire de la place D’Youville, à Québec, a obtenu une note de 69,7 sur 100, ce qui la place au 2e rang en Amérique du Nord et au 11e rang mondial.
Située en plein cœur du Vieux-Québec, la patinoire est équipée d’un système de réfrigération qui garantit une surface de glace de qualité, peu importe les conditions météo.
À titre de comparaison, la patinoire du Rockefeller Center n’a obtenu qu’un score de 68,0, la reléguant au 4e rang en Amérique du Nord et au 14e rang mondial. Malgré sa présence dans des films cultes du temps des Fêtes comme Maman, j’ai encore raté l’avion et Elf, le Québec n'a rien à lui envier.
Une patinoire allemande au sommet du classement mondial
C’est la patinoire Kö on Ice, à Düsseldorf, en Allemagne, qui a décroché la première place mondiale avec une impressionnante note de 89,7 sur 100. Les participant.e.s ont passé en moyenne 3,2 secondes à observer cette patinoire, soit le plus long temps enregistré dans l’étude.
La patinoire Wiener Eistraum, à Vienne, arrive en deuxième position avec un score de 79,1, suivie de la patinoire de George Street, à Édimbourg, qui complète le top 3 avec 72,9.
Les 10 plus belles patinoires au monde
- Kö on Ice – Düsseldorf, Allemagne (89,7)
- Wiener Eistraum – Vienne, Autriche (79,1)
- George Street Ice Rink – Édimbourg, Écosse (72,9)
- Chesa al Parc Natural Ice Rink – St. Moritz, Suisse (72,8)
- Heinzels Wintermärchen – Cologne, Allemagne (72,0)
- Bondi Festival Ice Rink – Sydney, Australie (72,0)
- Grand Hyatt Seoul Ice Rink – Séoul, Corée du Sud (71,7)
- Royal Pavilion Ice Rink – Brighton, Royaume-Uni (71,2)
- UPMC Rink at PPG Place – Pittsburgh, États-Unis (70,9)
- GATE M Dream Center – Shanghai, Chine (70,4)
Les patinoires les plus impressionnantes d’Amérique du Nord
Malgré sa popularité et sa grande superficie, l’Esplanade Tranquille de Montréal ne figure pas dans le classement. Cela dit, quatre patinoires canadiennes ont réussi à se tailler une place dans le top 15 nord-américain.
La patinoire UPMC Rink at PPG Place, à Pittsburgh, arrive en tête avec un score de 70,9, suivie de près par la place D’Youville à Québec. La patinoire de la place Nathan Phillips, à Toronto, occupe la troisième position avec 69,3. Cette dernière est une attraction hivernale depuis plus de 60 ans et se transforme chaque hiver, passant d’une fontaine à une patinoire extérieure.
Les 10 plus belles patinoires en Amérique du Nord
- UPMC Rink at PPG Place – Pittsburgh (70,9)
- Place D’Youville – Québec (69,7)
- Nathan Phillips Square – Toronto (69,3)
- Rockefeller Center – New York (68,0)
- Curry Village Ice Rink – Yosemite (67,0)
- Campus Martius Park – Détroit (63,7)
- Frankenmuth Ice Rink – Michigan (63,7)
- Skating by the Sea – Coronado (62,0)
- Rothman Orthopaedics Ice Rink – Philadelphie (60,5)
- Wollman Rink – New York (59,0)
Ainsi, si tu veux aller vivre une expérience digne d'un conte de fées sur glace, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi, à condition d'être prêt.e à faire un petit road trip, selon où tu habites.
* Ceci est une adaptation de l'article « The world's prettiest skating rinks were ranked & this Quebec spot beat Rockefeller Center », qui a été publié à l'origine par Al Sciola sur MTL Blog.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.