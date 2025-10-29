8 petites villes au Québec qui deviennent de vrais « Winter Wonderland » en hiver
Pour un road trip digne d'un conte! 💫
Puisque l'hiver au Québec dure plusieurs mois, pas question de tout arrêter pour hiberner. Sous son manteau de neige immaculée et scintillante, la province continue à offrir son lot de lieux époustouflants à visiter pour un voyage digne d'un périple dans un véritable Winter Wonderland.
Paysages glacés à perte de vue, petits centres-villes illuminés, bâtiment historique et coloré : voici huit petites villes où organiser un road trip hivernal des plus charmant.
Sainte-Élie-de-Caxton
Région : Mauricie, QC
Pourquoi tu dois y aller : Lorsqu'il est paré de son manteau de neige, ce charmant village se transforme en lieu féérique digne d'un conte de Noël. Il faut dire qu’avec le rallye piéton, le grand flamant rose, la boutique qui s'appelle Le Lutin Marmiton et l’arbre où « poussent » des paparmanes, ce n'est pas la fantaisie qui manque dans ce petit coin de pays.
Bref, que ce soit pour participer au festival Noël dans l’Caxton, découvrir les rues pleines de bâtiments colorés ou pour admirer la nature en parcourant les grands espaces enneigés du Québec en motoneige, c'est un endroit à visiter sans faute.
Site Internet de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton
Chelsea
Région : Outaouais, QC
Pourquoi tu dois y aller : À quelques minutes de Gatineau, Chelsea est l’endroit rêvé pour une escapade hivernale de rêve. Tu pourras explorer le parc de la Gatineau, faire de la raquette ou du ski de fond, ou encore te relaxer au Nordik Spa-Nature, le plus grand spa du genre en Amérique du Nord.
Le cœur du village, le Square Old Chelsea, regroupe de jolies boutiques locales, cafés et adresses gourmandes. Passe chez Biscotti & cie pour un café réconfortant ou fais un tour à La Petite Grocerie pour dénicher des produits locaux et des trouvailles uniques.
Avec ses paysages enneigés, son ambiance paisible et son côté cocooning, Chelsea a tout pour séduire en hiver.
Saint-Michel-des-Saints
Région : Lanaudière, QC
Pourquoi tu dois y aller : En hiver, Saint-Michel-des-Saints devient une destination de rêve pour les adeptes de neige et de paysages grandioses. Nichée au cœur de la nature lanaudoise, cette petite municipalité offre tout ce qu’il faut pour transformer le froid en plaisir.
Entre les randonnées au parc régional du Lac Taureau, les balades en motoneige, les journées de ski de fond ou la pêche sur glace entre ami.e.s, impossible de s’ennuyer. Tu peux aussi te détendre lors d’une escapade bien-être à l’Auberge du Lac Taureau ou glisser sur les pentes en tube pour une dose d’adrénaline hivernale.
Saint-Jovite (Mont-Tremblant)
Région : Laurentides, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si on te parle de Mont-Tremblant, tu penses sûrement au village piétonnier, mais as-tu déjà exploré son charmant centre-ville, Saint-Jovite, en hiver? Sous la neige, ce quartier pittoresque devient un véritable décor de carte postale, avec ses lumières scintillantes et ses maisons anciennes transformées en cafés et restos chaleureux.
Passe par le Petit Hameau, où librairie, épicerie écolo et galerie d’art se fondent dans l’ambiance hivernale, puis profites-en pour te balader sur les sentiers enneigés du parc linéaire Le P’tit Train du Nord.
Entre ses paysages féériques et son atmosphère conviviale, Saint-Jovite est l’endroit parfait pour une escapade d’hiver en couple, entre ami.e.s ou en famille.
Baie-Saint-Paul
Région : Capitale-Nationale, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce joyau de Charlevoix est l’endroit parfait pour une escapade magique en hiver, alors que les montagnes poudrées et les paysages pittoresques offrent un cadre parfait pour profiter de la saison.
Tu peux commencer ton itinéraire au Spa Nordique de l’Hôtel Le Germain Charlevoix, afin de te détendre dans un bain chaud pendant que la neige tombe doucement autour de toi. Ensuite, fais un saut au centre-ville, où les galeries d’art, les petites boutiques et les cafés chaleureux t’invitent à flâner au rythme de l’hiver.
Pour te réchauffer, direction le Bistro Mouton Noir ou la sandwicherie Le Diapason pour un repas réconfortant. Et si tu veux goûter un peu de Charlevoix, arrête-toi chez Hydromel Charlevoix pour un petit vin au miel.
Entre détente, gourmandise et panorama à couper le souffle, Baie-Saint-Paul est à mettre sur ta bucket list.
Saint-Joseph-de-la-Rive
Région : Charlevoix, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de décrocher cet hiver? Saint-Joseph-de-la-Rive est de ces villages qui semblent figés dans le temps et en hiver, ses rues tranquilles, ses maisons d’époque en plus de la vue sur le Saint-Laurent créent une atmosphère à la fois paisible et magique.
Ici, tout invite à ralentir. Le pavillon de l’église offre un panorama saisissant sur le bord de l’eau, tandis que l’air salin et les montagnes enneigées te rappellent pourquoi la région de Charlevoix est si unique. L’histoire du lieu se dévoile à la Papeterie Saint-Gilles, une institution locale où le papier est encore fabriqué à la main, comme autrefois.
N'oublie pas de visiter les galeries d’art, les boutiques d’artisans locaux et les cafés chaleureux afin de créer des souvenirs inoubliables.
Kamouraska
Région : Bas-Saint-Laurent, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le magnifique village de Kamouraska se retrouve fréquemment dans les suggestions de destinations à visiter l'été au Québec, et avec raison. Cela dit, ce n'est pas seulement lorsque la saison estivale bat son plein que cette petite ville mérite ton attention. L'hiver, les balades au bord de l’eau te mènent à un panorama glacé envoûtant, tandis que les étendues de neige à perte de vue te permettent d'explorer les environs en motoneige ou en ski de fond. Les boutiques artisanales chaleureuses, les petits cafés où flâner ainsi que les gîtes et auberges ne manquent pas pour te garder au chaud.
Ainsi, si tu as envie de ralentir le rythme, pars à la découverte des petites maisons, des phares et du fleuve qui font de Kamouraska un lieu à couper le souffle.Site Internet de la municipalité de Kamouraska