J’ai passé le week-end dans cette petite ville à 2h de Montréal et c'est juste WOW l'automne
Le road trip à faire avec ta personne préférée pour te sentir comme dans Gilmore Girls.
L'automne au Québec, c'est franchement magique pendant les couleurs. Les forêts se transforment en tableaux vivants avec leurs teintes dorées et rouges, et l'air frais nous donne envie de sortir notre pull ou coton ouaté le plus douillet pour aller explorer, un bon café (pumpkin spice) à la main. C’est la période parfaite pour une escapade de fin de semaine, et l’un de mes nouveaux coups de cœur pour profiter de la saison se trouve en Outaouais, dans une petite ville charmante à seulement un court road trip du Grand Montréal.
À lire également : Cette petite ville du Québec est un incontournable pour ton road trip cet automne
Il s'agit de Chelsea, à quelques minutes de voiture de Gatineau et d'Ottawa, et plus précisément du village d'Old Chelsea, qui m'a complètement charmée.
Dès que tu mets les pieds dans Old Chelsea, tu as l'impression d'être transporté.e dans un de ces films d'automne ou l'une de ses séries à la Gilmore Girls qu'on adore regarder emmitouflé dans une couverture. Ce petit village bucolique a tout pour plaire : des petites boutiques indépendantes pleines de charme, des cafés chaleureux, et une ambiance qui te fait ralentir et apprécier chaque moment.
La Petite Grocerie du Square Old Chelsea. @iza.bee | Narcity Québec
Le plus magique? Le Old Chelsea se fait complètement à pied, et on a de tout : des cafés, des restaurants, un square central, un thrift shop, une boutique de plein air, des hébergements style loft, le plus grand spa au pays, et même une porte d'entrée sur le parc de la Gatineau.
Bref, c'est autant le paradis pour les fans de plein air qui veulent profiter des couleurs d'automne à 100%, que pour ceux et celles qui veulent un week-end relax.
Le café gourmand Biscotti & Cie à Old Chelsea. @iza.bee | Narcity Québec
L'un des must est définitivement le Biscotti & Cie, un café ultra cosy et chaleureux dans une petite maison rouge qui va devenir ton nouveau spot préféré.
Les déjeuners sont absolument délicieux, mais attends de goûter à leurs pizzas... Sérieusement, c'est parmi les meilleures pâtes à pizza que j'ai mangées cette année. Décadent est le mot. Tu peux donc y aller pour le déjeuner, mais aussi pour te remplir le bedon en soirée.
La pizza du Biscotti & Cie. @iza.bee | Narcity Québec
Et parce qu'on est en automne, j'ai évidemment testé leur café pumpkin spice : délicieux, sans être trop sucré. La terrasse est hyper mignonne avec tous ces petits mots que les gens laissent accrochés partout à l'aide d'épingles à linge. Bref, c'est le genre d'endroit qui te donne le sourire juste en y étant.
Pour le souper, direction le Pub Chelsea. Petit conseil d'amie : réserve, parce que ça se remplit vite, surtout les week-ends d'automne. La bouffe est réconfortante à souhait, exactement ce qu'on veut quand il fait frais dehors. Les cocktails y sont particulièrement bons et faits avec des alcools locaux. D'ailleurs, la distillerie est juste dans le Square si tu veux aller voir de plus près.
@iza.bee | Narcity Québec
En parlant du Square, tu peux visiter la Distillerie du Square et aller prendre un cocktail à La Cocktailerie après.
Il y a des événements toutes les semaines sur la terrasse du Square (ou à l'intérieur s'il pleut), de la musique live aux open mic, et l'ambiance est très relax et sans prétention malgré la beauté du lieu.
Petit secret gourmand : les ribs de maïs des food trucks sur la terrasse du Square sont absolument décadents.
Le Lac Pink du parc de la Gatineau l'automne. @iza.bee | Narcity Québec
Si tu ne fais qu'une seule randonnée pendant ton séjour, que ce soit celle du Lac Pink. C'est le hike à faire avant la fin des couleurs, mais honnêtement, c'est beau à l'année tellement le paysage est spectaculaire.
Bien que son nom évoque une étendue d'eau toute rose, ce lac d'une beauté marquante éclate plutôt de tons allant du vert turquoise à l'émeraude. C'est d'ailleurs la présence d'algues microscopiques qui lui donne sa couleur unique, mais qui le rend aussi très fragile, puisque celles-ci s'approprient l'oxygène du lac et l'étouffent.
En automne, le contraste entre le lac turquoise et les teintes rouges et orangées de la forêt environnante est absolument magique.
Pour profiter pleinement de ton escapade, je te recommande de passer ton séjour aux Lofts du Village, situés en plein cœur de Chelsea. J'y ai séjourné et j'ai adoré l'expérience. Nichés entre les arbres, ces lofts moderne au look très épuré (et instagrammable) offrent une vue magnifique sur les couleurs d'automne. Mais ce qui les rend vraiment incontournables, c'est leur emplacement de rêve : malgré le vibe d'être en nature, tu es à distance de marche du parc de la Gatineau, du Biscotti & Cie, de la Distillerie du Square et du Pub Chelsea.
@iza.bee | Narcity Québec
Tu peux réserver un loft avec une cuisine pour te préparer des snacks, et même booker l'une des habitations qui autorisent les chiens pour amener ton meilleur ami en escapade automnale avec toi.
On est littéralement à trois pas de tout dans le village, mais aussi en pleine nature, puisqu'on est entouré d'arbres. C'est le parfait équilibre entre accessibilité et tranquillité.
D'ailleurs, pour le summum de la détente, tu peux découvrir le plus grand spa au Canada, le Nordik Spa Village, qui est un vrai resort en soi : plusieurs restos, trois zones (silence, murmure et sociale), et le tout au coeur de la nature.
Bref, entre les cafés chaleureux, les restos réconfortants, les randonnées spectaculaires et l'ambiance de petit village, cette petite escapade va définitivement devenir une tradition pour ma part.
Que tu sois du genre à partir en randonnée dès l'aube ou plutôt team café-terrasse, c'est le moment parfait pour découvrir ce petit trésor de l'Outaouais qui transforme le paysage en carte postale vivante à l'automne.