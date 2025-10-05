Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Cette petite ville du Québec est un incontournable pour ton road trip cet automne

Pour un séjour digne d'une carte postale.

Des personnes devant une auberge. Droite : Saint-Antoine-de-Tilly.

Voyage au Québec : Cette petite ville est magnifique.

@mariiegf | Instagram, @ilovequebeccity | Instagram
Éditrice Junior

La saison des lattés à la citrouille, des journées fraiches et ensoleillées et des couleurs riches de l'automne est le moment idéal pour voyager à travers le Québec. En effet, c'est l'occasion de passer quelques jours dans une petite ville pittoresque après un road trip rempli de bons moments et de paysages flamboyants. Saint-Antoine-de-Tilly, niché dans la MRC de Lotbinière, te propose d'ailleurs une ambiance de village tout à fait envoûtant.

À lire également : Cette rando près de Montréal te mène à un rare lac turquoise niché dans une forêt colorée

Durant ton séjour, tu pourras décrocher du quotidien tout en découvrant les produits du terroir, les fermes agricoles aux couleurs éclatantes et les monuments historiques des environs qui t’accueilleront dans un décor digne d'une carte postale.

Pour plonger dans les sorties de la saison, tu peux opter pour une visite au Verger de Tilly, qui cache aussi une microbrasserie et une cidrerie. Et si la cueillette de pommes est déjà terminée au moment de ton escapade, tu peux toujours passer par la petite boutique pour faire le plein de produits sucrés.

Pour combler les petites fringales d’automne, fais un détour à la crêperie Du Côté de Chez Swann, où tu pourras savourer des crêpes sucrées ou salées, accompagnées d’une bière artisanale qui réchauffe aussi bien les mains que le cœur. Passe également par la Fromagerie Bergeron pour remplir ton panier de délices locaux : rien de mieux que leurs fromages pour un apéro automnal réussi.

Le moment est aussi parfait pour une promenade à vélo sur des routes bordées de feuillages flamboyants ou pour admirer un coucher de soleil doré sur le fleuve Saint-Laurent. Que tu aies envie de ralentir le rythme, de t’offrir un week-end romantique ou simplement de partager les petits plaisirs des villages avec tes ami.e.s, cet endroit se transforme en refuge idéal pour célébrer l’automne.

Site Internet de Saint-Antoine-de-Tilly

From Your Site Articles
voyage au québecroad trip au québecpetites villes au quebec
QuébecCanadaVoyage

Explore cette liste   👀

    • Noémi Lincourt

      Éditrice junior

      Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    6 petites villes au Québec qui sont absolument sublimes pour un road trip en automne

    Des vibes de carte postale à chaque détour : OUI SVP! 🍂 ☀️

    Ce petit village au Québec est un trésor pittoresque qui vaut le détour cet été

    Pour un road trip inoubliable!

    Ce petit village du Québec t’offre un pont pittoresque et des paysages colorés en automne

    Un week-end magique avec ta personne t'attend!

    8 endroits au Québec où les couleurs t’en mettront vraiment plein la vue cet automne

    La « bucket list » ultime de l'automne! 😍

    19 restos à Montréal qui ont reçu 1000 $ à 7200 $ d'amendes de salubrité en septembre 2025

    Plusieurs sont assez populaires. 👀

    Sécurité de la vieillesse : Plusieurs Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci

    Un soutien financier qui est le bienvenu! 🤑

    Le Club Med au Québec offre 50 % de rabais sur ses séjours et c'est le rêve pour décrocher

    Une escapade spontanée s'impose!

    Voici le salaire qu’il te faut pour t’acheter une maison à Québec en octobre 2025

    La capitale nationale est de moins en moins abordable, selon une experte.

    Cet article IKEA populaire à 9,99 $ a une note de 4,8/5 et c'est idéal pour toutes les pièces

    Attention, ça pourrait te créer un besoin. 👀

    Tigre Géant a sorti ses décos de Noël – Voici 11 trouvailles à moins de 20$ qu’on veut déjà

    Il ne reste qu'une douzaine de lundis avant Noël. ❄️✨

    Dollarama vend des mini fers plats à 5 $, mais on ne sait pas jusqu’à quand

    Quelque chose nous dit qu'il n'y en aura pas pendant très longtemps sur les tablettes. 🤯👀

    Ce vignoble de mousseux à 1h30 de Montréal est LA sortie entre BFFs à faire cet automne

    Bulles + paysages = OUI!

    Cora vend des « sacs surprise » déjeuner à 4,99 $ et voici comment ça fonctionne

    Un déjeuner de resto pour 5 $? Difficile à battre en 2025. 👀🔥

    8 sentiers avec passerelles près de Montréal pour des balades d’automne féériques

    Ta « bucket list » de la saison est prête! 🍂