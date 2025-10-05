Cette petite ville du Québec est un incontournable pour ton road trip cet automne
Pour un séjour digne d'une carte postale.
La saison des lattés à la citrouille, des journées fraiches et ensoleillées et des couleurs riches de l'automne est le moment idéal pour voyager à travers le Québec. En effet, c'est l'occasion de passer quelques jours dans une petite ville pittoresque après un road trip rempli de bons moments et de paysages flamboyants. Saint-Antoine-de-Tilly, niché dans la MRC de Lotbinière, te propose d'ailleurs une ambiance de village tout à fait envoûtant.
À lire également : Cette rando près de Montréal te mène à un rare lac turquoise niché dans une forêt colorée
Durant ton séjour, tu pourras décrocher du quotidien tout en découvrant les produits du terroir, les fermes agricoles aux couleurs éclatantes et les monuments historiques des environs qui t’accueilleront dans un décor digne d'une carte postale.
Pour plonger dans les sorties de la saison, tu peux opter pour une visite au Verger de Tilly, qui cache aussi une microbrasserie et une cidrerie. Et si la cueillette de pommes est déjà terminée au moment de ton escapade, tu peux toujours passer par la petite boutique pour faire le plein de produits sucrés.
Pour combler les petites fringales d’automne, fais un détour à la crêperie Du Côté de Chez Swann, où tu pourras savourer des crêpes sucrées ou salées, accompagnées d’une bière artisanale qui réchauffe aussi bien les mains que le cœur. Passe également par la Fromagerie Bergeron pour remplir ton panier de délices locaux : rien de mieux que leurs fromages pour un apéro automnal réussi.
Le moment est aussi parfait pour une promenade à vélo sur des routes bordées de feuillages flamboyants ou pour admirer un coucher de soleil doré sur le fleuve Saint-Laurent. Que tu aies envie de ralentir le rythme, de t’offrir un week-end romantique ou simplement de partager les petits plaisirs des villages avec tes ami.e.s, cet endroit se transforme en refuge idéal pour célébrer l’automne.
Site Internet de Saint-Antoine-de-Tilly
- Ce petit village allemand est l’un des plus jolis à visiter en Ontario cet automne ›
- Tu peux visiter cette petite ville pittoresque en train à partir du Québec cet été ›
- Cette petite ville du Québec est parfaite pour un voyage d'automne WOW au bord de l'eau ›
- Cette petite ville de l’Ontario est l'une des plus belles au Canada à visiter cet automne ›
- Tu peux t'évader vers cette petite ville du Québec en train pour une escapade d'automne ›