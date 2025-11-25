Le palmarès des 10 voitures les plus volées au Québec est dévoilé
Question de savoir si tu dois t'inquiéter. 👀
À voir le tout nouveau palmarès des voitures les plus volées, il y a un modèle qui sort vraiment du lot des chars les plus prisés par les voleurs et les voleuses, qui ont plus d’un tour (ou d’une clé?) dans leur sac pour s’emparer du véhicule de leur choix. Oui, même quand tu fais tout ce qu’il faut pour protéger ton habitacle.
C’est en tout cas ce qui se dégage de la liste annuelle publiée récemment par Équité Association. En jetant un coup d’œil au top 10 des véhicules les plus volés au Canada et au Québec, on remarque que les VUS compacts et de taille moyenne dotés d’un système d’entrée sans clé ont dominé l’année 2024.
Le Toyota RAV4 trône encore au sommet des véhicules les plus volés au Québec, avec 921 vols rapportés l’an dernier. Il fait partie des cibles favorites depuis longtemps et, cette année, il a aussi décroché la première place à l’échelle canadienne avec plus de 2 000 vols.
Selon Équité Association, le nombre impressionnant de RAV4 disparus s’explique par leur forte demande, leur facilité de service à l’international et leur valeur de revente élevée, « qui maximise les bénéfices criminels provenant des ventes illégales au pays et à l’étranger ».
Voici le top 10 des voitures les plus volées au Québec par nombre de vols en 2024 :
- Toyota RAV4 2021
- VUS | 144 507 véhicules assurés | 921 vols | taux de vol de 0,64 %
- Honda CR-V 2020
- VUS | 118 527 véhicules assurés | 398 vols | taux de vol de 0,34 %
- Honda Civic 2016
- Voiture | 205 109 véhicules assurés | 392 vols | taux de vol de 0,19 %
- Jeep Wrangler 2024
- VUS | 32 111 véhicules assurés | 267 vols | taux de vol de 0,83 %
- Toyota Highlander 2021
- VUS | 18 416 véhicules assurés | 215 vols | taux de vol de 1,17 %
- Mazda CX-5 2021
- VUS | 80 913 véhicules assurés | 214 vols | taux de vol de 0,26 %
- Hyundai Tuscon 2020
- VUS | 70 299 véhicules assurés | 158 vols | taux de vol de 0,23
- Dodge Ram 1500 série 2022
- Camionnette | 80 032 véhicules assurés | 158 vols | taux de vol de 0,20 %
- Ford F150 série 2023
- Camionnette | 88 908 véhicules assurés | 157 vols | taux de vol de 0,18 %
- Toyota C-HR 2021
VUS | 8 542 véhicules assurés | 113 vols | taux de vol de 1,32 %
Si on s’attarde au palmarès des voitures les plus volées au Québec selon le taux de vol, c’est plutôt que Jeep Gladiator qui arrive au sommet du top 10, avec 63 véhicules volés pour 2 941 voitures assurées en 2024, soit un taux de vol de 2,14 %.
Selon Équité Association, il y a eu une chute de 19 % des vols d’automobiles d’un bout à l’autre du Canada. Toutefois, le fardeau financier que représentent des vols de véhicules excède le milliard de dollars annuellement en termes de réclamations aux compagnies d’assurances.
L’organisme a également remarqué une hausse de 47,5 % des vols de véhicules de luxe d’une valeur de plus de 200 000 $, « qui démontre que les criminels cherchent davantage à maximiser leurs profits alors que le vol d’automobiles est de plus en plus risqué en raison des ressources stratégiques des forces de l’ordre et du gouvernement », indique-t-on.
*Ceci est une adaptation de l’article « Quebec's most stolen cars were revealed and drivers of these models should be on alert », publié sur MTLBlog.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.