Cette rue de Montréal nommée l'une des 5 plus cool au monde en 2025 et ça surprend
Elle bat des artères de New York, Berlin et de Grèce! 👀
L’une des artères les plus empruntées de Montréal vient d’être nommée parmi les rues les plus cool au monde en 2025, selon un tout nouveau palmarès Time Out. Elle fait même partie du top 5, battant de grandes villes, comme New York, Rio de Janeiro et Bruxelles. Tu risques de ne plus voir le centre-ville du même œil.
Cette quatrième liste annuelle des rues les plus cool au monde met de l’avant les coins de villes les plus vibrants où les résident.e.s et les visiteur.euse.s « sortent pour manger, explorer et avoir du fun », indique Time Out.
Pour arriver à ses fins, Time Out n’y est pas allé d’un vote populaire, mais s’est fié à son réseau d’éditeurs et d’éditrices réparti.e.s à travers le monde afin de proposer la rue la plus cool de leur ville respective en ce moment.
La liste e a finalement été évaluée selon plusieurs critères, comme la bouffe, la vie nocturne et culturelle et l’esprit de communauté.
Cette année, c’est la Rua do Senado à Rio de Janeiro au Brésil qui décroche la première place, devant la Orange Street d’Osaka, au Japon, la Rua do Bonjardim de Porto, au Portugal et la Fanghua Street à Chengdu, en Chine.
C’est la rue Sherbrooke Ouest, au centre-ville de Montréal, qui clôt le top 5 des villes rues les plus cool au monde en 2025.
L’une des particularités de cette artère importante de la métropole est notamment le Mille carré doré, un bijou montréalais où se côtoyait la haute aristocratie au 19e siècle. Parmi les résidents les plus connus, on compte les familles McGill, Ogilvy, Molson et Redpath.
Aujourd’hui, le coin est reconnu pour son architecture victorienne, ses nombreux commerces luxueux, ses musées — dont le Musée des beaux-arts et le Musée McCord Stewart et ses restaurants. C’est sans oublier la vue imprenable du mont Royal et la murale du montréalais Leonard Cohen.
Time Out va jusqu’à décrire Sherbrooke Ouest comme une rue vieille de 300 ans, « modeste, mais iconique », qui « façonne tranquillement la culture de la ville ».
Voici le top 10 des rues les plus cool au monde en 2025, selon Time Out :
- Rua do Senado, Rio de Janeiro, Brésil
- Rue Orange, Osaka, Japon
- Rua do Bonjardim, Porto, Portugal
- Rue Fanghua, Chengdu, Chine
- Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec
- Route Montague, Brisbane, Australie
- Maybachufer, Berlin, Allemagne
- Rue Olympou, Thessaloniki, Grèce
- Rue Orchard, New York, États-Unis
- Rue Vĩnh Khánh, Hô Chi Minh Ville, Vietnam
Quelle est la rue la plus cool à Montréal, selon toi?
