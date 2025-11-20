Les universités canadiennes dominent le top 10 des meilleures universités au monde en 2026
L'une d'entre elles se trouve à Montréal! 👀
Ça y est : les meilleures institutions universitaires au monde en 2026 ont été dévoilées et plusieurs universités canadiennes ont réussi à se frayer une place parmi la crème de la crème internationale des établissements postsecondaires. Qui plus est, l’une d’entre elles se situe même en plein cœur de Montréal.
C’est du moins ce qui ressort du plus récent palmarès annuel de QS Quacquarelli Symonds, publié ce mardi 18 novembre, qui a analysé les données de plus de 2 000 universités à travers la planète. Elles ont toutes été classées selon trois facteurs liés à la durabilité : l’impact environnemental, l’impact social et leur gouvernance.
Bien que les États-Unis soient la nation la plus représentée, avec 240 établissements, elle ne figure pas dans le top 10... contrairement au Canada.
Sur les dix meilleures universités au monde, on en compte trois qui sont situées au pays de l’érable et du castor. Comme l’indique QS, le Canada affiche la plus forte concentration au monde d’universités qui se classent dans le top 10, avec 7 %.
En deuxième position, c’est l’Université de Toronto, en Ontario, qui se mérite le titre de meilleure institution postsecondaire au Canada. Si elle était en première place en 2025, elle a été déclassée par la Lund University, en Suède.
L’Université de la Colombie-Britannique s’est classée en 5e place, comme l’an dernier, alors que l’Université McGill, elle, est passée de la 15e position à la 9e.
Voici les dix meilleures universités dans le monde pour la durabilité :
- Lund University (Suède)
- Université de Toronto (Canada)
- University College London (Royaume-Uni)
- University of Edinburgh (Royaume-Uni)
- Université de la Colombie-Britannique (Canada)
- LSE (Royaume-Uni)
- Imperial College London (Royaume-Uni)
- UNSW Sydney (Australie)
- Université McGill (Québec)
- University of Manchester (Royaume-Uni)
Voici les universités canadiennes classées dans le top 200 du palmarès QS :
- Western University
- À égalité au 24e rang
- Université de Montréal
- À égalité au 53e rang
- Queen's University
- À égalité au 59e rang
- University of Waterloo
- À égalité au 69e rang
- University of Alberta
- À égalité au 74e rang
- McMaster University
- À égalité au 92e rang
- Université Dalhousie
- À égalité au 107e rang
- Université d’Ottawa
- À égalité au 116e rang
- Simon Fraser University
- À égalité au 121e rang
- University of Calgary
- À égalité au 129e rang
- York University
- À égalité au 129e rang
- Université Laval
- À égalité au 153e rang
- University of Guelph
- À égalité au 161e rang
- University of Saskatchewan
- 168e rang
- Université Concordia
- 188e rang
- University of Victoria
- À égalité au 197e rang
*Ceci est une adaptation de l’article « Canadian universities dominated the top 10 of a new world's best universities ranking », publié sur Narcity Canada.