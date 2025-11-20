Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Les universités canadiennes dominent le top 10 des meilleures universités au monde en 2026

L'une d'entre elles se trouve à Montréal! 👀

Des gens qui marchent à l'Université McGill. Droite : l'Université de Toronto

3 des 10 meilleures universités au monde en 2026 sont situées au Canada, dont une à Montréal.

@mcgillu | Instagram, @uoft | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

Ça y est : les meilleures institutions universitaires au monde en 2026 ont été dévoilées et plusieurs universités canadiennes ont réussi à se frayer une place parmi la crème de la crème internationale des établissements postsecondaires. Qui plus est, l’une d’entre elles se situe même en plein cœur de Montréal.

À lire également : 3 villes du Québec classées parmi les plus vertes au Canada et ça comprend Saint-Jérôme

C’est du moins ce qui ressort du plus récent palmarès annuel de QS Quacquarelli Symonds, publié ce mardi 18 novembre, qui a analysé les données de plus de 2 000 universités à travers la planète. Elles ont toutes été classées selon trois facteurs liés à la durabilité : l’impact environnemental, l’impact social et leur gouvernance.

Bien que les États-Unis soient la nation la plus représentée, avec 240 établissements, elle ne figure pas dans le top 10... contrairement au Canada.

Sur les dix meilleures universités au monde, on en compte trois qui sont situées au pays de l’érable et du castor. Comme l’indique QS, le Canada affiche la plus forte concentration au monde d’universités qui se classent dans le top 10, avec 7 %.

En deuxième position, c’est l’Université de Toronto, en Ontario, qui se mérite le titre de meilleure institution postsecondaire au Canada. Si elle était en première place en 2025, elle a été déclassée par la Lund University, en Suède.

L’Université de la Colombie-Britannique s’est classée en 5e place, comme l’an dernier, alors que l’Université McGill, elle, est passée de la 15e position à la 9e.

Voici les dix meilleures universités dans le monde pour la durabilité :

  1. Lund University (Suède)
  2. Université de Toronto (Canada)
  3. University College London (Royaume-Uni)
  4. University of Edinburgh (Royaume-Uni)
  5. Université de la Colombie-Britannique (Canada)
  6. LSE (Royaume-Uni)
  7. Imperial College London (Royaume-Uni)
  8. UNSW Sydney (Australie)
  9. Université McGill (Québec)
  10. University of Manchester (Royaume-Uni)

Voici les universités canadiennes classées dans le top 200 du palmarès QS :

  • Western University
    • À égalité au 24e rang
  • Université de Montréal
    • À égalité au 53e rang
  • Queen's University
    • À égalité au 59e rang
  • University of Waterloo
    • À égalité au 69e rang
  • University of Alberta
    • À égalité au 74e rang
  • McMaster University
    • À égalité au 92e rang
  • Université Dalhousie
    • À égalité au 107e rang
  • Université d’Ottawa
    • À égalité au 116e rang
  • Simon Fraser University
    • À égalité au 121e rang
  • University of Calgary
    • À égalité au 129e rang
  • York University
    • À égalité au 129e rang
  • Université Laval
    • À égalité au 153e rang
  • University of Guelph
    • À égalité au 161e rang
  • University of Saskatchewan
    • 168e rang
  • Université Concordia
    • 188e rang
  • University of Victoria
    • À égalité au 197e rang

*Ceci est une adaptation de l’article « Canadian universities dominated the top 10 of a new world's best universities ranking », publié sur Narcity Canada.

From Your Site Articles
meilleures universités au mondemeilleures universités du canadauniversité mcgilluniversité de montréaluniversité concordiauniversité lavaléducation
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Du lait frais à bas prix : Dollarama revient sur sa décision

Les pintes de lait Québon offertes chez Dollarama ont créé tout un buzz sur les réseaux sociaux. 👀🥛

Ton cellulaire va sonner intensément aujourd'hui au Québec : Voici pourquoi

Ta télé et ta radio se joindront également à la symphonie. 🚨

Costco vend maintenant un gratteux Loto-Québec et tu ne le retrouveras pas ailleurs

Oui, même la loterie est à prix réduit au Costco. 🤯

Le top 100 des meilleurs employeurs du Canada en 2026 est sorti et leurs avantages sont WOW

Plusieurs recrutent au Québec! 👀

Cette déco de Noël à 25 $ chez IKEA est LA trouvaille festive pour les petits apparts

La magie de Noël en petit format! ✨

Justin Trudeau a amené Katy Perry au meilleur nouveau restaurant au Québec en 2025

Leur « date » avait pas mal fait jaser! 👀

6 activités entre 0 $ et 15 $ à faire ce week-end pour vraiment plonger dans la magie des Fêtes

La magie de Noël est arrivée! 😍🎄

3 villes du Québec classées parmi les plus vertes au Canada et ça comprend Saint-Jérôme

Montréal a des croûtes à manger! 🌳

La Défense nationale embauche sans diplôme avec un salaire allant jusqu’à 67 699 $/an

Prépare ton CV!

La caravane festive de Noël Coca-Cola est en tournée au Québec et c'est GRATUIT

Note la date! ✨🎄