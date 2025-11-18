Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

3 villes du Québec classées parmi les plus vertes au Canada et ça comprend Saint-Jérôme

Montréal a des croûtes à manger! 🌳

Vue sur le mont Royal, à Montréal.

La verdure urbaine est en recul au Canada, mais trois villes québécoises sont parmi les plus vertes au pays.

Bakerjarvis | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le nouveau rapport de Statistique Canada sur la verdure urbaine d'un océan à l'autre vient de sortir et on peut dire une chose sans gêne : le Québec se démarque du reste du pays. Trois villes d’ici se classent parmi les plus vertes au Canada en 2025, et Saint-Jérôme fait fièrement partie du trio de tête.

C'est du moins ce qui ressort des données du Recensement de l'environnement : verdure urbaine, 2025, publié ce lundi 17 novembre. Pour mener son analyse, l’organisme fédéral a analysé les images satellitaires des 1 016 centres de population au Canada durant la période estivale (de juin à la fin d’août).

Le Québec est majoritaire dans le top 5 des centres urbains les plus verts au Canada. Tout juste derrière le numéro un, soit St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, qui compte 93,5 % de zones vertes, c'est Saint-Jérôme qui arrive en deuxième place, avec un taux de 93,1 %.

Les deux autres villes québécoises qui se démarquent sont Sherbrooke, en Estrie (92,3 %), ainsi que Gatineau, en Outaouais (92,2 %). La cinquième position des villes les plus vertes en 2025 revient à White Rock, en Colombie-Britannique (91 %).

La verdure en déclin

Si la position des trois villes québécoises parmi les plus vertes au Canada peut sembler être une « bonne nouvelle », force est de constater que ce récent rapport de Statistique Canada ne ment pas : la verdure urbaine A mari usque ad mare est en fort recul depuis l'an 2000.

Seuls 74,5 % des centres de population au Canada analysés étaient considérés comme des zones vertes à l’été 2025, comparativement à 75,6 % l’été précédent.

Toutes les provinces, sauf les trois les plus à l'ouest, ont connu une diminution de la verdure en 2025, note Statistique Canada. Les plus vertes? Celles de l'Atlantique, alors que la région des Prairies était la moins verte.

Depuis le début des années 2000, la verdure urbaine a reculé dans toutes les provinces et dans les plus grandes régions urbaines du pays. En moyenne nationale, on parle d’une baisse de 8,2 %.

Les cinq villes ayant vu leur verdure urbaine largement réduire entre 2000-04 et 2021-25 sont :

  1. Milton, Ontario (-32,2 %)
  2. Kelowna, Colombie-Britannique (-21,6 %)
  3. Calgary, Alberta (-20,6 %)
  4. Winnipeg, Manitoba (-19,3)
  5. Abbotsford, Colombie-Britannique (- 16,9 %)

Le gazon n'est pas plus vert du côté des cinq plus grands centres canadiens pour la même période. Toronto affiche une baisse de 10,7 %, Montréal suit avec 8,7 % et Vancouver enregistre une chute marquée de 15,9 %. Calgary et Edmonton ferment la marche avec respectivement 20,6 % et 16,4 %.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

