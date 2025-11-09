Statistique Canada embauche sans diplôme et ça paye jusqu’à 61 761 $/an
Pas de diplôme, pas de problème!
À la recherche d'un emploi au Québec qui est stable et accessible sans diplôme? Statistique Canada embauche des Commis au recrutement dans plusieurs régions du Québec pour appuyer le recensement de la population, et le salaire peut monter jusqu'à 61 761 $ par année. Que tu sois à Montréal, Rimouski, Val-d’Or, Gaspé, Drummondville ou ailleurs à travers la province, il y a sûrement un poste près de chez toi.
En quoi consiste le poste
Ton rôle : appuyer les activités de recrutement liées au recensement. Tu pourrais, entre autres, communiquer avec les candidat.e.s, mettre à jour des données, coordonner les entrevues et répondre aux demandes de renseignements.
Salaire et type de poste
Ces emplois de niveau CR-04 offrent un salaire de 57 217 $ à 61 761 $ par année. Ils sont temporaires ou intérimaires, selon les besoins, mais peuvent servir de tremplin vers une carrière dans la fonction publique.
Conditions d’admissibilité
Aucun diplôme n’est requis : deux années d’études secondaires ou une expérience équivalente suffisent.
Tu dois être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, habiter à moins de 45 km du lieu de travail et être à l’aise avec les outils informatiques. Les personnes issues des communautés autochtones sont fortement encouragées à postuler.
Lieux d’embauche
Des postes sont disponibles un peu partout : Alma, Lévis, Sept-Îles, Saguenay, Victoriaville, Rouyn-Noranda et plusieurs autres villes du Québec.
Si jamais tu es intéressé.e, sache que les candidatures se font en ligne sur le site de Statistique Canada, et ce, jusqu'au 7 mars 2026.
Commis au recrutement
Salaire : Entre 57 217 $ à 61 761 $ par année
Compagnie : Statistique Canada
