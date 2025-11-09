Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Statistique Canada embauche sans diplôme et ça paye jusqu’à 61 761 $/an

Pas de diplôme, pas de problème!

Une enseigne du gouvernement du Canada.

Statistique Canada embauche au Québec.

Oasisamuel | Dreamstime
Éditrice Junior

À la recherche d'un emploi au Québec qui est stable et accessible sans diplôme? Statistique Canada embauche des Commis au recrutement dans plusieurs régions du Québec pour appuyer le recensement de la population, et le salaire peut monter jusqu'à 61 761 $ par année. Que tu sois à Montréal, Rimouski, Val-d’Or, Gaspé, Drummondville ou ailleurs à travers la province, il y a sûrement un poste près de chez toi.

À lire également : VIA Rail recrute à Montréal : 100 emplois offerts à 28,91 $/h avec un sec. 5

En quoi consiste le poste

Ton rôle : appuyer les activités de recrutement liées au recensement. Tu pourrais, entre autres, communiquer avec les candidat.e.s, mettre à jour des données, coordonner les entrevues et répondre aux demandes de renseignements.

Salaire et type de poste

Ces emplois de niveau CR-04 offrent un salaire de 57 217 $ à 61 761 $ par année. Ils sont temporaires ou intérimaires, selon les besoins, mais peuvent servir de tremplin vers une carrière dans la fonction publique.

Conditions d’admissibilité

Aucun diplôme n’est requis : deux années d’études secondaires ou une expérience équivalente suffisent.
Tu dois être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, habiter à moins de 45 km du lieu de travail et être à l’aise avec les outils informatiques. Les personnes issues des communautés autochtones sont fortement encouragées à postuler.

Lieux d’embauche

Des postes sont disponibles un peu partout : Alma, Lévis, Sept-Îles, Saguenay, Victoriaville, Rouyn-Noranda et plusieurs autres villes du Québec.

Si jamais tu es intéressé.e, sache que les candidatures se font en ligne sur le site de Statistique Canada, et ce, jusqu'au 7 mars 2026.

Commis au recrutement

Salaire : Entre 57 217 $ à 61 761 $ par année

Compagnie : Statistique Canada

C'est ici pour postuler


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

emplois bien payéssalaire québec moyengouvernement du canadaemplois au québecstatistics canada
QuébecCanadaArgent
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

