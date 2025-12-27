Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ versés aux Québécois en janvier 2026

Question de commencer l'année en force! 💸

De l'argent canadien.

Jusqu'à 666 $ seront versés aux Québécois en janvier 2026 avec l'allocation canadienne pour enfants (ACE).

Jeff Whyte | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

En janvier 2026, un nouveau versement de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) sera déposé dans les comptes bancaires des familles québécoises admissibles. Ce programme de l'Agence du revenu du Canada (ARC) représente un soutien financier essentiel pour les parents qui font face à un coût de la vie de plus en plus élevé et, disons-le, c'est une belle manière de commencer l'année.

À lire également : Allocation canadienne pour enfants : Les dates de versements pour 2026 sont sorties

L'ACE constitue un programme fédéral non imposable conçu pour alléger la charge financière des familles à travers le pays. Cette aide est disponible dès la naissance d'un bébé et est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne 18 ans.

Pour être admissible, tu dois assumer la responsabilité principale des soins et de l'éducation de l'enfant dans ton quotidien. Dans la plupart des cas, l'inscription se fait automatiquement : il te suffit de déclarer la naissance de ton enfant pour que la demande soit initiée.

Quel montant peux-tu espérer recevoir en janvier 2026?

Le montant de ton ACE dépend de deux facteurs principaux : l'âge de tes enfants et le revenu familial net ajusté de ton ménage. Pour les familles aux revenus plus modestes, ce soutien mensuel représente un élément crucial du budget familial.

Si le revenu net de ton ménage pour l'année 2024 est inférieur à 37 487 $, tu pourrais bénéficier des montants maximaux suivants :

  • 7 997 $ par année pour chaque enfant de moins de 6 ans (soit 666,41 $ par mois)
  • 6 748 $ par année pour chaque enfant de 6 à 17 ans (soit 562,33 $ par mois)

Si ton revenu familial dépasse ce seuil, tu peux tout de même être admissible à l'allocation. Les montants versés diminuent graduellement en fonction de l'échelle de revenu. De nombreuses familles de la classe moyenne continuent de recevoir des paiements, même s'ils sont réduits.

Dans les cas de garde partagée (répartition 60 %/40 %), le versement est séparé également entre les deux parents. Chacun·e reçoit la moitié du montant total, calculé selon sa propre situation financière.

Dès juillet 2026, l'ARC ajustera automatiquement les versements en fonction des revenus déclarés pour 2025. Les familles pourront recevoir jusqu'à 679,75 $ par mois pour les enfants de moins de 6 ans et 562,33 $ mensuellement pour chaque enfant de 6 à 17 ans.

Quand sera versée l'allocation canadienne pour enfants?

Date du versement : 20 janvier

Voici les dates des autres versements prévus en 2026 :

  • 20 février
  • 20 mars
  • 20 avril
  • 20 mai
  • 19 juin
  • 20 juillet
  • 20 août
  • 18 septembre
  • 20 octobre
  • 20 novembre
  • 11 décembre

D'ailleurs, si le montant dû est inférieur à 240 $ pour l'année au complet, tu recevras un versement unique en juillet seulement.

À noter que si tu n'as pas encore activé le dépôt direct auprès de l'ARC, c'est le moment idéal pour le faire. Cette option te permet de recevoir ton allocation directement dans ton compte bancaire à chaque période de paiement, ce qui élimine les délais liés à l'envoi postal d'un chèque.

Tu souhaites en savoir plus sur l'allocation canadienne pour enfants? Visite la page officielle de l'ARC pour obtenir tous les renseignements nécessaires.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

