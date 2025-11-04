Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Le nouveau portail qui remplace « La Place 0-5 ans » est ouvert : Voici comment ça marche

Est-ce que ce sera plus simple? 👀

Une enfant.

La plateforme qui remplace La Place 0-5 ans du gouvernement du Québec est maintenant ouverte aux parents.

Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le gouvernement du Québec vient tout juste de lancer son nouveau portail d’inscription aux garderies subventionnées et aux centres de la petite enfance (CPE), qui remplace la défunte Place 0-5 ans. Ce nouvel outil vise à rendre le processus d’admission plus simple, plus équitable et surtout plus transparent pour les parents partout dans la province. On t'explique comment ça marche.

À lire également : On a cherché les 6 quartiers à Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en novembre 2025

Le mois dernier, Québec a « tiré la plug » à la Place 0-5 ans, qui est hors service depuis le 16 octobre. Depuis le 3 novembre, voilà que le « Portail d’inscription aux services de garde » est fonctionnel pour les parents qui souhaitent inscrire leur progéniture à une garderie.

Grosso modo, le portail gouvernemental te permet de créer ton dossier familial, chercher un service de garde, faire une demande d’admission, mettre à jour tes informations et suivre tes démarches en cours.

Comme c'était le cas pour la Place 0-5 ans, tous les services de garde éducatifs du Québec y sont connectés : c’est donc le seul moyen de réserver une place.

Pour créer ton compte, tu auras besoin de ton identifiant du service d’authentification gouvernementale. Si tu n’en as pas, vaut mieux te rendre sur le site Web du gouvernement pour en créer un. Une fois connecté, tu pourras ouvrir ton dossier familial et y inscrire tes enfants.

- YouTube www.youtube.com

Comment remplir ton dossier rapidement

Le portail te donne un petit coup de main : tu peux autoriser l’utilisation des données déjà connues de Retraite Québec, ce qui remplira automatiquement certaines sections. Ensuite, tu peux ajouter un dossier pour chaque enfant, préciser ses besoins de garde et, s’il y a lieu, ses besoins particuliers.

Petit détail important : contrairement à l'ancien portail, seuls les enfants déjà né.e.s peuvent dorénavant être inscrit.e.s sur la plateforme. Tu peux aussi ajouter un.e autre parent ou une autre personne responsable au dossier.

Autre changement majeur : ce n’est plus la date à laquelle le bambin a été inscrit sur la plateforme qui compte, mais bien la date à laquelle tu auras réellement besoin d’une place. Une approche qui vise à refléter les besoins concrets des familles plutôt que de récompenser ceux et celles qui s’y sont pris le plus tôt.

Le portail comprend une carte interactive user friendly pour repérer les services de garde disponibles dans ton coin de pays. Tu peux notamment utiliser des filtres selon le type de service, les horaires, la disponibilité ou les besoins particuliers. Chaque fiche de service contient des infos détaillées pour t’aider à faire un choix éclairé.

Tu peux ensuite inscrire ton enfant sur la liste d’attente de plusieurs services de garde correspondant à tes critères. Dès qu’il est ajouté à une liste, le processus d’admission démarre automatiquement.

En décembre, soit lorsque la plateforme sera pleinement fonctionnelle, un indicateur de rang sera disponible pour t'informer du rang approximatif de ton enfant sur les listes d’attente.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

gouvernement du québec lois au québec enfants au québec
Québec Canada Nouvelles
  Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

