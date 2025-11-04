Le nouveau portail qui remplace « La Place 0-5 ans » est ouvert : Voici comment ça marche
Est-ce que ce sera plus simple? 👀
Le gouvernement du Québec vient tout juste de lancer son nouveau portail d’inscription aux garderies subventionnées et aux centres de la petite enfance (CPE), qui remplace la défunte Place 0-5 ans. Ce nouvel outil vise à rendre le processus d’admission plus simple, plus équitable et surtout plus transparent pour les parents partout dans la province. On t'explique comment ça marche.
Le mois dernier, Québec a « tiré la plug » à la Place 0-5 ans, qui est hors service depuis le 16 octobre. Depuis le 3 novembre, voilà que le « Portail d’inscription aux services de garde » est fonctionnel pour les parents qui souhaitent inscrire leur progéniture à une garderie.
Grosso modo, le portail gouvernemental te permet de créer ton dossier familial, chercher un service de garde, faire une demande d’admission, mettre à jour tes informations et suivre tes démarches en cours.
Comme c'était le cas pour la Place 0-5 ans, tous les services de garde éducatifs du Québec y sont connectés : c’est donc le seul moyen de réserver une place.
Pour créer ton compte, tu auras besoin de ton identifiant du service d’authentification gouvernementale. Si tu n’en as pas, vaut mieux te rendre sur le site Web du gouvernement pour en créer un. Une fois connecté, tu pourras ouvrir ton dossier familial et y inscrire tes enfants.
Comment remplir ton dossier rapidement
Le portail te donne un petit coup de main : tu peux autoriser l’utilisation des données déjà connues de Retraite Québec, ce qui remplira automatiquement certaines sections. Ensuite, tu peux ajouter un dossier pour chaque enfant, préciser ses besoins de garde et, s’il y a lieu, ses besoins particuliers.
Petit détail important : contrairement à l'ancien portail, seuls les enfants déjà né.e.s peuvent dorénavant être inscrit.e.s sur la plateforme. Tu peux aussi ajouter un.e autre parent ou une autre personne responsable au dossier.
Autre changement majeur : ce n’est plus la date à laquelle le bambin a été inscrit sur la plateforme qui compte, mais bien la date à laquelle tu auras réellement besoin d’une place. Une approche qui vise à refléter les besoins concrets des familles plutôt que de récompenser ceux et celles qui s’y sont pris le plus tôt.
Le portail comprend une carte interactive user friendly pour repérer les services de garde disponibles dans ton coin de pays. Tu peux notamment utiliser des filtres selon le type de service, les horaires, la disponibilité ou les besoins particuliers. Chaque fiche de service contient des infos détaillées pour t’aider à faire un choix éclairé.
Tu peux ensuite inscrire ton enfant sur la liste d’attente de plusieurs services de garde correspondant à tes critères. Dès qu’il est ajouté à une liste, le processus d’admission démarre automatiquement.
En décembre, soit lorsque la plateforme sera pleinement fonctionnelle, un indicateur de rang sera disponible pour t'informer du rang approximatif de ton enfant sur les listes d’attente.
