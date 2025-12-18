Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

8 activités magiques à Montréal pour sortir durant le temps des Fêtes

Il y en a pour tous les budgets!

Une personne à la basilique Notre-Dame de Montréal. Noémi au bar Vive le Vent.

8 activités magiques à Montréal du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026.

@hellodees_world | Instagram, Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditrice Junior

Durant le temps des Fêtes, la métropole offre des activités des plus féeriques. On pense notamment au Grand Marché de Noël de Montréal, au Village de Noël, à la patinoire de l’Esplanade Tranquille et au Complexe Desjardins, qui offrent tous un cadre magique pour une sortie festive. Si ces activités populaires doivent avoir une place sur ta bucket list, ce sont loin d’être les seules qui méritent ton intérêt. Voici donc huit activités à Montréal pour occuper tes temps libres du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026.

À lire également : 8 activités GRATUITES et féériques à Montréal pour finir l'année en beauté en décembre

Que ce soit pour découvrir de nouvelles adresses, passer du bon temps avec tes proches ou sortir un peu de tes habitudes, tu devrais trouver de belles idées d’activités à faire avec ta gang.

Aller à une soirée « ugly sweater »

Prix : Accès gratuit, boissons et aliments à vendre sur place

Quand : Le samedi 20 décembre 2025, de 22 h à 3 h

Adresse : Sir Winston Churchill Pub - 1455 à 1459, rue Crescent, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de sortir prendre un verre dans une ambiance festive, avec des cocktails thématiques et un DJ, le Sir Winston Churchill Pub est à mettre sur ton radar. Le samedi 20 décembre, mets ton ugly sweater de Noël le plus comique et va faire la fête avec d’autres personnes affublées de petite laine colorée et probablement malaisante.

Accessibilité : L'entrée n'est pas facilement accessible aux fauteuils roulants

Page Facebook de l'événement

T'amuser sur la patinoire de la Tohu

Prix : Gratuit, location de patins disponibles à 15 $ par adulte

Quand : 22 décembre au 4 janvier (fermé les jeudis 25 décembre et 1er janvier) - Lundi, mardi, vendredi et samedi de 12 h à 22h, mercredi de 12 h à 16 h et dimanche de 12 h à 18 h

Adresse : Patinoire de la Tohu - 2345, rue Jarry E., Montréal, Q

Pourquoi tu dois y aller : Illuminée en soirée, la patinoire de la Tohu s’impose comme un incontournable de l’hiver en ville, avec sa surface de 800 mètres carrés. Si tu veux aller patiner sans aller à l'Esplanade Tranquille dans le centre-ville, cette options est aussi féérique.

Site Internet de la Tohu

Aller à un marché des Fêtes

Prix : Accès gratuit

Quand : Le samedi 20 décembre, de 14 h à 18 h

Adresse : Silo – Brasserie Montréal - 150, rue de Louvain O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Histoire de faire le plein de petites trouvailles locales pour les Fêtes, le marché de Noël de la Brasserie Silo est une option à considérer. Tu pourras y découvrir des bijoux, des chandelles, des savons artisanaux, des chocolats raffinés, des plantes et plein d’autres idées cadeaux parfaites pour remplir les bas de Noël. En bonus, un duo piano et contrebasse sera sur place dès 15 h pour te plonger dans une ambiance festive pendant que tu magasines.

Accessibilité : Accessibile aux fauteuils roulants

Page Facebook de l’événement

Prendre un verre dans un décor de Noël digne de Paris

Prix : Cocktails festifs entre 14 $ et 20 $

Quand : Jusqu'au 31 décembre 2025

Adresse : French Line | 9e étage du Centre Eaton de Montréal (accès près du Uniqlo) - 1500, boul. Robert-Bourrassa #900, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le bar Vive le Vent propose une ambiance des Fêtes chic et feutrée, loin des décors trop quétaine. Installé au 9e étage du Centre Eaton, à l’emplacement du French Line, ce bar éphémère donne vraiment l’impression de passer Noël à Paris, le temps d’un verre. La carte mise sur des cocktails thématiques de saison comme le Lait de poule, la Mule pain d’épices, l’Espresso à l’érable ou encore le Manhattan d’hiver, à savourer dans un décor élégant parfait pour une date romantique.

Accessibilité : L’entrée n’est pas facilement accessible aux fauteuils roulants

Site Internet du Le 9e

Aller à la ferme

Prix : 5 $ par personne de 5 ans et plus

Quand : Le dimanche 21 décembre, de 10 h à 13 h (plages horaires d’une heure à réserver)

Adresse : PACE Farm - 1450, montée Wilson, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : La ferme PACE rouvre ses portes pour l’hiver avec une journée spéciale des Fêtes, parfaite pour une sortie hivernale. L’événement permet de circuler librement entre les granges et les enclos, de nourrir et caresser les animaux, et de rencontrer alpagas, chèvres, moutons, mini-chevaux, lapins, poules et plus encore. Un foyer extérieur et un chocolat chaud gratuit ajoutent une touche réconfortante à cette visite en plein air, idéale pour décrocher et profiter d’un moment chaleureux.

Accessibilité : L’événement se déroule à l’extérieur et dans des granges non chauffées. Les poussettes ne sont pas permises. Toilettes compostables sur place, sans eau courante ni électricité.

Page Facebook de l’événement

Faire ton propre savon 

Prix : 35 $ par personne, sur réservation

Quand : Le dimanche 21 décembre 2025, de 14 h à 16 h

Adresse : Chez Céramique Bistro – 1916, boul., Thimens, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Cet atelier de savon en édition des Fêtes est une belle activité à faire pour un moment créatif et amusant. Tu pourras créer ton propre savon artisanal, entouré.e d’ami.e.s ou en famille, dans un cadre qui sent bon le DIY et l’esprit des Fêtes. Une sortie parfaite pour repartir avec un objet fait main… ou un cadeau original à glisser sous le sapin.

Page Facebook de l’événement

Jouer à des jeux de société et regarder des films 

Prix : Accès gratuit aux jeux sur place, nourriture et boissons en vente

Quand : Du lundi 29 décembre à 11 h jusqu’au mardi 30 décembre à 1 h

Adresse : L’Adversaire | Pub et Boutique Ludiques - 4303, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Cette journée films et jeux est l’activité entre Noël et le jour l'An. L’Adversaire propose une projection intégrale de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, combinée à l’accès gratuit à ses jeux de société pour jouer sans limite entre deux films. Le tout se déroule dans une ambiance conviviale où venir en cape, en pyjama ou en armure est non seulement accepté, mais encouragé. Une longue journée confortable et festive, idéale pour finir l’année sans se presser.

Page Facebook de l’événement

Découvrir un spectacle de lumière dans une basilique

Prix : 40 $ par adulte, 28,75 $ par personne avec la passe familiale

Quand : Tous les jours, sous réservation

Adresse : La basilique Notre-Dame de Montréal - 110, rue Notre-Dame O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : La basilique Notre-Dame de Montréal fait partie des lieux historiques les plus impressionnants de la ville et, si tu ne l’as jamais visitée, c’est le moment parfait pour la découvrir autrement. En plus de te balader entre ses murs pour admirer les vitraux, les œuvres d’art et les sculptures spectaculaires, l’expérience immersive AURA transforme complètement l’espace grâce à des projections lumineuses et des lasers de pointe. Le spectacle met en valeur l’architecture de la basilique du sol au plafond, donnant vie à ce lieu emblématique à travers une mise en scène visuelle et sonore qui permet de redécouvrir son histoire et sa beauté sous un tout nouveau regard.

Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite

Site Internet de Fever

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec.

