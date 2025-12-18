Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec, démissionne
Il quitte même la CAQ.
Après une année rocambolesque, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, annonce quitter ses fonctions et, par le fait même, la Coalition avenir Québec (CAQ). Il siègera maintenant comme indépendant à l’Assemblée nationale.
Le député de La Prairie en a fait l’annonce « avec franchise et transparence » dans une longue publication relayée sur ses réseaux sociaux, ce jeudi 18 décembre.
« Depuis que je suis en poste, nous avons traversé ensemble une pandémie qui nous a tous marqués et qui nous amenés à entreprendre une transformation profonde, toujours avec un seul objectif : améliorer l’accès aux soins de santé et de services sociaux », écrit-il d’entrée de jeu.
Il soutient que sa décision a été prise à la suite des difficiles négociations avec les médecins, dans le cadre de sa réforme du système de rémunération sous la Loi 2.
« Après mûre réflexion et dans un esprit de cohérence, de respect des institutions et de mes valeurs personnelles, je suis arrivé à la conclusion que je ne suis plus la bonne personne pour poursuivre ces discussions et piloter la réécriture de la Loi 2 exigée par l’entente avec la FMOQ », concède Dubé.
Il avance toutefois être « satisfait » que le gouvernement soit parvenu à conclure une entente avec les médecins de famille, malgré le statu quo sur les enjeux de gouvernance entre le gouvernement, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et les directeurs médicaux dans le réseau de la santé.
« Je demeure fier du travail accompli et de toutes les transformations réalisées dans les dernières années pour améliorer notre réseau de la santé et je tiens à remercier toutes les équipes qui ont contribué à ces réalisations au bénéfice des patients », conclut-il.
Rappelons que Christian Dubé était en poste comme ministre de la Santé depuis juin 2020. Proche collaborateur de François Legault, il a été élu sous la bannière caquiste en 2012, alors député de la circonscription de Lévis.