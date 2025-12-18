Une « bombe météo » est prévue au Québec ce vendredi : Ça va être l’enfer
Attache ta tuque avec de la broche et prépare-toi un parapluie... et des patins.
Si tu t’es attaché.e au froid et à la neige des dernières semaines, tu seras déçu.e d’apprendre que tout ça disparaitra le temps d’une « bombe météo » extrême prévue ce vendredi 19 décembre, selon les prévisions de MétéoMédia et Environnement Canada. Plusieurs secteurs du Québec recevront une quantité de pluie digne d’un mois d’été.
De fortes rafales en provenance du sud-ouest pourraient frapper plusieurs régions du Québec à compter de vendredi après-midi et en soirée.
Dans le Grand Montréal, des vents pouvant atteindre 90 km/h sont même prévus, selon l’alerte d’Environnement Canada. L’avertissement concerne également la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, l’Estrie, le Centre-du-Québec et le Bas-Saint-Laurent.
L’impact est jugé modéré, mais des pannes de courant demeurent possibles par endroits, tandis que les véhicules à profil élevé pourraient être secoués par le vent, indique-t-on. Mieux vaut aussi s’assurer que les objets non fixés soient bien attachés.
Des vents pouvant dépasser les 100 km/h pourraient également survenir près de la péninsule gaspésienne.
Pourquoi parle-t-on d’une « bombe météo »? Selon MétéoMédia, c’est lorsqu’un système se renforce à une vitesse fulgurante, au point de donner l’impression d’exploser.
Pour entrer dans cette catégorie, la pression atmosphérique doit chuter d’au moins 24 hectopascals en 24 heures. C’est exactement ce qui pourrait se produire avec la tempête attendue entre vendredi après-midi et samedi après-midi, alors que la pression barométrique devrait passer de 982 à 954 hPa, indique le média spécialisé.
Si la pluie domine sur le sud de la province, le nord du Québec vivra pour sa part une tempête hivernale. Jusqu’à 50 cm de neige sont attendus dans le couloir entre Waskaganish en Jamésie et Schefferville, près du Labrador, à l’est.