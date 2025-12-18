Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Une « bombe météo » est prévue au Québec ce vendredi : Ça va être l’enfer

Attache ta tuque avec de la broche et prépare-toi un parapluie... et des patins.

Un arbre tombé.

Une « bombe météo » va s'abattre sur le Québec ce vendredi 19 décembre et montréal ne sera pas épargnée.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu t’es attaché.e au froid et à la neige des dernières semaines, tu seras déçu.e d’apprendre que tout ça disparaitra le temps d’une « bombe météo » extrême prévue ce vendredi 19 décembre, selon les prévisions de MétéoMédia et Environnement Canada. Plusieurs secteurs du Québec recevront une quantité de pluie digne d’un mois d’été.

À lire également : «Ti-coune », « loser », « peddleur » : Voici les mots interdits à l'Assemblée nationale

De fortes rafales en provenance du sud-ouest pourraient frapper plusieurs régions du Québec à compter de vendredi après-midi et en soirée.

Dans le Grand Montréal, des vents pouvant atteindre 90 km/h sont même prévus, selon l’alerte d’Environnement Canada. L’avertissement concerne également la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, l’Estrie, le Centre-du-Québec et le Bas-Saint-Laurent.

L’impact est jugé modéré, mais des pannes de courant demeurent possibles par endroits, tandis que les véhicules à profil élevé pourraient être secoués par le vent, indique-t-on. Mieux vaut aussi s’assurer que les objets non fixés soient bien attachés.

Des vents pouvant dépasser les 100 km/h pourraient également survenir près de la péninsule gaspésienne.

Pourquoi parle-t-on d’une « bombe météo »? Selon MétéoMédia, c’est lorsqu’un système se renforce à une vitesse fulgurante, au point de donner l’impression d’exploser.

Pour entrer dans cette catégorie, la pression atmosphérique doit chuter d’au moins 24 hectopascals en 24 heures. C’est exactement ce qui pourrait se produire avec la tempête attendue entre vendredi après-midi et samedi après-midi, alors que la pression barométrique devrait passer de 982 à 954 hPa, indique le média spécialisé.

Si la pluie domine sur le sud de la province, le nord du Québec vivra pour sa part une tempête hivernale. Jusqu’à 50 cm de neige sont attendus dans le couloir entre Waskaganish en Jamésie et Schefferville, près du Labrador, à l’est.

météo au québecmétéo à montréalmétéomédiaenvironnement canada
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

