5 900 entrées par effraction en 2025 : Voici les quartiers les plus visés à Montréal
Ton quartier est-il dans la mire des intrus?
La fin de l’année arrive à grands pas et l’heure est au bilan. Depuis le début de 2025, près de 6 000 introductions par effraction ont été signalées au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Force est de constater que certains quartiers et arrondissements de la métropole sont plus touchés que d’autres par ce type de crime.
C’est du moins ce que révèlent les plus récentes données publiques du SPVM, diffusées sur le site Web de la Ville de Montréal, qui dressent un portrait clair de la situation. Depuis 2015, ces statistiques compilées à l’aide de l’outil interactif Vue sur la sécurité publique, permettent de suivre l’évolution de certains crimes sur l’île.
Entre janvier et novembre 2025, la police de Montréal a enregistré 5 715 introductions par effraction sur l’ensemble du territoire. Cela représente 336 cas de plus que durant la même période l’an dernier, soit une augmentation d’environ 6,2 %.
Selon la mise à jour des données en date du 17 décembre, près de 156 nouveaux dossiers se sont ajoutés au cours des dernières semaines, faisant grimper le total à 5 871 introductions par effraction depuis le début de l’année.
C’est en octobre que l’on dénombre le plus d’introductions par effraction en 2025, avec un total de 579 signalements à la police, suivi de près par juillet (561) et juin (559). Le mois le plus calme est, hormis décembre, qui n’est pas terminé, février, avec 392 incidents.
La carte interactive montre que certains secteurs sont plus durement touchés. C’est notamment le cas de Ville-Marie, particulièrement au centre-ville, ainsi que de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du Plateau-Mont-Royal, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Montréal-Nord.
Voici le nombre d’introductions par effraction depuis 2015 à Montréal :
- 2015
- 9 947
- 2016
- 9 483
- 2017
- 8 816
- 2018
- 7 052
- 2019
- 6 715
- 2020
- 5 733
- 2021
- 4 809
- 2022
- 5 554
- 2023
- 6 048
- 2024
- 5 844
- 2025 (1er janvier au 17 décembre)
- 5 871
Les autres crimes signalés au SPVM
Les données publiques compilées par la police de Montréal ne s’arrêtent pas aux introductions par effraction, mais regroupent également les infractions entraînant la mort, les méfaits et différents types de vols. En additionnant le tout, on arrive à quelque 23 427 crimes sur le territoire montréalais.
Voici en détail les crimes répertoriés, outre les entrées par effraction :
- 4 957 méfaits
- 22 infractions entrainant la mort
- 12 557 vols
- 1 546 vols qualifiés
- 5 156 vols de voitures
- 5 855 vols sur ou dans un véhicule
Plus de 27 310 crimes ont été signalés en 2024, 29 350 en 2023 et 28 042 en 2022.
