Sommaire

5 900 entrées par effraction en 2025 : Voici l​es quartiers les plus visés à Montréal

Ton quartier est-il dans la mire des intrus?

Une voiture de police.

Près de 6 000 entrées par effractions ont été signalées au Service de police de la Ville de Montréal en 2025.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

La fin de l’année arrive à grands pas et l’heure est au bilan. Depuis le début de 2025, près de 6 000 introductions par effraction ont été signalées au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Force est de constater que certains quartiers et arrondissements de la métropole sont plus touchés que d’autres par ce type de crime.

À lire également : Armes, drogues, argent : Tout ce que les services frontaliers ont saisi au Québec en 2025

C’est du moins ce que révèlent les plus récentes données publiques du SPVM, diffusées sur le site Web de la Ville de Montréal, qui dressent un portrait clair de la situation. Depuis 2015, ces statistiques compilées à l’aide de l’outil interactif Vue sur la sécurité publique, permettent de suivre l’évolution de certains crimes sur l’île.

Entre janvier et novembre 2025, la police de Montréal a enregistré 5 715 introductions par effraction sur l’ensemble du territoire. Cela représente 336 cas de plus que durant la même période l’an dernier, soit une augmentation d’environ 6,2 %.

Selon la mise à jour des données en date du 17 décembre, près de 156 nouveaux dossiers se sont ajoutés au cours des dernières semaines, faisant grimper le total à 5 871 introductions par effraction depuis le début de l’année.

C’est en octobre que l’on dénombre le plus d’introductions par effraction en 2025, avec un total de 579 signalements à la police, suivi de près par juillet (561) et juin (559). Le mois le plus calme est, hormis décembre, qui n’est pas terminé, février, avec 392 incidents.

La carte interactive montre que certains secteurs sont plus durement touchés. C’est notamment le cas de Ville-Marie, particulièrement au centre-ville, ainsi que de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du Plateau-Mont-Royal, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Montréal-Nord.

Voici le nombre d’introductions par effraction depuis 2015 à Montréal :

  • 2015
    • 9 947
  • 2016
    • 9 483
  • 2017
    • 8 816
  • 2018
    • 7 052
  • 2019
    • 6 715
  • 2020
    • 5 733
  • 2021
    • 4 809
  • 2022
    • 5 554
  • 2023
    • 6 048
  • 2024
    • 5 844
  • 2025 (1er janvier au 17 décembre)
    • 5 871
Malgré tout, les chiffres de 2025 demeurent loin du sommet observé en 2015, année où le SPVM avait recensé 9 947 introductions par effraction, le niveau le plus élevé depuis le début de la collecte des données. À l’inverse, 2021 reste l’année affichant le plus bas taux pour ce type de criminalité.

Les autres crimes signalés au SPVM

Les données publiques compilées par la police de Montréal ne s’arrêtent pas aux introductions par effraction, mais regroupent également les infractions entraînant la mort, les méfaits et différents types de vols. En additionnant le tout, on arrive à quelque 23 427 crimes sur le territoire montréalais.

Voici en détail les crimes répertoriés, outre les entrées par effraction :

  • 4 957 méfaits
  • 22 infractions entrainant la mort
  • 12 557 vols
    • 1 546 vols qualifiés
    • 5 156 vols de voitures
    • 5 855 vols sur ou dans un véhicule

Plus de 27 310 crimes ont été signalés en 2024, 29 350 en 2023 et 28 042 en 2022.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

