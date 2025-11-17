La police offre 200 000 $ pour retrouver les 2 criminels les plus recherchés du Québec
Voie de fait, meurtre, trafic de drogue : au Canada, plus d’une vingtaine de personnes sont actuellement dans la mire des services policiers pour des crimes graves. Parmi elles, deux Québécois figurent sur la liste des criminel.le.s les plus recherché.e.s du pays. Les forces de l’ordre veulent tellement mettre la main sur ces hommes que deux récompenses de 100 000 $ sont offertes pour aider à les retracer.
Il y a eu beaucoup de mouvements dans la liste des 25 fugitifs les plus recherchés au Canada du programme Bolo, depuis l’arrestation de Dave « Pic » Turmel en mars dernier, qui occupait la première place.
Voici les deux Québécois parmi les cinq criminels les plus recherchés en date du 17 novembre 2025.
All Boivin
All Boivin est le Québécois le plus recherché au Canada actuellement.
2e fugitif le plus recherché au Canada
All Boivin fait maintenant partie des individus les plus recherchés au Québec et au Canada. Selon la Sûreté du Québec, il serait au cœur d’un réseau de trafic de stupéfiants qui opérait notamment au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il est en cavale depuis 2023.
Déjà visé par plusieurs mandats d’arrestation pancanadiens, il est soupçonné d’être impliqué dans un conflit entre organisations criminelles qui ont éclaté en 2022 dans l’est de la province. Cette guerre de territoires aurait mené à des actes d’une violence inouïe, incluant des meurtres et des méthodes d’intimidation particulièrement brutales.
Les autorités croient qu’il se cache toujours au Québec, possiblement avec l’aide de complices et d’une compagne, Yaulise Lemieux-Bellavance, 26 ans. Le duo pourrait utiliser des pseudonymes comme Jacob Tremblay et Mariane Peto.
All Boivin serait également un proche collaborateur de Dave Turmel, qui était jusqu'au printemps dernier le criminel le plus recherché au Canada, avant d'être arrêté à l'étranger.
Jusqu'au 9 juin 2026, une récompense pouvant atteindre 100 000 $ est offerte pour toute information permettant de le localiser.
Fiche technique d'All Boivin
All Boivin porte de nombreux tatous distinctifs.
- Prénom et nom
- All Boivin
- Genre
- Homme
- Date de naissance :
- 11 juillet 1989
- Nationalité
- Canadien
- Langue parlée
- Français
- Dernière résidence connue
- Saint-Lazare, Québec, Canada
- Taille
- 6 pi / 183 cm
- Dernier poids connu
- 242 lb / 110 kg
- Yeux
- Bruns
- Dernière couleur de cheveux connue
- Brun
- Signes distinctifs
- Tatouage spécial sur la main gauche, tatouage couvrant tout le bras gauche, tatouages visibles au cou, tatouage tribal au bras droit, cicatrice à l’épaule gauche
- Recherché pour
- Trafic de substance, complot de trafic, possession en vue de trafic, complot de vente de cannabis illicite, vente et possession en vue de vendre du cannabis illicite
- Corps policiers impliqués
- Sûreté du Québec et Service de police de Saguenay
Dylan Denis
Dylan Denis est le 5e fugitif le plus recherché au Canada actuellement.
5e fugitif le plus recherché au Canada
Dylan Denis est activement recherché par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en lien avec un homicide commis en plein cœur d’Ahuntsic–Cartierville. Le 14 mai 2024, un homme a été abattu sur l’avenue du Parc, tout près de la rue Legendre, un secteur habituellement tranquille. Malgré l’arrivée rapide des services d’urgence, la victime a succombé à ses blessures à l’hôpital.
Quelques semaines plus tard, deux suspects ont été arrêtés, l’un à Saint-Jérôme et l’autre en Colombie-Britannique. Le troisième accusé dans l’affaire, Dylan Denis, est quant à lui toujours en cavale.
Les enquêteuses et enquêteurs croient qu’il pourrait se trouver dans le Grand Montréal, notamment à Laval, où il a plusieurs liens familiaux et amicaux.
Une récompense pouvant atteindre 100 000 $ est également offerte jusqu'au 9 juin 2026 pour toute information permettant de mener à son arrestation.
Fiche technique de Dylan Denis
Dylan Denis porte de nombreux tatous distinctifs.
- Prénom et nom
- Dylan Denis
- Âge
- 28 ans
- Taille
- 1,70 m
- Poids
- 77 kg
- Cheveux
- Bruns
- Yeux
- Bruns
- Langue
- Français
- Peau
- Blanche
- Signes distinctifs
- Nombreux tatouages sur les mains, les bras, le torse et le dos, dont un tatouage au cou portant l’inscription « CRIME PAY$ »
- Numéro de dossier
- MTLEV2400386137
- Recherché pour
- Meurtre au premier degré
- Corps policier responsable
- Service de police de la Ville de Montréal
