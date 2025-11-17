Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

La police offre 200 000 $ pour retrouver les 2 criminels les plus recherchés du Québec

Faire ton devoir de citoyen = une BONNE mise de fonds sur une maison! 🤑

All Boivin. Droite : Dylan Denis

Jusqu'à 200 000 $ sont offerts par la police pour retrouver les deux bandits les plus recherchés du Québec.

Programme Bolo
Éditeur Junior, Nouvelles

Voie de fait, meurtre, trafic de drogue : au Canada, plus d’une vingtaine de personnes sont actuellement dans la mire des services policiers pour des crimes graves. Parmi elles, deux Québécois figurent sur la liste des criminel.le.s les plus recherché.e.s du pays. Les forces de l’ordre veulent tellement mettre la main sur ces hommes que deux récompenses de 100 000 $ sont offertes pour aider à les retracer.

À lire également : Voici la seule femme identifiée parmi les 25 criminels les plus recherchés au Canada

Il y a eu beaucoup de mouvements dans la liste des 25 fugitifs les plus recherchés au Canada du programme Bolo, depuis l’arrestation de Dave « Pic » Turmel en mars dernier, qui occupait la première place.

Voici les deux Québécois parmi les cinq criminels les plus recherchés en date du 17 novembre 2025.

All Boivin

All Boivin

All Boivin est le Québécois le plus recherché au Canada actuellement.

Programme Bolo

2e fugitif le plus recherché au Canada

All Boivin fait maintenant partie des individus les plus recherchés au Québec et au Canada. Selon la Sûreté du Québec, il serait au cœur d’un réseau de trafic de stupéfiants qui opérait notamment au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il est en cavale depuis 2023.

Déjà visé par plusieurs mandats d’arrestation pancanadiens, il est soupçonné d’être impliqué dans un conflit entre organisations criminelles qui ont éclaté en 2022 dans l’est de la province. Cette guerre de territoires aurait mené à des actes d’une violence inouïe, incluant des meurtres et des méthodes d’intimidation particulièrement brutales.

Les autorités croient qu’il se cache toujours au Québec, possiblement avec l’aide de complices et d’une compagne, Yaulise Lemieux-Bellavance, 26 ans. Le duo pourrait utiliser des pseudonymes comme Jacob Tremblay et Mariane Peto.

All Boivin serait également un proche collaborateur de Dave Turmel, qui était jusqu'au printemps dernier le criminel le plus recherché au Canada, avant d'être arrêté à l'étranger.

Jusqu'au 9 juin 2026, une récompense pouvant atteindre 100 000 $ est offerte pour toute information permettant de le localiser.

Fiche technique d'All Boivin

All Boivin

All Boivin porte de nombreux tatous distinctifs.

Programme Bolo

  • Prénom et nom
    • All Boivin
  • Genre
    • Homme
  • Date de naissance :
    • 11 juillet 1989
  • Nationalité
    • Canadien
  • Langue parlée
    • Français
  • Dernière résidence connue
    • Saint-Lazare, Québec, Canada
  • Taille
    • 6 pi / 183 cm
  • Dernier poids connu
    • 242 lb / 110 kg
  • Yeux
    • Bruns
  • Dernière couleur de cheveux connue
    • Brun
  • Signes distinctifs
    • Tatouage spécial sur la main gauche, tatouage couvrant tout le bras gauche, tatouages visibles au cou, tatouage tribal au bras droit, cicatrice à l’épaule gauche
  • Recherché pour
    • Trafic de substance, complot de trafic, possession en vue de trafic, complot de vente de cannabis illicite, vente et possession en vue de vendre du cannabis illicite
  • Corps policiers impliqués
    • Sûreté du Québec et Service de police de Saguenay

Pour consulter la fiche du programme Bolo d'All Boivin, c'est par ici.

Pour consulter la fiche de la Sureté du Québec, c'est par ici.

Dylan Denis

Dylan Denis

Dylan Denis est le 5e fugitif le plus recherché au Canada actuellement.

Programme Bolo

5e fugitif le plus recherché au Canada

Dylan Denis est activement recherché par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en lien avec un homicide commis en plein cœur d’Ahuntsic–Cartierville. Le 14 mai 2024, un homme a été abattu sur l’avenue du Parc, tout près de la rue Legendre, un secteur habituellement tranquille. Malgré l’arrivée rapide des services d’urgence, la victime a succombé à ses blessures à l’hôpital.

Quelques semaines plus tard, deux suspects ont été arrêtés, l’un à Saint-Jérôme et l’autre en Colombie-Britannique. Le troisième accusé dans l’affaire, Dylan Denis, est quant à lui toujours en cavale.

Les enquêteuses et enquêteurs croient qu’il pourrait se trouver dans le Grand Montréal, notamment à Laval, où il a plusieurs liens familiaux et amicaux.

Une récompense pouvant atteindre 100 000 $ est également offerte jusqu'au 9 juin 2026 pour toute information permettant de mener à son arrestation.

Fiche technique de Dylan Denis

Dylan Denis

Dylan Denis porte de nombreux tatous distinctifs.

Programme Bolo

  • Prénom et nom
    • Dylan Denis
  • Âge
    • 28 ans
  • Taille
    • 1,70 m
  • Poids
    • 77 kg
  • Cheveux
    • Bruns
  • Yeux
    • Bruns
  • Langue
    • Français
  • Peau
    • Blanche
  • Signes distinctifs
    • Nombreux tatouages sur les mains, les bras, le torse et le dos, dont un tatouage au cou portant l’inscription « CRIME PAY$ »
  • Numéro de dossier
    • MTLEV2400386137
  • Recherché pour
    • Meurtre au premier degré
  • Corps policier responsable
    • Service de police de la Ville de Montréal

Pour consulter la fiche du programme Bolo de Dylan Denis, c'est par ici.

Pour consulter la fiche de la Sureté du Québec, c'est par ici.

Pour consulter la fiche du SPVM, c'est par ici.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
criminels les plus recherchés au canadacriminels les plus recherchés au québecsureté du québecservice de police de la ville de montréalspvmprogramme bolo
QuébecNouvellesCanada
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Un détenu condamné pour meurtre s’est évadé de la prison de Sainte-Anne-des-Plaines

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population.

Tout ce qu'on sait sur la disparition de la petite fillette de 3 ans

Il y a des derniers développements.

Tu vas croiser beaucoup plus de policiers sur les routes du Québec dès ce week-end

Tes vacances pourraient te coûter encore plus cher. 🚓

Voici tout ce qu'on sait sur l'ado de 15 ans tué par un policier à Longueuil

Une enquête indépendante est en cours.

Les 7 Québécois les plus riches valent 54 milliards $ : Voici d'où vient leur fortune

Jamais trop tard pour changer de carrière et suivre tes rêves!

Ton cellulaire risque de te faire sursauter ce 19 novembre au Québec et voici pourquoi

Les télévisions et les radios vont aussi sonner. 👀

9 de nos meilleures trouvailles à moins de 22 $ chez Tigre Géant en novembre

Ça donne de l'inspiration pour les cadeaux de Noël!

Walmart vs Dollarama: Voici où sont les décorations de Noël les moins chères

À toi la magie de Noël à petit prix!

OD Chypre : Les fans réagissent par milliers aux 3 couples finalistes et ça ne passe pas

« Let’s go le QC, on se met tous ensemble comme en 2023 pour le vote, mais cette fois-ci, ON NE VOTE PAS. »

Allocation canadienne pour enfants : Les dates de versements pour 2026 sont sorties

Tu pourrais recevoir jusqu'à 8 000 $, l'an prochain!

Voici les 5 agriculteurs officiels de L'amour est dans le pré 14

Ça commence bientôt. 😍

9 amendes que tu peux avoir au Québec à cause de la neige

Tu pourrais avoir 1 900 $ d'infractions en un seul coup sans le savoir.

Inflation au Québec: Les prix montent plus vite qu’au Canada en octobre 2025 et ça fait mal

Le prix de l'essence baisse, mais celui du poulet augmente en titi! 🤯🐔

Budget 2025 du gouvernement Carney : On saura ce lundi s'il y aura (encore) des élections

Les députés de la Chambre des communes passeront au vote, ce soir.