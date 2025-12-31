7 sentiers avec passerelles pour des randonnées d'hiver faciles et WOW près de Montréal
Quand l’hiver enveloppe les paysages du Québec de son manteau blanc, la nature prend des allures de Winter Wonderland. C’est une période unique pour partir en balade et profiter du plein air. Si tu es à la recherche d’endroits où marcher au cœur de décors dignes d'un conte féérique, voici sept sentiers avec des passerelles à découvrir près de Montréal.
Selon le temps que tu as à consacrer pour ton expédition, tu peux rester en ville, te diriger vers la banlieue, ou encore prendre la route durant une à deux heures. Peu importe ton choix, les scènes hivernales des alentours promettent de t'en mettre plein la vue.
Refuge faunique Marguerite-d'Youville
Prix : 9 $ par adulte, 7,65 $ pour les résident.e.s de Châteauguay
Quand : Tous les jours, sauf fériés, du lever au coucher du soleil
Adresse : Refuge faunique Marguerite-d'Youville - 480, boul. D’Youville, Châteauguay, QC
Pourquoi tu dois y aller : Au Refuge faunique Marguerite-d'Youville dans la ville de Châteauguay, située en banlieue de Montréal, huit kilomètres de sentiers incluant des sections composées de longues passerelles n'attendent que d'être explorés par les visiteurs et visiteuses. Lorsque la neige est au rendez-vous, le panorama vaut doublement le déplacement.
Accessibilité : Les sentiers ne sont pas aménagés pour les fauteuils roulants ni pour les poussettes parapluies
La passerelle du Parc écoforestier de Johnville
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours de 8 h jusqu'au coucher du soleil
Adresse : Parc écoforestier de Johnville - 3999, ch. North, Cookshire-Eaton, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les Cantons-de-l'Est font partie des régions incontournables de la province en hiver, et pour profiter d'un des plus beaux tableaux de Dame Nature, tu peux te rendre au Parc écoforestier de Johnville. Sur place, près de six kilomètres de sentiers pédestres divisés en quatre chemins s'offrent à toi. Tu pourras traverser une belle passerelle en bois parsemée de panneaux d'interprétation, tout en observant la splendeur des lieux.
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Le sentier de la Rivière-de-la-Tortue
Prix : Gratuit
Quand : Ouvert à l'année, du lever au coucher du soleil
Adresse : Sentier de la Rivière-de-la-Tortue - 40, ch. Saint-François-Xavier, Candiac, QC
Pourquoi tu dois y aller : À Candiac, qui se trouve à une vingtaine de minutes de la métropole, un sentier de passerelles s'étendant sur deux kilomètres t'invite à traverser le parc d’interprétation de la nature, qui longe la rivière de la Tortue. Durant ta randonnée urbaine, tu pourras observer une étendue d'eau glacée ainsi que les environs, en plus d’en apprendre davantage sur la faune et la flore de la rivière grâce aux nombreux panneaux d’interprétation.
Accessibilité : Des escaliers mènent au parc et la verdure peut empiéter sur le passage
Le Boisé du Tremblay
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours à partir de 6 h
Adresse : Le Boisé du Tremblay - 2260, ch. du Tremblay, Longueuil, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Boisé du Tremblay à Longueuil est tout indiqué pour une petite escapade hivernale en bordure de la ville. L'endroit propose 260 hectares renfermant 2,5 km de sentiers à découvrir, comprenant 800 m de passerelles, des aires de repos et des points d'observation. Les adeptes de plein air pourront ainsi apprécier les lieux à partir de plusieurs angles différents, et ce, en une seule visite.
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants
Parc-nature du Bois-de-Liesse
Prix : Gratuit, stationnement à 8,40 $ pour deux heures et 10,70 $ pour la journée
Quand : Tous les jours de 7 h à 22 h
Adresse : Parc-nature du Bois-de-Liesse - 9432, boul. Gouin O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce parc de Montréal te permet de te balader sur des sentiers parsemés d’arbres centenaires, de passerelles et de belvédères enneigés. Que ce soit entre ami.e.s, en couple, en famille ou avec ton fidèle pitou, ce sera l'occasion de prendre un bon bol d'air frais et d'oublier le grouillement de la ville durant quelques instants paisibles devant une vue magnifique.
Accessibilité : Accessible aux poussettes, les chiens doivent être tenus en laisse. Un fauteuil tout-terrain peut être réservé gratuitement avec un minimum de 24 heures d’avance pour se rendre sur les sentiers avec des dénivelés.
Parc écomaritime de l'Anse-du-Port
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours de 7 h à 23 h
Adresse : Parc écomaritime de l'Anse-du-Port, Chemin du fleuve O., Nicolet, QC
Pourquoi tu dois y aller : Afin de traverser la fameuse passerelle de 710 mètres qui te fait découvrir le Parc écomaritime de l'Anse-du-Port, il faut organiser un road trip d'une heure et demie à partir de Montréal. Les fans de randonnée ne devraient pas être déçu.e.s d'avoir fait la route, alors qu'on y trouve également une tour d'observation de 40 pieds donnant sur le lac Saint-Pierre, des sentiers pédestres et des panneaux d'interprétation décrivant les écosystèmes présents.
Accessibilité : Non accessible aux personnes à mobilité réduite
La grande passerelle du parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard
Prix : Gratuit, stationnement à 8,40 $ pour deux heures et 10,70 $ pour la journée
Quand : Tous les jours de 7 h à 22 h
Adresse : Grande passerelle du parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard - 2115, ch. du Bord-du-Lac, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Savais-tu que l'une des plus longues passerelles traversant un marais au Québec se trouve à Montréal? Eh oui, en allant au parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard, ce sont deux passages qui s'étendent sur 500 m et 100 m qui te permettent de te promener à travers tout le parc. Tu y trouveras également sept kilomètres de sentiers à suivre et un belvédère à visiter pour compléter ta sortie.
Accessibilité : Accessible aux poussettes, les chiens doivent être tenus en laisse
