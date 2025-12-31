Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

7 sentiers avec passerelles pour des randonnées d'hiver faciles et WOW près de Montréal

Paysages enneigés à perte de vue! ❄️✨😍

La passerelle du Parc écomaritime de l'Anse-du-Port vue de haut en hiver. Droite : Une personne avec son chien au Parc écoforestier de Johnville.

Des sentiers avec passerelles près de Montréal où faire des randonnées faciles cet hiver.

@dagory.yt | Instagram, @missmeganmelissa | Instagram,
Éditrice Junior

Quand l’hiver enveloppe les paysages du Québec de son manteau blanc, la nature prend des allures de Winter Wonderland. C’est une période unique pour partir en balade et profiter du plein air. Si tu es à la recherche d’endroits où marcher au cœur de décors dignes d'un conte féérique, voici sept sentiers avec des passerelles à découvrir près de Montréal.

Selon le temps que tu as à consacrer pour ton expédition, tu peux rester en ville, te diriger vers la banlieue, ou encore prendre la route durant une à deux heures. Peu importe ton choix, les scènes hivernales des alentours promettent de t'en mettre plein la vue.

Refuge faunique Marguerite-d'Youville

Prix : 9 $ par adulte, 7,65 $ pour les résident.e.s de Châteauguay

Quand : Tous les jours, sauf fériés, du lever au coucher du soleil

Adresse : Refuge faunique Marguerite-d'Youville - 480, boul. D’Youville, Châteauguay, QC

Pourquoi tu dois y aller : Au Refuge faunique Marguerite-d'Youville dans la ville de Châteauguay, située en banlieue de Montréal, huit kilomètres de sentiers incluant des sections composées de longues passerelles n'attendent que d'être explorés par les visiteurs et visiteuses. Lorsque la neige est au rendez-vous, le panorama vaut doublement le déplacement.

Accessibilité : Les sentiers ne sont pas aménagés pour les fauteuils roulants ni pour les poussettes parapluies

Site Internet de l'île Saint-Bernard

La passerelle du Parc écoforestier de Johnville

Prix : Gratuit

Quand : Tous les jours de 8 h jusqu'au coucher du soleil

Adresse : Parc écoforestier de Johnville - 3999, ch. North, Cookshire-Eaton, QC

Pourquoi tu dois y aller : Les Cantons-de-l'Est font partie des régions incontournables de la province en hiver, et pour profiter d'un des plus beaux tableaux de Dame Nature, tu peux te rendre au Parc écoforestier de Johnville. Sur place, près de six kilomètres de sentiers pédestres divisés en quatre chemins s'offrent à toi. Tu pourras traverser une belle passerelle en bois parsemée de panneaux d'interprétation, tout en observant la splendeur des lieux.

Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de Nature Cantons-de-l’Est

Le sentier de la Rivière-de-la-Tortue

Prix : Gratuit

Quand : Ouvert à l'année, du lever au coucher du soleil

Adresse : Sentier de la Rivière-de-la-Tortue - 40, ch. Saint-François-Xavier, Candiac, QC

Pourquoi tu dois y aller : À Candiac, qui se trouve à une vingtaine de minutes de la métropole, un sentier de passerelles s'étendant sur deux kilomètres t'invite à traverser le parc d’interprétation de la nature, qui longe la rivière de la Tortue. Durant ta randonnée urbaine, tu pourras observer une étendue d'eau glacée ainsi que les environs, en plus d’en apprendre davantage sur la faune et la flore de la rivière grâce aux nombreux panneaux d’interprétation.

Accessibilité : Des escaliers mènent au parc et la verdure peut empiéter sur le passage

Site Internet de la ville de Candiac

Le Boisé du Tremblay

Prix : Gratuit

Quand : Tous les jours à partir de 6 h

Adresse : Le Boisé du Tremblay - 2260, ch. du Tremblay, Longueuil, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Boisé du Tremblay à Longueuil est tout indiqué pour une petite escapade hivernale en bordure de la ville. L'endroit propose 260 hectares renfermant 2,5 km de sentiers à découvrir, comprenant 800 m de passerelles, des aires de repos et des points d'observation. Les adeptes de plein air pourront ainsi apprécier les lieux à partir de plusieurs angles différents, et ce, en une seule visite.

Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants

Site Internet de la Ville de Longueuil

Parc-nature du Bois-de-Liesse

Prix : Gratuit, stationnement à 8,40 $ pour deux heures et 10,70 $ pour la journée

Quand : Tous les jours de 7 h à 22 h

Adresse : Parc-nature du Bois-de-Liesse - 9432, boul. Gouin O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ce parc de Montréal te permet de te balader sur des sentiers parsemés d’arbres centenaires, de passerelles et de belvédères enneigés. Que ce soit entre ami.e.s, en couple, en famille ou avec ton fidèle pitou, ce sera l'occasion de prendre un bon bol d'air frais et d'oublier le grouillement de la ville durant quelques instants paisibles devant une vue magnifique.

Accessibilité : Accessible aux poussettes, les chiens doivent être tenus en laisse. Un fauteuil tout-terrain peut être réservé gratuitement avec un minimum de 24 heures d’avance pour se rendre sur les sentiers avec des dénivelés.

Site Internet de la Ville de Montréal

Parc écomaritime de l'Anse-du-Port

Prix : Gratuit

Quand : Tous les jours de 7 h à 23 h

Adresse : Parc écomaritime de l'Anse-du-Port, Chemin du fleuve O., Nicolet, QC

Pourquoi tu dois y aller : Afin de traverser la fameuse passerelle de 710 mètres qui te fait découvrir le Parc écomaritime de l'Anse-du-Port, il faut organiser un road trip d'une heure et demie à partir de Montréal. Les fans de randonnée ne devraient pas être déçu.e.s d'avoir fait la route, alors qu'on y trouve également une tour d'observation de 40 pieds donnant sur le lac Saint-Pierre, des sentiers pédestres et des panneaux d'interprétation décrivant les écosystèmes présents.

Accessibilité : Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Site Internet de la Ville de Nicolet

La grande passerelle du parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard

Prix : Gratuit, stationnement à 8,40 $ pour deux heures et 10,70 $ pour la journée

Quand : Tous les jours de 7 h à 22 h

Adresse : Grande passerelle du parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard - 2115, ch. du Bord-du-Lac, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Savais-tu que l'une des plus longues passerelles traversant un marais au Québec se trouve à Montréal? Eh oui, en allant au parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard, ce sont deux passages qui s'étendent sur 500 m et 100 m qui te permettent de te promener à travers tout le parc. Tu y trouveras également sept kilomètres de sentiers à suivre et un belvédère à visiter pour compléter ta sortie.

Accessibilité : Accessible aux poussettes, les chiens doivent être tenus en laisse

Site Internet de la ville de Montréal


* Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale, datée du 4 janvier 2025

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

