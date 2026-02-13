Une vente de livres usagés entre 1 $ et 5 $ débarque à Montréal ce mois-ci
Allô les livres à mini-prix!
Si tu cherches une façon de refaire ta bibliothèque sans vider ton portefeuille, cet événement pourrait bien devenir ton plan du week-end. Le Grand bazar de livres débarque à Montréal les 21 et 22 février 2026 avec des livres usagés offerts entre 1 $ et 5 $. Oui, tu as bien lu : certains romans pourraient te coûter moins cher qu’un café.
Pendant deux jours, les passionné.e.s de lecture pourront fouiller parmi une sélection d’ouvrages et dénicher des trouvailles à petits prix. Que tu sois du type romans contemporains, essais, livres pratiques ou découvertes inattendues, il y aura de quoi remplir ton sac.
L’événement aura lieu à la librairie n’était-ce pas l’été et comme il s’agit d’un événement public, tout le monde peut y faire un tour.
En plus de faire de bonnes affaires, tu contribueras à soutenir les activités de l’OBNL Les petites productions. Les livres vendus proviennent de dons amassés tout au long de l’année, puis mis en vente quelques fois par an afin de financer leurs projets.
Bref, c’est le genre d’événement où tu peux tomber sur une perle rare à prix dérisoire, tout en encourageant un projet culturel d’ici. Si tu avais besoin d’une excuse pour ajouter quelques titres à ta pile de lecture, celle-ci est pas mal parfaite.
Le Grand Bazar de livre à la librairie n'était-ce pas l'été
Prix : Livres entre 1 $ et 5 $
Quand : Les 21 février et 22 février 2026
Adresse : Librairie n'était-ce pas l'été - 6792, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
