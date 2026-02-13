Une vente de livres usagés entre 1 $ et 5 $ débarque à Montréal ce mois-ci

Allô les livres à mini-prix!

Des livres empilés. Droite : Des livres.

Une vente de livres usagés entre 1 $ et 5 $ débarque à Montréal en février.

Éditrice Junior

Si tu cherches une façon de refaire ta bibliothèque sans vider ton portefeuille, cet événement pourrait bien devenir ton plan du week-end. Le Grand bazar de livres débarque à Montréal les 21 et 22 février 2026 avec des livres usagés offerts entre 1 $ et 5 $. Oui, tu as bien lu : certains romans pourraient te coûter moins cher qu’un café.

À lire également : Un festival de cabane à sucre GRATUIT débarque à Montréal avec des délices entre 4 et 8 $

Pendant deux jours, les passionné.e.s de lecture pourront fouiller parmi une sélection d’ouvrages et dénicher des trouvailles à petits prix. Que tu sois du type romans contemporains, essais, livres pratiques ou découvertes inattendues, il y aura de quoi remplir ton sac.




L’événement aura lieu à la librairie n’était-ce pas l’été et comme il s’agit d’un événement public, tout le monde peut y faire un tour.

En plus de faire de bonnes affaires, tu contribueras à soutenir les activités de l’OBNL Les petites productions. Les livres vendus proviennent de dons amassés tout au long de l’année, puis mis en vente quelques fois par an afin de financer leurs projets.

Bref, c’est le genre d’événement où tu peux tomber sur une perle rare à prix dérisoire, tout en encourageant un projet culturel d’ici. Si tu avais besoin d’une excuse pour ajouter quelques titres à ta pile de lecture, celle-ci est pas mal parfaite.

Le Grand Bazar de livre à la librairie n'était-ce pas l'été

Prix : Livres entre 1 $ et 5 $

Quand : Les 21 février et 22 février 2026

Adresse : Librairie n'était-ce pas l'été - 6792, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Page Facebook de l'événement

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

