Une vente de jeux de société usagés à partir de 5 $ aura lieu à Montréal durant 3 jours
Des jeux à petits prix t'attendent!
Si tu as des étagères qui débordent déjà de jeux de société, prépare-toi quand même à faire un peu de place. Une grande vente de jeux usagés s’en vient à Montréal à la fin janvier, et c’est le genre d’événement qui donne envie d’ajouter quelques nouvelles boîtes à sa collection.
Pendant trois jours, des centaines de jeux de société de seconde main, autour de mille pour être plus précis, seront proposés à partir de 5 $. Certains articles affichent toutefois des prix plus élevés, pouvant dépasser les 200 $, notamment lorsqu’il s’agit de lots comprenant plusieurs jeux. Une belle occasion de repartir avec plusieurs trouvailles en un seul achat, selon ton budget et tes envies.
L’événement aura lieu du samedi 31 janvier au lundi 2 février 2026, entre 9 h et 17 h, chez Ludold, dans le secteur d’Anjou.
La vente se déroule sous forme de consigne, un service offert par Ludold aux particuliers qui souhaitent vendre leurs jeux. Les personnes intéressées doivent déposer leurs jeux en magasin, accompagnés des fiches dûment remplies, au plus tard le 30 janvier à 19 h. Un maximum de 35 jeux par famille est accepté, et les jeux neufs sous scellé peuvent être refusés.
Les jeux sont ensuite mis en vente durant l’événement. Une fois la vente terminée, les personnes qui ont déposé des jeux pourront récupérer leurs invendus et utiliser leurs crédits générés par la vente à partir du 5 février 2026. À noter que les clients ne sont pas contactés après la vente, et qu’un délai maximal de deux semaines est accordé pour passer en magasin.
À noter que les aubaines sont offertes exclusivement en magasin et que les paiements se font en argent comptant ou par débit. Les ventes sont finales, puisque Ludold n’est pas responsable de la condition des jeux en consigne, alors mieux vaut vérifier le contenu avant de passer à la caisse.
Alors que l'hiver donne envie de rester à la maison, tu peux faire le plein de divertissement pour tes soirées passées à l'intérieur!
Vente de jeux usagés au Ludold
Prix : À partir de 5 $, lots de jeux allant jusqu'à 200 $ et +
Quand : Du 31 janvier au 2 février, de 9 h à 17 h
Adresse : Ludold - 6620, boul. des Galeries d'Anjou, Montréal, QC
Accessibilité : La vente a lieu dans le sous-sol, accessible par des escaliers
