6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en février 2026
Allô les activités à 0 $!
Histoire de faire le plein de culture et peut-être même de faire changement de tes habitudes en février, pourquoi ne pas inclure quelques sorties qui te plongent dans l'art à Montréal? Et si ton budget est serré, bonne nouvelle : toutes les expositions et tous les musées qu’on te propose ici sont gratuits, ce qui rend les sorties culturelles faciles, spontanées et sans pression sur le portefeuille.
Entre expos accessibles, parcours intérieurs et installations extérieures à découvrir à ton rythme, la programmation du moment offre plein d’options pour casser la routine. Que tu sois curieux.se d’art, amateur.trice d’histoire ou simplement à la recherche d’une activité simple pour passer l’après-midi au chaud, février est le moment idéal pour explorer la culture montréalaise autrement.
Musée McCord Stewart
Gratuit :
- Le mercredi dès 17 h
- Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
- Formule « Payez ce que vous pouvez » et gratuit pour les jeunes de moins de 20 ans résidant au Québec le premier dimanche du mois
- Pour les jeunes de 17 ans et moins
- Pour les membres des communautés autochtones
Heures d'ouverture : Le mardi et du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h et le mercredi jusqu'à 21 h
Adresse : 690, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Musée McCord Stewart, c’est un arrêt parfait si tu veux découvrir Montréal autrement. En plein centre-ville, il raconte l’histoire d’ici à travers des photos, des objets et des récits qui parlent de vraies personnes. En ce moment, tu peux explorer Voix autochtones d’aujourd’hui, une expo permanente qui met en lumière des histoires actuelles et puissantes encore trop méconnus des peuples autochtones au Québec et au Canada, Le travail de nos tantines, qui célèbre les matriarches des communautés noires de Montréal et leur héritage jusqu’au 12 avril 2026, et Au menu Montréal : une histoire de restaurants, l’expo vedette qui explore la diversité et l’inventivité de la restauration montréalaise des années 1960 à aujourd’hui, et ce, jusqu’au 18 octobre 2026.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants (entrée au 2175, rue Victoria) et aux poussettes
Écomusée du fier monde
Gratuit : Durant trois semaines avec la location du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque ou sur le catalogue Nelligan à condition d'avoir une carte de bibliothèque
Heures d'ouverture : Le mercredi de 11 h à 20 h, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 16 h et le week-end de 10 h 30 à 17 h
Adresse : 2050, rue Atateken, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Situé dans le Centre-Sud, ce musée s’intéresse à l’histoire du quotidien, au travail, aux luttes sociales et à la vie de quartier. En ce moment, on peut y voir À cœur de jour! Grandeurs et misères d’un quartier populaire, une exposition permanente qui retrace l’évolution du Centre-Sud à travers l’industrialisation et les mouvements citoyens. S’ajoute aussi Place Émilie-Gamelin : 200 ans de cohabitation sociale, présentée jusqu’au 1er mars 2026, qui explore l’histoire complexe et souvent débattue de cet espace emblématique.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
« L’écho d’une Blessure » - Charles Bourbeau, Crystel Pereira, Maliciouz, Marc-Alain Félix, Marianne Pon-layus, Syrine Daigneault, Zahra BuAli
Gratuit : Jusqu'au 7 avril 2028, sur rendez-vous
Heure d'ouverture : Contacter Farah Ludovic à coordo.expo@legesu.com pour prendre rendez-vous gratuitement
Adresse : Église du Gesù - 1200 de Bleury, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition vaut le détour si tu as envie de voir quelque chose de différent. Dans l’Église du Gesù, l’art contemporain prend toute sa place et transforme complètement le lieu. Les œuvres grand format créent une ambiance forte et immersive, où l’on ressent autant qu’on observe. Chaque création parle de transformation, de résilience et d’émotions humaines, en lien direct avec l’histoire de l’espace.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Ce qui tient les lignes - El Panchow
Gratuit : Jusqu'au 15 février 2026
Heures d’ouverture : Du mercredi au dimanche, de 12 h à 17 h
Adresse : Maison Antoine-Beaudry – 14678, rue Notre-Dame E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ici, en s’inspirant du jeu d’échecs, l’artiste parle de relations, de choix et de rapports de force qu’on vit tous et toutes, parfois sans s’en rendre compte. La visite se fait bien, sans pression, et invite surtout à observer et à réfléchir à son rythme. C’est une bonne occasion de découvrir de l’art contemporain autrement, dans un cadre simple et accueillant.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Habiter le vent - Isabelle Gagné
Gratuit : Jusqu'au 30 septembre 2026
Heures d’ouverture : Accès libre durant les heures d’ouverture du parc
Adresse : Parc du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles – 11630, rue Notre-Dame E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition se découvre en marchant, directement dans le parc, ce qui la rend facile et agréable à visiter lors d'une douce journée d'hiver, surtout avec une bonne boisson chaude à la main. Elle mélange histoire locale, images et technologie pour te faire voir le lieu autrement. Même sans connaissances en art, on comprend rapidement le lien avec les anciens moulins à vent et le paysage du quartier. C’est une belle façon de prendre l’air tout en apprenant quelque chose, que tu sois en promenade solo, en famille ou entre ami.e.s. Une expérience simple, accessible et différente des expos traditionnelles en salle.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Tender Devils - Elisa Vita
Gratuit : Jusqu'au 22 mars 2026
Heures d’ouverture : Du mardi au dimanche, de 13 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce – 3755, rue Botrel, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition t’invite à entrer dans un univers inspiré des bois, des contes anciens et des croyances mystérieuses. Les œuvres mêlent plantes, champignons, animaux et figures humaines pour créer des scènes qui changent selon la façon dont tu les regardes. On y retrouve une ambiance un peu étrange, parfois sombre, mais toujours fascinante. Pas besoin de connaître l’histoire de l’art pour apprécier la visite : il suffit de se laisser porter par les images et l’atmosphère. C’est une expo qui stimule l’imagination et qui donne l’impression de traverser un récit à mi-chemin entre le rêve et la réalité.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
