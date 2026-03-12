Le prix du passeport augmente ce mois-ci, mais tu pourrais le payer 0 $ avec cette règle
Au prix ça coûte, c'est une économie qui est la bienvenue!
Si tu dois faire ou renouveler ton passeport canadien, sache que le gouvernement a annoncé plus tôt cette année que son prix allait augmenter le 31 mars prochain. Toutefois, tu pourrais te le faire rembourser et payer 0 $ selon une toute nouvelle règle qui entrera en vigueur en avril. Comment ça, donc? On t'explique tout ça.
Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a annoncé dans la Gazette du Canada l’amendement de son Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage, le 26 janvier dernier.
Dès cette année, les frais pour les passeports et autres documents de voyage seront basés sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation (IPC).
Le premier ajustement annuel, qui entrera en vigueur le 31 mars prochain, sera une hausse de 2,7 %. Le pourcentage a été basé sur l’IPC d’avril 2024.
Actuellement, les frais exigés pour un passeport au Canada vont de 57 $ à 160 $ :
- Passeport pour un enfant (15 ans et moins) - 57 $
- Passeport de 5 ans pour adulte (16 ans et plus) - 120 $
- Passeport de 10 ans pour adulte (16 ans et plus) - 160 $
En se basant sur l’IPC de 2,7 %, voici à quoi ressembleront les frais à partir du 31 mars prochain :
- Passeport pour un enfant (15 ans et moins) - 58,53 $
- Passeport de 5 ans pour adulte (16 ans et plus) - 123,24 $
- Passeport de 10 ans pour adulte (16 ans et plus) - 164,32 $
Pourquoi le coût du passeport sera augmenté?
Les droits en vigueur pour délivrer un passeport datent de 2013 et ont été établis en fonction d’une inflation projetée de 2 % par année jusqu’en 2023.
Le gouvernement note que l'inflation réelle a dépassé les projections initiales et que, depuis la fin du dernier cycle économique, les frais du Programme de passeport n'ont pas été revus à la hausse pour compenser.
Ottawa justifie donc cette augmentation annuelle par le fait que les tarifs en vigueur ne couvrent plus les coûts réels du programme — que ce soit pour le matériel, le traitement et la livraison des passeports et autres documents de voyage au Canada, le soutien au programme ou encore les technologies de l'information.
Comment recevoir ton passeport canadien gratuitement
Malheureusement, tu n’as pas vraiment ton mot à dire : n’aura pas son passeport canadien gratuitement qui veut.
À partir du 1er avril 2026, si ta demande de passeport complète n’est pas traitée dans un délai de 30 jours ouvrables, tu seras alors remboursé.e intégralement et automatiquement.
Tu n’auras donc aucun formulaire à remplir ni d’appel interminable à faire. Si le gouvernement ne respecte pas ses propres délais, tu devrais revoir la couleur de ton argent sans le moindre effort.
À noter que les délais postaux, autant pour l’envoi de ta demande que pour le retour de ton passeport, ne sont pas comptabilisés dans la période de 30 jours ouvrables.
Jusqu’à maintenant, les citoyens et citoyennes qui recevaient leur passeport en retard avaient droit à un remboursement partiel, selon le dépassement du délai de traitement : 25 % pour un retard de un à dix jours et 50 % pour un délai dépassant 10 jours, selon les normes de service.
