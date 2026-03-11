Les magasins peuvent maintenant fermer à 21 h, même le week-end : Voici quoi savoir
Ça ne fait VRAIMENT pas l'unanimité!🫣
Bonne nouvelle pour les personnes qui ont parfois envie de s’acheter une paire de chaussures ou une chemise un soir de fin de semaine : le projet pilote du gouvernement du Québec permettant aux magasins non alimentaires d’ouvrir jusqu’à 21 h, sept jours sur sept, est entré en vigueur ce mercredi 11 mars. Voici l’essentiel à savoir sur cette mesure.
À lire également : Voici les deux seules Québécoises parmi les milliardaires les plus riches au monde
Le ministre délégué à l’Économie et aux PME, Samuel Poulin, avait annoncé en décembre dernier que le projet visant à assouplir les heures d’ouverture des commerces serait étendu à l’ensemble de la province.
Jusqu’à présent, seuls les détaillants de Laval, de Gatineau et de Saint-Georges-de-Beauce avaient l’autorisation de fermer plus tard la fin de semaine.
« Il faut s’enlever du chemin des entrepreneurs. Le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord à mettre des barrières sur les heures d’ouverture des commerces », a déclaré le ministre.
Depuis ce 11 mars, les détaillants peuvent donc accueillir la clientèle tous les jours entre 6 h et 21 h. Les jours fériés sont toutefois exclus. Les épiceries, les pharmacies et certains établissements déjà exemptés ne sont pas concernés par cette mesure.
Cela dit, il est possible que certains magasins ne suivent pas la parade et que tu te butes à des portes closes. La raison est simple : la participation au projet pilote demeure volontaire et aucun commerçant n’est obligé de modifier ses horaires.
À l’heure actuelle, le Québec demeure l’un des rares endroits en Amérique du Nord à encadrer par la loi les heures d’ouverture des commerces.
Des commerçants partagés
En entrevue avec la Presse Canadienne, plusieurs propriétaires de commerces ont indiqué ne pas trop savoir comment se positionner face à la possibilité de prolonger les heures d’ouverture.
C’est notamment le cas de Charlie Whitley, propriétaire d’une boutique dans le Mile End, à Montréal, qui affirmait que devoir fermer aux heures imposées avant le 10 mars lui faisait « mal ».
D’autres commerçants estiment toutefois que l’ouverture prolongée la fin de semaine pourrait simplement répartir les ventes sur une plus longue période, sans réellement augmenter les revenus. À cela s’ajouteraient aussi des coûts supplémentaires liés à la main-d’œuvre.
Myriam Élie, propriétaire de la bijouterie Myel, située sur l’avenue Laurier Ouest, a par exemple, confié à La Presse Canadienne qu’elle ne comptait pas prolonger les heures d’ouverture de son magasin, d’autant plus que 20 à 30 % de ses ventes se font en ligne.
De son côté, le Groupe Mach n’avait toujours pas pris position quant à une éventuelle prolongation des heures d’ouverture dans ses 14 centres commerciaux répartis à travers le Québec.
D’autres acteurs du milieu ont été plus catégoriques : leurs établissements continueront de fermer aux mêmes heures qu’avant l’entrée en vigueur du projet pilote. C’est notamment le cas des centres commerciaux Laurier Québec et Place Ste-Foy, à Québec, ainsi que de la chaîne de quincailleries Canac, comme le rapporte le Soleil.
Une clientèle tout aussi mitigée
En navigant sur les réseaux sociaux, force est de constater que les internautes ont également leur mot à dire sur la situation.
D’un côté, il y a ces citoyens et citoyennes qui saluent cette nouveauté, puisque ceux et celles qui aiment magasiner n’auront plus à se dépêcher les week-ends, déjà débordé.e.s par les tâches de la semaine reportées aux samedis et dimanches.
L’ouverture prolongée des magasins au Québec ne fait pas l’unanimité auprès des citoyens et citoyennes. Capture d’écran | Facebook
« Pour, ce n’est pas tout le monde qui a le temps de magasiner la fin de semaine, parce que beaucoup travaillent, écrit une personne, précisant que cela pourrait créer davantage d’emplois pour la communauté étudiante et les personnes qui cherchent un deuxième emploi.
L’ouverture prolongée des magasins au Québec ne fait pas l’unanimité auprès des citoyens et citoyennes.Capture d’écran | Facebook
« Enfin! Fini le stress de devoir tout faire rapidement la fin de semaine. », s’exclame une autre personne.
Une autre personne estime notamment que « ce changement pourrait être positif, car tout le monde n’a pas le temps de magasiner la fin de semaine, puisque beaucoup de gens travaillent. En plus, cela pourrait créer davantage d’emplois pour les étudiants et pour les personnes qui cherchent un deuxième emploi ».
Une autre personne a tenu à rappeler que cette nouvelle manière de procéder est déjà en vigueur dans le reste du Canada.
L’ouverture prolongée des magasins au Québec ne fait pas l’unanimité auprès des citoyens et citoyennes.Capture d'écran | Facebook
« C’est déjà comme ça dans les autres provinces. Cela éviterait le trafic de 17 h et permettrait de dormir un peu plus longtemps la fin de semaine », dit-elle.
En revanche, plusieurs personnes, prolonger l'ouverture des commerces les soirs de week-ends ne fera pas en sorte que les ventes augmenteront, sachant qu'il faudra débourser davantage pour payer les employé.e.s, la sécurité et les services d'entretien, notamment.
L'ouverture prolongée des magasins au Québec ne fait pas l'unanimité auprès des citoyens et citoyennes.Capture d'écran | Facebook
« Je suis contre. Les commerçants ne feront pas plus de chiffres d’affaires et auront plutôt des dépenses supplémentaires pour les salaires, ce qui risque de faire augmenter les prix », écrit une personne.
L'ouverture prolongée des magasins au Québec ne fait pas l'unanimité auprès des citoyens et citoyennes.Capture d'écran | Facebook
« Tellement contre! On a déjà de la misère à trouver des employés la fin de semaine. En plus, je ne crois pas que ce sera rentable vu le peu de clients qui iront », soutient une personne.
Un.e internaute a également rappelé la difficulté d'attirer de la main-d'œuvre en succursale.
« Déjà que ce n’est pas facile d’avoir du personnel en magasin. En plus, ça ne vaut pas la peine d’ouvrir pour un ou deux clients le soir, puisque les coûts d’opération sont plus élevés. »