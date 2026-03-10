29 restos de Montréal ont écopé d’amendes du MAPAQ allant de 1 500 $ à 16 900 $ en 2026

L’un d’eux a dû payer six amendes en un seul mois. 🤯👀

Devanture du restaurant Jardin De Pekin à Montréal. Droite: Devanture du restaurant Le Poke Station (Verdun) à Montréal.

Plus d’une trentaine d’établissements montréalais ont été sanctionnés par le MAPAQ en 2026, certains ayant écopé d’amendes salées.

Google Maps
Lorsqu’on va au restaurant à Montréal, on s’attend généralement à ce que la cuisine respecte des normes strictes de propreté et de sécurité alimentaire. Pourtant, les inspections menées dans certains établissements par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) montrent que ces règles ne sont pas toujours suivies à la lettre.

Depuis le début de 2026, plus de 29 restaurants de Montréal ont écopé d’amendes allant de 1 500 $ à 16 900 $. Les inspections peuvent révéler une variété d’infractions, comme de mauvaises conditions d’entreposage des aliments, des installations déficientes, le non-respect des normes sanitaires en vigueur ou même l’exploitation d’un établissement sans permis valide.

Ces constats d’infraction sont rendus publics par le MAPAQ, chargé de surveiller et de faire respecter les normes de salubrité dans les établissements alimentaires de la province.

Il importe également de préciser qu'un délai significatif sépare presque toujours la visite de l'équipe d'inspection et le jugement rendu par la cour. Les amendes étant imposées à l'issue de procédures judiciaires, la date du jugement peut être nettement postérieure à celle de l'infraction constatée.

Pour chaque cas présenté ci-dessous, tu pourras donc consulter la date de l’infraction, la date du jugement en 2026, ainsi que les motifs de l’amende imposée à l’établissement.

Le Platana

Devanture du restaurant Le Platana \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Le Platana à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.

Google Maps

Adresse : 361, rue Bernard O., Montréal, QC

Total des amendes : 16 900 $

Raison de l'infraction : Six amendes pour deux infractions constatées à trois reprises chacune.

« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Amende de 2 800 $ : Date de l'infraction : 2024-05-15 ; date du jugement : 2026-02-05
Amende de 3 600 $ : Date de l'infraction : 2024-10-08 ; date du jugement : 2026-02-09
Amende de 3 000 $ : Date de l'infraction : 2024-12-19 ; date du jugement : 2026-03-02

« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Amende de 1 500 $ : Date de l'infraction : 2024-07-17 ; date du jugement : 2026-02-05
Amende de 3 000 $ : Date de l'infraction : 2024-10-08 ; date du jugement : 2026-02-09
Amende de 3 000 $ : Date de l'infraction : 2024-12-19 ; date du jugement : 2026-03-02

Le restaurant Le Platana a également dû payer un total de 2 500 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.

Jardin de Pekin

Devanture du restaurant Jardin De Pekin \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Jardin De Pekin à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en février 2026

Google Maps

Adresse : 4794, boul. Saint-Jean, Montréal, QC

Total des amendes : 7 100 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date.

Amende de 3 400 $ : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 2024-11-21 ; date du jugement : 2026-02-13

Amende de 3 700 $ : « Le lieu où le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-11-21 ; date du jugement : 2026-02-13

S.O. QUN

Devanture du restaurant S.O. Qun \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant S.O. Qun à Montréal, sanctionné par le MAPAQ.

Google Maps

Adresse : 1587, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Total des amendes : 6 800 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date.

Amende de 5 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-11-06 ; date du jugement : 2026-01-26

Amende de 1 800 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-11-06 ; date du jugement : 2026-01-26

Délicieux Mei Mei 

Devanture du restaurant Delicieux Mei Mei \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Delicieux Mei Mei à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

Google Maps

Adresse : 1023, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Total des amendes : 6 500 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date.

Amende de 4 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-04-15 ; date du jugement : 2026-03-02

Amende de 2 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-04-15 ; date du jugement : 2026-03-02

Le restaurant Delicieux Mei Mei à Montréal a également écopé de 2 500 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.

Restaurant A.A.

Devanture du restaurant A.A. Restaurant \u00e0 Montr\u00e9al.

Le A.A. Restaurant à Montréal, sanctionné par le MAPAQ.

Google Maps

Adresse : 3702, rue Notre-Dame O., app. 2, Montréal, QC

Total des amendes : 6 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date.

Amende de 3 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-10-30 ; date du jugement : 2026-01-26

Amende de 3 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-10-30 ; date du jugement : 2026-01-26

Le Poke Station

Devanture du restaurant Le Poke Station (Verdun) \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Le Poke Station (Verdun) à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

Google Maps

Adresse : 3922, rue Wellington, Montréal, QC

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »

Date de l’infraction : 2025-02-25

Date du jugement : 2026-03-02

Rex Pizza

Devanture du restaurant Rex Pizza \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Rex Pizza à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 4811, rue Wellington, Montréal, QC

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »

Date de l’infraction : 2025-04-02

Date du jugement : 2026-01-30

Biru Biru

Restaurant Biru Biru \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Biru Biru à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 2170, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »

Date de l’infraction : 2025-01-09

Date du jugement : 2026-01-30

Restaurant Chez Ping

Devanture du Restaurant Chez Ping \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Chez Ping à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 7401, boul. Newman, app.1, Montréal, QC

Total des amendes : 4 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2024-09-03

Date du jugement : 2026-01-26

Restaurant Keung Kee

Devanture du restaurant Keung Kee.

Le restaurant Keung Kee à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 70, rue De La Gauchetière O., Montréal, QC

Total des amendes : 4 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-01-10

Date du jugement : 2026-01-07

Le restaurant Keung Kee à Montréal a également écopé de 4 000 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.

Restaurant Délicieux

Devanture du Restaurant D\u00e9licieux \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Délicieux à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 5665, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC

Total des amendes : 4 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-07-02

Date du jugement : 2026-01-16

Chez Benny - Grilladerie Méditeranéenne 

Devanture du restaurant Chez Benny Express \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Chez Benny Express à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 2159, rue Saint-Louis, Montréal, QC

Total des amendes : 3 800 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date.

Amende de 2 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-11-07 ; date du jugement : 2026-01-26

Amende de 1 300 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-11-07 ; date du jugement : 2026-01-26

Thai-Son | Max BBQ

Devanture du restaurant Thai-Son - Max BBQ \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Thai-Son - Max BBQ à Montréal, sanctionné par le MAPAQ.

Google Maps

Adresse : 7093, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Total des amendes : 3 700 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates.

Amende de 2 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-04-03 ; date du jugement : 2026-01-23

Amende de 1 700 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-07-03 ; date du jugement : 2026-01-23

Café Restaurant Bélair 

Devanture du restaurant Caf\u00e9 Restaurant Belair Inc. \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Café Restaurant Bélair à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 3391, rue Belair, Montréal, QC

Total des amendes : 3 400 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l’infraction : 2024-11-05

Date du jugement : 2026-01-26

Pizza Pizzeli Coq & Resto Solymar 

Devanture du restaurant Rest. Bar Pizzeli Coq & Rest. Solymar \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Pizza Pizzeli Coq & Resto Solymar, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 7614, rue Saint-Hubert, Montréal, QC

Total des amendes : 2 700 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-09-20

Date du jugement : 2026-01-16

Le Pizza Pizzeli Coq & Resto Solymar a également écopé de 1 000 $ d'amende du MAPAQ en 2025.

Veer Bagel 

Devanture du commerce Veer Bakers \u00e0 Montr\u00e9al.

Le commerce Veer Bakers à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 4840, rue René-Émard, Montréal, QC

Total des amendes : 2 500 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-01-23

Date du jugement : 2026-01-23

Mr.Puff

Devanture du restaurant Mr. Puffs Lasalle \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Mr. Puffs Lasalle à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.

Google Maps

Adresse : 7775, boul. Newman, Montréal, QC

Total des amendes : 2 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu où le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-10-30

Date du jugement : 2026-02-13

Le Mr. Puffs à Lasalle a également été sanctionné trois fois en 2025, pour un total de 4 000 $ d'amendes.

Ruby Rouge

Devanture du restaurant Ruby Rouge \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Ruby Rouge à Montréal, sanctionné par le MAPAQ.

Google Maps

Adresse : 1008, rue Clark, app. 208, Montréal, QC

Total des amendes : 2 500 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates.

Amende de 1 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-10-30 ; date du jugement : 2026-02-13

Amende de 1 500 $ : « Le lieu où le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-10-30 ; date du jugement : 2026-01-26

Le restaurant Ruby Rouge a également dû payer 1 000 $ d'amende du MAPAQ en juillet 2025.

Restaurant Québérac Déli-Bar 

Devanture du Restaurant Queberac \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Restaurant Québérac à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 2912, rue Remembrance, Montréal, QC

Total des amendes : 2 100 $

Raison de l'infraction : « Le lieu où le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-09-10

Date du jugement : 2026-07-01

Sushi Plus

Devanture du restaurant Sushi Plus \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Sushi Plus à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.

Google Maps

Adresse : 5940, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu où le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-06-19

Date du jugement : 2026-02-20

Le Sushi Plus a également dû payer une amende du MAPAQ de 3 000 $ en novembre 2025.

Pho Rachel

Devanture du restaurant Pho Rachel \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Pho Rachel à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

Google Maps

Adresse : 14, rue Rachel E., Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-07-17

Date du jugement : 2026-03-02

Le Pho Rachel a également écopé d'un total de 2 300 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.

Nickel's

Devanture du restaurant Restaurant Nickel's \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Restaurant Nickel's à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 6950, rue Saint-Hubert, Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date.

Amende de 1 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-04-15 ; date du jugement : 2026-01-23

Amende de 1 000 $ : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 2025-04-15 ; date du jugement : 2026-01-23

Pizzeria Moretti

Devanture du restaurant Pizzeria Moretti \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Pizzeria Moretti à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 1059, rue Wellington, Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-03-27

Date du jugement : 2026-01-16

Pizza Sicily

Devanture du restaurant Pizza Sicile Halal \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Pizza Sicily Halal à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 531, rue Saint-Roch, Montréal, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-12-02

Date du jugement : 2026-01-30

Industria Pizzeria + Bar

Devanture du restaurant Industria Pizzeria & Bar - Anjou \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Industria Pizzeria + Bar à Anjou, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 7999, boul. des Galeries-d'Anjou, Montréal, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu où le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-11-19

Date du jugement : 2026-01-06

Chez Loulouse et Daniel

Devanture du restaurant Chez Loulouse et Daniel \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Chez Loulouse et Daniel à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 10839, boul. Pie-IX, Montréal, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l’infraction : 2025-08-15

Date du jugement : 2026-01-06

Maman

Devanture du restaurant Maman \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Maman à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 1524, rue Notre-Dame O., Montréal, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-01-14

Date du jugement : 2026-01-26

La Belle Province

Devanture du restaurant La Belle Province \u00e0 Kirkland.

Le restaurant La Belle Province à Kirkland, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

Google Maps

Adresse : 3604, boul. Saint-Charles, Kirkland, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-11-18

Date du jugement : 2026-01-26

Pizzeria Imperium

\u200bDevanture du restaurant Pizzeria Imperium \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Pizzeria Imperium à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.

Google Maps

Adresse : 303, av. Mozart E., Montréal, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-11-13

Date du jugement : 2026-02-12


Est-ce sécuritaire de manger dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?

Une amende ou une sanction du MAPAQ ne veut pas nécessairement dire que l’établissement présente encore un risque au moment où tu t’y rends. Ces mesures servent surtout à faire respecter les règles de salubrité alimentaire. Dans plusieurs cas, lorsqu’un commerce demeure ouvert après une inspection, c’est que les correctifs demandés ont déjà été apportés et que l’établissement respecte de nouveau les exigences des autorités sanitaires.

À l’inverse, si un restaurant ne respecte pas les normes et que la situation l’exige, il peut aussi être fermé temporairement jusqu’à ce que les problèmes soient corrigés. C'est le cas d'une succursale Arahova Souvlaki, actuellement fermée pour 30 jours par le ministère.

