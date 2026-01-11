9 bons restaurants que les vrais Montréalais adorent et que les touristes ignorent
Sors ta « bucket list »!
À Montréal, les meilleures tables ne sont pas toujours celles qu’on voit partout sur Instagram ou dans les guides touristiques. Derrière les rues animées et les spots ultra populaires, il existe une foule de restaurants adorés de la population montréalaise. Tu sais, le genre d'endroit qu'on décide de gatekeep en bon français, de peur qu'ils ne deviennent trop populaires et qu'on finisse par avoir de la difficulté à obtenir une table un samedi soir. Des endroits sans prétention, mais qui ont du caractère et qui misent sur l’authenticité.
Ce sont des restos qu’on trouve par bouche-à-oreille, qu'on aperçoit dans une vidéo TikTok ou grâce à un.e ami.e qui « connaît les bons spots ». Parfois considérées un peu plus underground, ces adresses sont aimées des Montréalais pour leur vibe authentique, leurs menus parfois classiques, parfois originaux et la qualité des ingrédients.
Si tu as envie de découvrir des restos qui passent encore sous le radar, cette liste est pour toi. Voici neuf adresses montréalaises qui méritent toute ton attention… et probablement une réservation.
Gino's
Prix moyen d'un repas : 20 $ | Prix moyen d'un cocktail : 15 $
Adresse : 4639, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La lasagne! Chez Gino’s, le concept est simple et assumé : la lasagne est la vedette, offerte en quelques versions parfaitement maîtrisées, incluant une option végane. En misant sur un plat signature, le resto se concentre sur ce qu’il fait de mieux, sans se disperser. On aime l'endroit pour son ambiance de bistro italien ultra conviviale ainsi que sa large sélection de Negronis, et on comprend vite pourquoi les habitué.e.s du quartier y retournent encore et encore. La preuve qu’un seul plat, quand il est bien exécuté, peut largement suffire.
Bar Cicchetti
Prix moyen d'un repas : 40 $ | Prix moyen d'un cocktail : 14 $
Adresse : 6703, av. du Parc, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de vivre une petite escapade italienne sans quitter Montréal, ce bar du Mile-Ex est une adresse qui mérite d’être découverte. Inspiré des cicchettis (des bouchées italiennes à partager), le menu se compose de petites assiettes à bon prix, idéales pour l’apéro ou un repas léger entre ami.e.s, avec des classiques comme les œufs mimosa, les frites de polenta croustillantes et les accras de morue. L'endroit propose aussi une belle sélection de vins naturels, biodynamiques et d’importations italiennes. L’ambiance conviviale et détendue, la bonne bouffe et le bon vin te donneront fort probablement envie d'y étirer ta soirée.
Café Ferlucci
Prix moyen d'une boisson : 4 $
Adresse : 432, rue de Castelnau E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Demande aux gens du coin où prendre un bon café à Villeray, et Café Ferlucci risque fort bien d'être mentionné. Véritable institution montréalaise, ce café est reconnu pour son espresso riche, son ambiance chaleureuse et sa vibe authentique qui n’a pas changé avec les années. Un arrêt idéal pour relaxer, jaser et retrouver l'esprit communautaire propre aux cafés de quartier.
Le Rouge-Gorge
Prix moyen d'un repas : 28 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Adresse : 1234, av. du Mont-Royal E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour un cocktail bien balancé dans une ambiance intime, Rouge-Gorge est une valeur sûre. Ce bar à vin du Mile-Ex mise sur des créations inspirées des saisons, servies sans prétention, mais avec beaucoup de précision. Les locaux y vont pour la qualité des cocktails et des vins autant que pour l'ambiance relaxe de l'endroit. Parfait pour une soirée entre ami.e.s ou pour une date.
Tacos Frida
Prix moyen d'un repas : 15 $ | Prix moyen d'un cocktail : 12 $
Adresse : 4350, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Fan de tacos? Tacos Frida est une adresse montréalaise qui vaut vraiment le détour et qui saura sans doute te charmer. Le resto propose des plats mexicains authentiques, avec une petite touche moderne. Pense à des tacos bien garnis, des quésadillas savoureuses ainsi que des cocktails goûteux et colorés.
Les portions sont généreuses, les sauces bien relevées et le rapport qualité/prix est difficile à battre. Un endroit idéal pour un souper entre ami.e.s ou pour garnir ta liste de restos take-out favoris.
Marci
Prix moyen d'un repas : 24 $ | Prix moyen d'un cocktail : 11 $
Adresse : 6600, rue St-Hubert, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de goûter à une délicieuse pizza? Marci est une adresse qui mérite une place sur ta liste. Reconnu pour ses pizzas artisanales cuites au four et garnies d’ingrédients frais, le resto séduit également par ses autres plats, comme les pappardelles au ragoût d'agneau et parmesan ou ses gnocchis à la ricotta et à la courge.
En plus de sa carte régulière, Marci cache aussi un menu secret, ce sera donc à toi de le découvrir lors de ta prochaine visite!
Bar Numéro
Prix moyen des grignotines : 11 $ | Prix moyen d'un cocktail : 18 $
Adresse : 6382, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ouvert depuis novembre 2025, le Bar Numéro s’est rapidement taillé une place parmi les nouvelles adresses à surveiller à Montréal. Le bar mise sur des cocktails raffinés et originaux avec des concoctions au matcha, à la pêche, aux agrumes et aux herbes. L’ambiance est intime et élégante, parfaite pour décrocher après une journée de travail. On y retrouve également une carte de petits plats à partager, comme des olives, des noix mélangées, des piments shishito ou des charcuteries et fromages. Un spot idéal pour l’apéro.
Stem Bar
Prix moyen d'un repas : 34 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Adresse : 2475, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Belle sélection de vins, petits plats à partager et ambiance cozy, ça te parle? Le Stem Bar mérite une place sur ta liste. Installé sur Notre-Dame Ouest dans Petite-Bourgogne, l’endroit est connu pour sa sélection de vins de petits producteurs, ses petites assiettes créatives (comme la salade Castelfranco avec endives et suprême d'agrumes ou encore la pieuvre servie avec une sauce romanesco et des olives vertes) et une carte qui change selon la saison. L'endroit ne prend pas les réservations et on peut parfois devoir faire la file avant d'y entrer, mais l'attente en vaut la peine, surtout pour déguster les succulentes pancakes salées à la burrata.
Bona Fide
Prix moyen d'un repas : 32 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Adresse : 8521, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Bona Fide est un resto connu pour ses pizzas à fermentation longue (une pâte fermentée longuement devient plus aérienne) qui fond pratiquement en bouche. Plus qu’une simple pizzeria, on y retrouve aussi des plats italiens classiques, des antipasti savoureux et une belle sélection de vins et cocktails qui complètent bien les plats. Tu auras probablement envie de tout essayer sur le menu, vas-y donc avec des ami.e.s histoire de pouvoir tout partager.
Si tu ne les avais pas déjà essayées, ces adresses risquent fort bien de se retrouver dans ta liste de restos préférés. Manger comme un.e vrai.e Montréalais.e, c'est surtout avoir une ouverture d'esprit, l'instinct de découverte et un flair pour les saveurs locales. Comme quoi les meilleures tables en ville ne sont pas toujours les plus visibles… mais ce sont clairement les plus mémorables.
