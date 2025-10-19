11 vraiment bons restaurants où manger à Montréal pour éviter les « trappes à touristes »
Bien manger, sans te faire avoir!
Le Vieux-Port de Montréal, c’est l'endroit par excellence pour flâner, admirer l’architecture et littéralement se prendre pour un touriste dans un joli quartier européen. Avec ses rues en pavés, ses terrasses animées et ses nombreuses petites boutiques, difficile de ne pas tomber sous son charme. Mais on va se le dire : dans ce coin-là, autant on peut tomber sur de bonnes adresses que sur les fameuses « trappes à touristes ».
Heureusement, le quartier regorge de petits trésors cachés, de restos authentiques et de délicieux cafés, il suffit de savoir où aller. Parce que oui : emplacement de choix et bouffe de qualité peuvent aller de pair. Aucun compromis nécessaire, juste des repas délicieux dans des endroits qui valent vraiment le détour.
Voici onze vraiment bons restaurants où manger à Montréal pour passer un bon moment, sans compromis.
Gaspar Brasserie Française
Prix moyen d'un repas : 38 $ | Prix moyen d'un cocktail : 19 $
Adresse : 89, rue de la Commune E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Située sur la légendaire rue de la Commune, la Brasserie Gaspar est l’endroit idéal pour goûter à des plats français gourmands. On choisit cet endroit pour ses plats classiques bien exécutés, ses bons vins (un sommelier est sur place pour vous guider dans vos accords mets-vins) et son ambiance chaleureuse. Les murs de pierre confèrent un charme fou à l’endroit, créant une ambiance idéale pour un tête-à-tête romantique ou un souper entre ami.e.s.
Brasserie 701
Prix moyen d'un repas : 44 $ | Prix moyen d'un cocktail : 20 $
Adresse : 701, côte de la Place-d'Armes, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Situé tout juste à côté de l’Hôtel Place d’Armes, la Brasserie 701 charme avec son élégance parisienne et son ambiance décontractée. On peut s’y rendre autant pour un brunch que pour un souper bien arrosé. Le menu met de l’avant une cuisine française revisitée, mais tout aussi goûteuse et le service attentionné rend l’expérience très agréable. Un endroit parfait qui fait ressortir le côté européen du Vieux-Montréal.
Dandy
Prix moyen d'un repas : 24 $ | Prix moyen d'un cocktail : 15 $
Adresse : 244, rue Saint-Jacques, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches un endroit où bruncher avec style, le restaurant Dandy est un incontournable du Vieux-Montréal. La déco, à la fois chic et lumineuse, ne laisse personne indifférent. On peut dire que c’est aussi beau que bon! On y sert d’excellents cafés, des tartines alléchantes et des pancakes à la ricotta absolument décadentes (du genre que tu rêveras d’en avoir de nouveau le lendemain matin). Définitivement un endroit à découvrir.
Bevo Pizzeria
Prix moyen d'un repas : 29 $ | Prix moyen d'un cocktail : 18 $
Adresse : 410, rue Saint-Vincent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie d’une bonne pizza? Rends-toi chez Bevo Pizzeria sur la charmante rue Saint-Vincent. C’est l’endroit parfait pour savourer une délicieuse pizza napolitaine, Aperol Spritz à la main. Le restaurant offre également des ateliers de pizza à l’occasion d’un mardi par mois afin de t’apprendre les techniques de base pour la confection d’une pizza. Outre l'atelier de pizza, plusieurs plats te feront sans doute saliver comme les arancini au safran, les fusili sauce rosée avec prosciutto croustillant ou les généreux plateaux de fromages et de charcuteries.
Kyo Bar Japonais
Prix moyen d'un repas : 45 $ | Prix moyen d'un cocktail : 19 $
Adresse : 711, côte de la Place-d'Armes, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de te gâter avec un souper japonais qui sort de l’ordinaire, le Kyo Bar Japonais est une valeur sûre du Vieux-Montréal. Entre sushis ultra frais, ramens réconfortants et l’impressionnante sélection de sakés, tu risques d’y trouver ton compte. L’ambiance est conviviale et animée, idéale pour une soirée entre ami.e.s. Une chouette façon de visiter Tokyo sans devoir quitter Montréal.
Modavie
Prix moyen d'un repas : 38 $ | Prix moyen d'un cocktail : 20 $
Adresse : 1, rue Saint-Paul O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Installé sur la charmante rue Saint-Paul, le Modavie est réputé pour ses plats de viande, notamment l’agneau décliné en plusieurs façons. Le restaurant séduit aussi par sa programmation de musique jazz live tous les soirs, ce qui ajoute une touche festive à l’expérience. Avec ses allures de bistro européen, son service attentionné et son ambiance, tu te sentiras comme un touriste dans ta propre ville... ou lors de ta visite.
Dorsia
Prix moyen d'un repas : 45 $ | Prix moyen d'un cocktail : 22 $
Adresse : 396, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Dorsia, situé sur la rue Notre-Dame, est un restaurant plutôt chic qui offre une expérience culinaire raffinée loin des foules touristiques. On y va autant pour sa cuisine d’inspiration italienne et française que pour ses martinis impeccablement exécutés (selon certains avis Google, ce drink fait partie des musts de la place!) La cerise sur le sundae : un speakeasy à l’ambiance feutrée se cache au sous-sol, te permettant de prolonger ta soirée si le cœur t’en dit.
Jacopo
Prix moyen d'un repas : 32 $ | Prix moyen d'un cocktail : 18 $
Adresse : 436, pl. Jacques-Cartier, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Niché sur la Place Jacques-Cartier, le Jacopo est un excellent choix pour échapper aux pièges à touristes. Le décor rustique et élégant nous rappelle les trattorias romaines et sa lumineuse véranda nous donne l’impression d’être dans un somptueux jardin caché. Laisse-toi tenter par les pâtes servies dans une meule de parmesan ou de pecorino : non seulement le plat est délicieux, mais le spectacle de sa préparation est assez impressionnant. Une petite escapade culinaire italienne qui ne risque pas de te laisser sur ta faim.
Phillips Bar
Prix moyen d'un repas : 60 $
Adresse : 1170, pl. du Frere Andre, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ayant ouvert en mars 2025, le Phillips Bar fait beaucoup jaser. Niché dans une ancienne banque, ce resto-bar japonais surprend avec son décor haut de gamme et son ambiance feutrée. Murs texturés, mobilier élégant, lumière tamisée ; c’est l’endroit parfait pour s’y poser, relaxer et prendre le temps de savourer de délicieux plats. Outre sa déco impeccable, son menu est tout aussi alléchant : salade mangue et herbes, baby back ribs et tataki d’albacore on de quoi faire saliver. À découvrir, un bon verre de saké à la main.
Olive et Gourmando
Prix moyen d'un repas : 22 $
Adresse : 351, rue Saint-Paul O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Déjà bien établie à Montréal, Olive et Gourmando est une adresse chaleureuse où l'on sert des plats simples et réconfortants qui te feront presque sentir à la maison. Tu y trouveras un comptoir de viennoiseries fraîchement sorties du four, des sandwichs goûteux et de délicieux cafés. Tout juste à côté se trouve leur jolie petite boutique où tu pourras sans doute y dénicher des ingrédients gourmands, de la belle vaisselle, et des accessoires déco. Un endroit charmant comme tout!
Dinette Marcella
Prix moyen d'un repas : 35 $ | Prix moyen d'un cocktail : 18 $
Adresse : 196, rue Saint-Paul O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Dinette Marcella est un resto italien vraiment charmant, situé sur la rue Saint‑Paul Ouest, dans un édifice de pierre qui rappelle bien le caractère historique du quartier. Le menu propose des classiques italiens modernisés, comme des raviolis cacio e pepe, des polpettes et du crudo de thon, tous préparés avec des ingrédients de qualité. L’ambiance est chaleureuse, parfaite pour un souper en bonne compagnie.
