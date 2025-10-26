Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

9 secrets bien gardés où manger à moins de 11 $ à Montréal

Des repas goûteux à très bas prix? Oui svp!

Un plat de gnocchis à emporter. Droite : Une main qui tient un sandwich fromagé.

Restaurant à Montréal : 9 restos où on peut manger un plat vraiment abordable.

@therealmtlfoodie | Instagram, @alto_restaurant | Instagram
Rédactrice pigiste

On va se le dire : manger au restaurant à Montréal, ça coûte de plus en plus cher. Néanmoins, même en ville, il y a plein de petits trésors cachés où tu peux bien manger sans vider ton portefeuille. Des plats savoureux, des portions généreuses et une ambiance conviviale, tout ça pour moins de 11 $, c’est encore possible, il suffit juste de savoir où regarder.

À lire également : Ce resto du Vieux-Montréal offre des assiettes steak-frite à volonté pour seulement 44 $

Que tu sois du genre sandwich gourmand, bol réconfortant ou bouffe internationale, la métropole a de quoi te surprendre. Voici donc neuf adresses parfaites pour te régaler à petit prix!

Drogheria Fine

Prix moyen d'un repas : 8 $

Adresse : 68, av. Fairmount O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Impossible de parler de bons repas à petit prix sans mentionner la mythique épicerie italienne Drogheria Fine. Ce petit comptoir du Mile End ne sert qu'une seule chose : des gnocchis maison nappés d’une savoureuse sauce tomate sicilienne. Pour la modique somme de huit dollars, une généreuse portion t'est servie en quelques minutes. Une façon satisfaisante de manger sur le pouce!

Site Internet de Drogheria Fine

Wilensky

Prix moyen d'un repas : 6 $

Adresse : 34, av. Fairmount O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Véritable institution montréalaise depuis 1932, Wilensky est un endroit parfait pour savourer un lunch à petit prix, sur le pouce. Leur célèbre « Wilensky Special », un sandwich chaud au salami et au bologne servi sur un petit pain grillé, coûte à peine cinq dollars et fait partie du patrimoine culinaire local. L’endroit a gardé son charme d’époque, avec son comptoir rétro et son ambiance unique, pleine de caractère. Expérience 100 % authentique garantie

Menu de Wilensky

Patati Patata

Prix moyen d'un repas : 7 $

Adresses :

  • 4177, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
  • 170, rue Jean-Talon E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Petit mais plein de personnalité, le restaurant Patati Patata est une vraie institution du Plateau-Mont-Royal. On y sert des burgers juteux, des frites dorées à souhait et des poutines bien garnies, le tout à des prix plus que raisonnables. On y trouve d'ailleurs une sélection de burgers à cinq dollars! L’ambiance est décontractée, un brin rétro, et toujours animée. Un classique montréalais qui ne te décevra pas!

Menu de Patati Patata

Nouilles Sauvette

Prix moyen d'un repas : 8 $

Adresse : 43, rue Beaubien E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Tu as une petite faim et tu es pressé.e? Passe au comptoir pour emporter Nouilles Sauvette, où tu pourras commander des nouilles pour la modique somme de huit dollars. Plusieurs choix sont offerts, mais l'option à l’huile rouge est la vedette incontestée de l'endroit. Ce plat simple, mais percutant, marie des nouilles fraîches parfaitement al dente à une sauce pimentée maison juste assez relevée. Un plat réconfortant et plein de caractère qui te fera voyager sans quitter Montréal.


Page Instagram de Nouilles Sauvette

Serrano Bar-B-Q

Prix moyen d'un repas : 9 $

Adresse : 161, rue Saint-Viateur O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Envie d'un savoureux sandwich au poulet portugais? Rends-toi chez Serrano’s Bar-B-Q sur Le Plateau-Mont-Royal. L’ambiance est sans prétention et l'endroit s’est fait une belle réputation (selon plusieurs avis Google) grâce à son fameux sandwich au poulet portugais. Gourmand et généreux, ce sandwich est préparé avec soin et les saveurs sont authentiquement réconfortantes. Définitivement un spot à découvrir.

Menu du Serrano Bar-B-Q

Alto Pizzeria

Prix moyen d'un repas : 22 $

Adresse : 3469, av. du Parc, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches un endroit où manger des plats décadents sans te ruiner, direction Alto Pizzeria, une véritable institution montréalaise où tout respire le confort et la générosité. Que tu passes pour un lunch rapide, un brunch tardif ou un souper sans chichi, tu trouveras toujours quelque chose qui va satisfaire ta fringale.

Du côté des options les plus abordables, tu as l’embarras du choix : des grilled cheese dégoulinants qui fondent littéralement entre tes doigts, des hot dogs bien garnis, des déjeuners copieux, des sandwichs maison et des souvlakis savoureux. Et le meilleur dans tout ça? La majorité de ces plats coûte entre 8 $ et 11 $.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Menu de Alto Pizzeria

Poulet Bronzé

Prix moyen d'un repas : 15 $

Adresse : 1632, boul. De Maisonneuve O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Poulet Bronzé, c’est la preuve qu’un bon repas n’a pas besoin de coûter cher. Ce comptoir sans prétention sert un sandwich au poulet frit juteux et bien assaisonné pour moins de 11 $. Selon des internautes sur Instagram, ce serait le poulet avec le meilleur crunch de Montréal. Définitivement un endroit à découvrir!

Menu du Poulet Bronzé

Marché Hung Phat

Prix moyen d'un repas : 9 $

Adresse : 7099, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Au Marché Hung Phat, on trouve l’un des meilleurs banh mi en ville (selon de nombreux avis Google) et ce, à mini prix. Préparé sur place avec du pain croustillant, des légumes marinés et de la viande bien assaisonnée, ce sandwich vietnamien est devenu un vrai classique montréalais. Simple, frais et plein de saveurs, il se savoure aussi bien sur place que sur le pouce.

Menu du Marché Hung Phat

La Petite Dinette

Prix moyen d'un repas : 17 $

Adresse : 4186, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Située dans Hochelaga, La Petite Dinette est l’endroit parfait pour savourer un repas réconfortant sans te ruiner. Leur menu est simple, gourmand, mais surtout abordable. Leur spécialité? Les pogos asiatiques, croustillants à souhait et offerts à seulement huit dollars cinquante. Originaux, savoureux et parfaits pour une bouchée sur le pouce, ils valent clairement le détour.

Site Internet de La Petite Dinette

