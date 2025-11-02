11 restaurants qui ont ouvert en 2025 à Montréal et qui valent absolument le détour
Ta « bucket list » de restos à essayer!
Entre petits comptoirs sans prétention, bistros réconfortants et tables modernes audacieuses, la scène culinaire montréalaise continue d'évoluer. Voici onze restaurants à Montréal ayant ouvert leurs portes en 2025, qui font jaser et qui méritent clairement une réservation.
Dans la métropole, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir ; surtout lorsqu'il s'agit de bouffe. Cette année, plusieurs adresses ont ouvert leurs portes avec l'ambition de séduire les papilles des foodies et de sublimer leurs stories Instagram.
Maison Baultberri
Prix moyen d'un repas : 15 $
Adresse : 1275, rue Berri, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Niché dans la toute nouvelle boutique Empire au coin de Sainte-Catherine et de Berri, le café Maison BaultBerri, tout dernier projet du chef Laurent Dagenais, vaut définitivement le détour. Tu vas adorer cette adresse pour son design irréprochable, son ambiance chaleureuse et sans prétention ainsi que ses délicieux plats parfaits pour casser la croûte. C’est le spot idéal pour relaxer, prendre un café entre amis ou même télétravailler en se permettant potentiellement une petite virée shopping au Empire!
Prezze Mollo
Prix moyen d'un repas : 25 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Adresse : 5455, av. de Gaspé, suite 120-2, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Installé en mai 2025 dans le quartier du Mile-End, Prezze Mollo est l’adresse italienne que tu dois définitivement essayer. On y retrouve des pâtes fraîches, de la focaccia maison et des crudos savoureux, le tout dans un décor chaleureux et raffiné.
Derrière le projet se trouve un couple ayant de l'expérience en cuisine et en mixologie, tu peux donc t'attendre à une savoureuse carte de cocktails et de vins naturels. Que ce soit pour un lunch rapide ou un 5 à 7, c’est un endroit qui risque de faire partie de tes favoris.
Disco Mayo
Prix moyen d'un repas : 14 $
Adresse : 6712, rue Clark, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Installé au printemps 2025 dans la Petite-Italie, Disco Mayo est la dînette vintage qui réchauffe le quartier avec ses sandwichs irrésistibles et son ambiance rétro assumée. On adore le décor chiné, les objets éclectiques et l’accueil qui fait presque penser qu’on mange chez une amie. Le menu est simple, mais soigné : sandwichs, bols, cafés, plusieurs options parfaites pour un lunch sans prétention. Bref, un arrêt incontournable si tu as envie de découvrir une adresse.
Porte à Côté
Prix moyen d'un repas : 40 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Adresse : 3019, rue Masson, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le tout nouveau resto Porte à Côté, situé sur la rue Masson dans le quartier Rosemont - La Petite-Patrie, vaut résolument le détour. Pensé comme une buvette bistronomique, il met de l’avant une cuisine de marché à partager, préparée avec des produits locaux et de saison, comme sa truite avec céleri-rave, estragon, raifort et craquelin à la cameline ou encore son plat de courge et chèvre avec huile de chili croustillante. L'ambiance est ultra cosy, avec une déco feutrée et une ambiance de spot de quartier. Si tu cherches un endroit pour relaxer entre ami.e.s, c'est définitivement une adresse à mettre sur ta liste. De plus, le mardi soir de 17 h à 19 h, les huîtres sont à 1,50 $; une belle excuse pour y aller!
Pasta Pooks
Prix moyen d'un repas : 23 $
Adresse : 6700, rue Clark, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ayant ouvert en mars 2025 dans la Petite Italie, Pasta Pooks est le comptoir ultra-stylé du chef Luca Vinci. C'est avant tout un endroit où les pâtes fraîches sont reines, et tu pourras y déguster des raviolis à la ricotta, des tag à la bolognaise ou autres, le tout dans un petit local rempli d’ambiance. L’endroit offre un service rapide, parfait pour un lunch spontané entre ami.e.s. Un incontournable à découvrir pour tous les fans de bonne bouffe italienne revisitée.
Foil Gallery
Prix moyen par personne : Moins de 20 $
Adresse : 6560, rue Waverly, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Au cœur du quartier Mile-Ex, le café de la Foil Gallery, ouvert en février 2025, te donne l’impression de prendre un café… dans une galerie d’art. Exposées autour de ton matcha, des œuvres contemporaines côtoient un décor industriel ultra-stylé aux grandes baies vitrées, créant une ambiance à la fois décontractée et inspirante.
Les fondateurs, les artistes Jo‑Anie Charland et Frédéric Duquette, voulaient rendre l’art plus accessible. Un arrêt parfait pour savourer un bon café tout en faisant le plein d'inspiration.
Fuwa Fuwa
Prix moyen d'un repas : 17 $
Adresse : 976, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Installé au cœur du Quartier chinois, Fuwa Fuwa – Chinatown est la nouvelle adresse gourmande qui fait jaser depuis son ouverture en février 2025. Tu peux y déguster les fameuses pancakes soufflées japonaises : légères comme un nuage et garnies de fruits frais ou de matcha, le tout dans un décor lumineux et coloré. Que ce soit pour un brunch ou un dessert bien mérité, c'est un endroit parfait pour s'offrir un petit plaisir.
Mona Loa
Prix moyen d'un plat à partager : 24 $ (prévoir deux à trois plats par personne) | Prix moyen d'un cocktail : 22 $
Adresse : 1464, rue Crescent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Est-ce un bar? Est-ce un volcan? Le speakeasy Mona Loa, niché sous la rue Crescent, évoque l’intérieur d’un volcan hawaïen avec ses murs de grotte et son ambiance feutrée. Tu peux t'attendre à une sélection de cocktails audacieux et une cuisine fusion d'inspiration japonaise et hawaïenne, le tout dans une ambiance immersive digne d’un film.
Si tu cherches une soirée où le décor te permet de déconnecter et de te transporter ailleurs, c’est clairement un arrêt à inscrire sur ta liste.
Renoir
Prix moyen d'un repas : 45 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Adresse : 1155, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Au cœur du centre-ville, Renoir, le restaurant signature du Sofitel Montréal Le Carré Doré, a subit une vraie métamorphose en mai 2025. L'endroit a donc rouvert ses portes avec un nouveau décor, de nouveaux espaces et un menu repensé. Le chef Olivier Perret s’amuse avec l'agencement surprenant de produits locaux pour créer des plats aussi beaux que bons, dans un décor complètement réellement charmant.
Annexé au restaurant se trouve le NINI, un charmant salon à cocktails qui offre un autre espace si tu souhaites prolonger votre soirée.
Café Bosco
Prix moyen d'un café : 5 $
Adresse : 65, rue Beaubien E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le tout nouveau Café Bosco, installé depuis février 2025 sur la rue Beaubien Est, joue la carte du café de quartier minimaliste et stylé. On y retrouve des cafés de spécialité, des jus frais et des pâtisseries, le tout dans un espace chaleureux qui évoque bien sa mission : collaborer avec des entreprises locales tout en mettant la durabilité de l'avant.
Pour les amoureux.ses de bon café dans le quartier Rosemont–La Petite-Patrie, c’est un arrêt qui vaut clairement le détour.
Phillips Bar
Prix moyen d'un repas : 60 $
Adresse : 1170, pl. du Frère-André, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ouvert depuis mars 2025, le Phillips Bar fait beaucoup jaser. Niché dans une ancienne banque, ce resto-bar japonais surprend avec son décor haut de gamme et son ambiance intime. Murs texturés, mobilier élégant, lumière tamisée ; c’est l’endroit parfait pour s’y poser, relaxer et prendre le temps de savourer de délicieux plats.
Outre sa déco impeccable, tu peux y déguster des makis et des hand-rolls préparés sous tes yeux par les chefs Antonio Park, Olivier Vigneault et S’Arto Chartier‑Otis, tout en sirotant de délicieux cocktails ou sakés. Un bel endroit pour un 5 à 7 branché.