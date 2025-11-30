Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Ce souper dans une bulle à Montréal est l'expérience ultime pour impressionner ta date

Un moment parfait à la belle étoile avec ta personne préférée.

Ce souper dans une bulle à Montréal est l'expérience ultime pour impressionner ta date
@iza.bee | Instagram, @restaurantbivouac | Instagram
Rédactrice en chef

Si tu cherches un restaurant à Montréal où vivre une expérience culinaire qui sort de l'ordinaire pour impressionner ta date, célébrer une occasion spéciale ou simplement te gâter, direction le Quartier des spectacles pour profiter d'une terrasse hivernale des plus féériques. Le restaurant Le Bivouac propose des dômes chauffés installés sur sa terrasse en hauteur, située au 6e étage du DoubleTree par Hilton Montréal. Prépare-toi à vivre un moment romantique digne d'un film Hallmark!

À lire également : Cette pâtisserie virale au Québec lance le 1er calendrier de l’avent au monde avec l'IA

Et non, ce ne sont pas que des bulles transparentes bien décorées qui sont posées sur la terrasse de l'établissement, dans lesquelles on a un peu froid. Les Refuges du Bivouac ont vraiment mis le paquet. On y trouve un passage reliant l’intérieur du resto (tout en bois), un petit feu de foyer électrique, du mobilier signé par l’entreprise montréalaise écoresponsable Lovaco, du chauffage et même une touche immersive qui va éveiller tes sens alors que des jeux de lumière imitent des aurores boréales qui dansent autour de toi.

Bref, on propose une formule complètement réinventée qui te transportera en pleine forêt boréale, sans quitter le centre-ville de Montréal.

Le chef exécutif, Xavier Dahan, a créé un menu dégustation en six services inspiré du terroir québécois et des arrivages les plus frais. Il s’agit d’une expérience de type carte blanche, où les restrictions alimentaires sont respectées (options végétariennes et végétaliennes), et qui peut être accompagnée de deux accords mets-vins différents.

L’Accord Québécois, offert en supplément pour 55 $, met en valeur les producteurs et vignerons d’ici, avec notamment des vins du Vignoble du Ruisseau à Dunham, reconnu pour sa technologie brevetée permettant de chauffer la vigne durant la saison hivernale. Tu peux aussi opter pour l’Accord Signature (60 $), qui propose une sélection de vins internationaux choisis pour s’agencer parfaitement à chaque service.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que le menu évoluera au fil des mois selon trois thématiques : un menu d’hiver, un menu spécial Saint-Valentin et un menu à base d’érable pour le temps des sucres. Tu comprends donc que ces petits dômes chaleureux et intimes resteront en place jusqu’au printemps.


L'option express à mini-prix

Si tu n’as pas le temps de t’attarder pour le menu complet en six services, ou si ton budget est un peu plus restreint, mais que tu rêves de vivre l’expérience, une autre option s’offre à toi.

Le Bivouac propose aussi une formule trois services à 65 $, parfaite avant ou après ton spectacle à la Place des Arts. Disponible entre 17 h et 18 h 30, ou de 21 h à 22 h, ce menu prépayé te garantit un service rapide et sans tracas pour que tu puisses profiter de ta soirée au maximum. Pour ce repas, tu auras le choix entre deux entrées, trois plats principaux et deux desserts.

Les Refuges du Bivouac

Prix : Menu dégustation 6 services au coût de 160 $ | Option express 3 services à 65 $

Quand : Jusqu'au printemps 2026

Adresse : Bivouac - 1255, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC (6e étage)

C'est ici pour réserver

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

