Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User Avatar Build your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Cette pâtisserie virale au Québec lance le 1er calendrier de l’avent au monde avec l'IA

Ton nouveau « bestie » pendant tout le mois, qui t'offre des desserts décadents chaque jour.

Calendrier de l'avent ​Mon Secret Gourmand. Droite : Le train de Noël, un trompe-l'oeil Mon Secret Gourmand.

Mon Secret Gourmand a lancé le 1er calendrier de l'avent avec un agent IA.

@iza.bee | Narcity Québec, @monsecretgourmand | Instagram
Rédactrice en chef

On va se le dire : les petits chocolats bon marché dans les calendriers de l'avent du Dollarama, ça a fait son temps. Mais rendu à l’âge adulte, on mérite un peu plus de magie (et de qualité). Après avoir survécu à une autre année, il n'y a pas d'âge pour se gâter jusqu'au réveillon... ou s'encourager à survivre pendant cette période souvent très éprouvante avec le magasinage de Noël. S'offrir un plaisir quotidien jusqu’au 24 décembre est un luxe qu’on devrait tous et toutes s’accorder.

À lire également : 16 des meilleurs calendriers de l'avent pour les adultes qui méritent plus que du chocolat

Et justement, Mon Secret Gourmand, la pâtisserie de Brossard qui a littéralement explosé sur les réseaux sociaux l’an dernier avec ses desserts trompe-l’œil, vient de lancer un calendrier de l’avent gastronomique qui risque d'encore une fois faire jaser partout au Québec.

Les vrais de vrais foodies connaissent Mon Secret Gourmand et ont peut-être déjà fait une très longue file pour goûter à l’un de leurs célèbres trompe-l’œil spectaculaires, lancés l’an dernier. Depuis, l’entreprise enchaîne les succès viraux sur les réseaux sociaux. La copropriétaire et pâtissière, Meriem Aloui, est d’ailleurs la seule dans le Grand Montréal à détenir la certification du renommé pâtissier français Cédric Grolet, et elle met cette expertise à profit.

De nouveaux trompe-l’œil décadents volent désormais la vedette en ligne chaque saison, comme le cône orange de Montréal ou le hotdog en hommage à Math Duff. Mais cette fois, ce n'est pas avec une création visuellement surprenante que cette pâtisserie fait jaser : c'est avec le premier calendrier de l’avent accompagné d’un agent IA personnalisable.

Eh oui, ton calendrier de l’avent peut maintenant te parler et même te rappeler d’ouvrir ta case. On n’a jamais vu Noël comme ça.

Un calendrier de l’avent personnalisé qui interagit avec toi

Pour les Fêtes 2025, Mon Secret Gourmand lance une première dans le monde de la pâtisserie (et possiblement toutes industries confondues, selon les créateurs) : un calendrier de l’avent personnalisé, qui intègre un agent conversationnel IA.

Comment ça fonctionne?

Lors de l’achat, tu indiques ton prénom et ton numéro de téléphone. Tu es ensuite jumelé.e à un agent IA, sous la forme d’un.e pâtissier.ère virtuel.le, qui t'écrit tous les jours, te rappelle d’ouvrir ta case, et ensuite répond à tes questions, comme te parler de la provenance des ingrédients ou te dire les allergènes des douceurs du jour. Tu n'as pas d'application mobile à télécharger, le lien t'est envoyé via texto.

Un t\u00e9l\u00e9phone montre l'agent p\u00e2tissier IA du calendrier de l'avent Mon Secret Gourmand.

L'agent pâtissier IA du calendrier de l'avent Mon Secret Gourmand.
Izabelle Bee | Narcity Québec


Selon Meriem Aloui, jointe par Narcity, la plateforme peut être mise à jour en temps réel par les concepteurs, ce qui permet même à l’agent de réagir à l’actualité ou aux nouvelles que la pâtisserie aimerait te partager. D'ailleurs, sans nous donner plus de détails, on apprend qu'il y a « quelques surprises intéressantes » qui s'en viennent.

L’IA est multilingue et a déjà été testée en français, anglais, espagnol et mandarin.


Ce que contient le calendrier

Le calendrier est un délice haut de gamme et généreux qui pèse 7 lb, incluant le boîtier au look marbre qui se ferme à l'aide d'un ruban. Il comprend 24 créations gourmandes uniques entièrement faites maison, en format régulier et généreux : perla, chocolats, tartinades et plusieurs surprises.

Il n'a pas besoin d'être réfrigéré : tu devines donc qu'il n'a pas de gros trompe-l'œil frais avec une mousse à l'intérieur comme les gros fruits que tu vois passer partout sur Internet. Néanmoins, tu ne seras pas déçue par la qualité de ce qu'il contient.

Comme l'agent est personnalisé, ton calendrier doit être commandé en ligne d'abord, et trois options s’offrent ensuite pour le récupérer : la boutique de Brossard, celle de Montréal (Holt Renfrew Ogilvy) ou la livraison.

Il faut savoir que tous les desserts qu'il contient sont fabriqués dans leur cuisine à partir d’ingrédients bruts et nobles : praliné maison, pistaches torréfiées, noisettes sélectionnées, chocolats grands crus… aucun produit transformé acheté dans un autre commerce.

« On a été critiqués plus tôt cette année parce qu’on était victimes de notre propre popularité et souvent en rupture de stock. Mais la vérité, c’est que tout, absolument tout, est fait à la main ici. Tu ne trouveras jamais un latte ou une pâtisserie préparés avec une crème de pistache achetée au Costco, par exemple. Ça demande du temps, du savoir-faire et une expertise réelle.

« J’ai engagé et formé une équipe plus grande, mais jamais on ne sacrifiera nos standards ou la qualité pour répondre à l’achalandage. Notre clientèle mérite le meilleur. »

Bref, si tu veux te gâter (ou offrir un cadeau qui fera jaser), c’est clairement LA nouveauté des Fêtes 2025.

Calendrier de l'avent Mon Secret Gourmand avec l'IA 

Coût : 250 $

Adresse : Mon Secret Gourmand - 1410, boul. de Rome, Brossard, QC ou Holt Renfrew Ogilvy - 1307, rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC | Important de noter que le calendrier doit être commandé d'avance via le site Web comme l'agent IA doit être personnalisé.

C'est ici pour l'acheter sur le site de Mon Secret Gourmand

From Your Site Articles
mon secret gourmand achat local calendrier de l'avent
Montréal Manger et Sortir Canada Manger et Sortir Québec
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en décembre 2025

Des aides financières qui tombent à point pour les Fêtes.

Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec

Vérifie à combien s'élèvent les montants! 💸

19 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama en novembre

Entre les idées de cadeaux de Noël à petit prix et les trouvailles beauté de marque, ça vaut vraiment le détour ce mois-ci.✨

Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2026

Bon à savoir pour ta déclaration! 💸

Vendredi fou d’Amazon Canada : 19 idées cadeaux en méga rabais actuellement

Pour gâter tes personnes préférées… ou toi-même!

Le palmarès des 10 voitures les plus volées au Québec est dévoilé

Question de savoir si tu dois t'inquiéter. 👀

7 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir en décembre 2025

Des centaines de dollars pourraient atterrir dans ton compte avant Noël. 💸

Ce produit de beauté vendu plus de 10 000 X en 1 mois sur Amazon est à 53% de rabais

Une trouvaille parfaite pour les bas de Noël!🎄

Lululemon dévoile son solde du pré Vendredi fou et il y a des leggings à moins de 40 $

Histoire de te gâter!

Le palmarès des meilleurs comptes bancaires au Canada pour 2026 est dévoilé

Est-ce que le tien en fait partie? 👀