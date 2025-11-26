Cette pâtisserie virale au Québec lance le 1er calendrier de l’avent au monde avec l'IA
Ton nouveau « bestie » pendant tout le mois, qui t'offre des desserts décadents chaque jour.
On va se le dire : les petits chocolats bon marché dans les calendriers de l'avent du Dollarama, ça a fait son temps. Mais rendu à l’âge adulte, on mérite un peu plus de magie (et de qualité). Après avoir survécu à une autre année, il n'y a pas d'âge pour se gâter jusqu'au réveillon... ou s'encourager à survivre pendant cette période souvent très éprouvante avec le magasinage de Noël. S'offrir un plaisir quotidien jusqu’au 24 décembre est un luxe qu’on devrait tous et toutes s’accorder.
Et justement, Mon Secret Gourmand, la pâtisserie de Brossard qui a littéralement explosé sur les réseaux sociaux l’an dernier avec ses desserts trompe-l’œil, vient de lancer un calendrier de l’avent gastronomique qui risque d'encore une fois faire jaser partout au Québec.
Les vrais de vrais foodies connaissent Mon Secret Gourmand et ont peut-être déjà fait une très longue file pour goûter à l’un de leurs célèbres trompe-l’œil spectaculaires, lancés l’an dernier. Depuis, l’entreprise enchaîne les succès viraux sur les réseaux sociaux. La copropriétaire et pâtissière, Meriem Aloui, est d’ailleurs la seule dans le Grand Montréal à détenir la certification du renommé pâtissier français Cédric Grolet, et elle met cette expertise à profit.
De nouveaux trompe-l’œil décadents volent désormais la vedette en ligne chaque saison, comme le cône orange de Montréal ou le hotdog en hommage à Math Duff. Mais cette fois, ce n'est pas avec une création visuellement surprenante que cette pâtisserie fait jaser : c'est avec le premier calendrier de l’avent accompagné d’un agent IA personnalisable.
Eh oui, ton calendrier de l’avent peut maintenant te parler et même te rappeler d’ouvrir ta case. On n’a jamais vu Noël comme ça.
Un calendrier de l’avent personnalisé qui interagit avec toi
Pour les Fêtes 2025, Mon Secret Gourmand lance une première dans le monde de la pâtisserie (et possiblement toutes industries confondues, selon les créateurs) : un calendrier de l’avent personnalisé, qui intègre un agent conversationnel IA.
Comment ça fonctionne?
Lors de l’achat, tu indiques ton prénom et ton numéro de téléphone. Tu es ensuite jumelé.e à un agent IA, sous la forme d’un.e pâtissier.ère virtuel.le, qui t'écrit tous les jours, te rappelle d’ouvrir ta case, et ensuite répond à tes questions, comme te parler de la provenance des ingrédients ou te dire les allergènes des douceurs du jour. Tu n'as pas d'application mobile à télécharger, le lien t'est envoyé via texto.
L'agent pâtissier IA du calendrier de l'avent Mon Secret Gourmand. Izabelle Bee | Narcity Québec
Selon Meriem Aloui, jointe par Narcity, la plateforme peut être mise à jour en temps réel par les concepteurs, ce qui permet même à l’agent de réagir à l’actualité ou aux nouvelles que la pâtisserie aimerait te partager. D'ailleurs, sans nous donner plus de détails, on apprend qu'il y a « quelques surprises intéressantes » qui s'en viennent.
L’IA est multilingue et a déjà été testée en français, anglais, espagnol et mandarin.
Ce que contient le calendrier
Le calendrier est un délice haut de gamme et généreux qui pèse 7 lb, incluant le boîtier au look marbre qui se ferme à l'aide d'un ruban. Il comprend 24 créations gourmandes uniques entièrement faites maison, en format régulier et généreux : perla, chocolats, tartinades et plusieurs surprises.
Il n'a pas besoin d'être réfrigéré : tu devines donc qu'il n'a pas de gros trompe-l'œil frais avec une mousse à l'intérieur comme les gros fruits que tu vois passer partout sur Internet. Néanmoins, tu ne seras pas déçue par la qualité de ce qu'il contient.
Comme l'agent est personnalisé, ton calendrier doit être commandé en ligne d'abord, et trois options s’offrent ensuite pour le récupérer : la boutique de Brossard, celle de Montréal (Holt Renfrew Ogilvy) ou la livraison.
Il faut savoir que tous les desserts qu'il contient sont fabriqués dans leur cuisine à partir d’ingrédients bruts et nobles : praliné maison, pistaches torréfiées, noisettes sélectionnées, chocolats grands crus… aucun produit transformé acheté dans un autre commerce.
« On a été critiqués plus tôt cette année parce qu’on était victimes de notre propre popularité et souvent en rupture de stock. Mais la vérité, c’est que tout, absolument tout, est fait à la main ici. Tu ne trouveras jamais un latte ou une pâtisserie préparés avec une crème de pistache achetée au Costco, par exemple. Ça demande du temps, du savoir-faire et une expertise réelle.
« J’ai engagé et formé une équipe plus grande, mais jamais on ne sacrifiera nos standards ou la qualité pour répondre à l’achalandage. Notre clientèle mérite le meilleur. »
Bref, si tu veux te gâter (ou offrir un cadeau qui fera jaser), c’est clairement LA nouveauté des Fêtes 2025.
Calendrier de l'avent Mon Secret Gourmand avec l'IA
Coût : 250 $
Adresse : Mon Secret Gourmand - 1410, boul. de Rome, Brossard, QC ou Holt Renfrew Ogilvy - 1307, rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC | Important de noter que le calendrier doit être commandé d'avance via le site Web comme l'agent IA doit être personnalisé.