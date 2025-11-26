7 activités à Montréal pour un week-end festif, gourmand et pas cher
À toi les petits délices et les sorties amusantes!
Afin de plonger dans l’ambiance gourmande et festive qui s’installe en ville sans exploser ton budget avant la frénésie des Fêtes, on t’a déniché sept activités gratuites ou pas trop chères à Montréal, pour le week-end du 28 au 30 novembre 2025. Entre découvertes culinaires, sorties réconfortantes et rendez-vous animés, tu pourras savourer l’atmosphère du temps des Fêtes sans dépenser une fortune.
La fin de semaine est idéale pour goûter, explorer et te laisser porter par la magie qui commence à envelopper Montréal. Avec un peu d’appétit et une bonne compagnie, tu verras qu’il est tout à fait possible de profiter pleinement de la ville, même avec un budget serré.
Visiter le Village de Noël de Montréal
Prix : Accès gratuit, kiosques payant sur place
Quand : Du 27 novembre au 21 décembre 2025
Adresse : Le Village de Noël de Montréal - Place du Marché Atwater, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : C’est ce week-end que le Village de Noël de Montréal ouvre ses portes près du Marché Atwater. Cette année, tu pourras découvrir les confections de plusieurs artisans et artisanes de la région, en plus de t’amuser grâce à une programmation gratuite.
Entre l’ambiance musicale, l’univers magique du Royaume des lutins, la visite du bureau du Père Noël, une mission pour aider les lutins et le Père Noël à sauver Noël et des petites douceurs à manger, c’est un incontournable de la saison.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, sites extérieurs
Prendre un verre dans un « speakeasy » de Noël
Prix : Environ 20 $ par cocktail
Quand : Du dimanche au mercredi de 16 h à minuit, du jeudi au samedi de 16 h à 1 h
Adresse : Kwinzinn - 11, rue Saint-Paul E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Histoire de te plonger dans l’ambiance de Noël, invite ta personne favorite à prendre un verre au speakeasy Secrets, situé dans le sous-sol du restaurant Kwinzinn. Tu pourras célébrer le 5 à 7, ou même prolonger la soirée, avec des cocktails comme le Père Fouettard, fait de Hennessy, de cidre de pomme et de sirop de fève tonka, ou encore le Pôle Nord, composé de tequila, de Galliano, de Malibu coco-lime et de lait de coco.
Tout ça, dans une explosion de décors des plus festifs. Et si tu as une fringale, un menu snacks est aussi à ta portée.
Accessibilité : Plusieurs marches à gravir et descendre pour accéder au speakeasy
Célébrer la magie des Fêtes au Vieux-Montréal
Prix : Accès gratuit, activités payantes sur place
Quand : Le samedi 29 novembre 2025, de 12 h à 19 h
Adresse : Promenade du Vieux-Port - 333, rue de la Commune O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Promenade du Vieux-Port de Montréal se transforme en un lieu féérique de Noël ce samedi, alors que décorations, classiques des Fêtes et même de petits lutins seront de la partie. Lors de cette journée, il sera possible d’envoyer une lettre au père Noël, de manger grâce à des camions de rue, de profiter d’un spécial deux pour un sur les billets de Mini-Putt et de Tyrolienne, de rencontrer le bonhomme à barbe blanche alors que la caravane Coca-Cola illuminera les environs, et plus encore.
Si tu as envie de profiter de la beauté du Vieux-Port, en plus de t’amuser avec des activités de toutes sortes, c’est l’adresse à mettre à ton agenda!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, sites extérieurs
Faire des découvertes au Salon du jeu de société 2025
Prix : À partir de 14,91 $ par adulte pour l'accès journalier
Quand : Du 28 au 30 novembre 2025
Adresse : Marché Bonsecours - 350, rue Saint-Paul E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu adores les jeux de société, cette sortie est pour toi. Le Salon du jeu de société te propose une programmation incluant des tests de jeux en primeur, des rencontres avec les éditeur.trice.s et créateur.trice.s, un espace ludothèque où jouer à des classiques ou découvrir des pépites, ainsi que la possibilité de participer à plusieurs tournois et défis. Tu veux avoir du plaisir? Tu sais où aller!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Magasiner au Marché des Fêtes du Collectif Créatif MTL au Time Out
Prix : Accès gratuit, kiosques de vente sur place
Quand : Du 28 au 30 novembre 2025, vendredi et samedi de 11 h 30 à 21 h, dimanche jusqu'à 18 h
Adresse : Time Out Market Montréal - 705, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end, le Marché des Fêtes du Collectif Créatif MTL s’installe au Time Out Market du Centre Eaton pour trois jours de magasinage auprès d’une quarantaine d’artisans et artisanes proposant des produits fabriqués au Canada. Que ce soit pour te gâter toi-même ou faire plaisir à ton entourage, tu devrais trouver quelques pépites, en plus de profiter de l’ambiance féérique de l’événement.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Plonger dans le royaume du Père Noël du café Oui Mais Non
Prix moyen : 12 $ par cocktail | 6,50 $ par café
Quand : Tous les jours de 7 h à 22 h
Adresse : Café Oui Mais Non - 72, rue Jarry E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Durant la période des Fêtes, les restos et cafés qui adoptent une thématique féérique ne sont pas rares et, justement, le café Oui Mais Non devient un véritable royaume du père Noël. On pourrait jurer qu’une explosion de décors y a eu lieu, et tu peux y commander des cocktails comme le Mon beau Romarin, une recette faite de gin, de citron, de vanille et de romarin enneigé de sucre glace, ou le J’ai vu matcha embrasser le Père Noël, un mélange de matcha, de vodka et de framboise.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Voir la vitrine mécanique du Ogilvy
Prix : Gratuit
Quand : En tout temps à partir du 29 novembre 2025
Adresse : Musée McCord Stewart - 688, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La vitrine mécanique de Noël Le moulin dans la forêt, autrefois installées chez Ogilvy, a trouvé une nouvelle maison depuis un moment déjà : une installation extérieure du Musée McCord Stewart, à l’angle de Sherbrooke et Victoria. En te promenant dans le secteur, tu pourras t’arrêter pour observer les décors qui illuminent le site et les personnages artisanaux qui donnent vie à toute la scène, en plus de jouer à « cherche et trouve », pour un moment tout droit sorti de la magie des Fêtes. Pense à y aller avec une personne que tu aimes, et d'avoir un bon chocolat chaud à la main.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
