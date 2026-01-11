Liquidation Marie ouvre 2 nouveaux locaux, dont le plus grand au Québec - Voici quoi savoir
Un entrepôt de liquidation? Oui svp!
Si tu essaies de réduire tes dépenses d'épicerie, Liquidation Marie, la chaine d'épicerie à petit prix mérite clairement une place sur ton radar. En offrant des aubaines très compétitives grâce à la vente de surplus d’inventaire, de produits approchant leur date de péremption ou d'articles refusés par les grandes chaînes, ce détaillant s'est taillé une place qui ne cesse de grandir depuis les dernières années, et en 2026, l'ouverture de deux nouvelles succursales a été annoncée.
À lire également : Liquidation Marie va lancer une plateforme d'achats en ligne - Voici quoi savoir
S'ajoutant aux adresses de Montréal, Laval, Longueuil, Repentigny, Mascouche, Saint-Jérôme, Saint-Zotique et Salaberry-de-Valleyfield, c'est à Joliette et à Saint-Roch-de-l'Achigan que les nouveaux locaux seront situés. D'ailleurs, ce dernier sera le plus gros de la province à ce jour, avec ses 11 000 pieds carrés à visiter.
C’est donc le 15 janvier 2026 que le tout premier entrepôt Liquidation Marie ouvrira officiellement ses portes au public. Grâce à sa grande superficie, l’endroit proposera non seulement des aliments à très grands rabais, mais aussi des articles de plus grande taille, comme des gazebos, des lits baldaquin d'extérieur et même de petits électroménagers, incluant des télévisions.
Pour le moment, rien ne confirme officiellement la vente de nourriture en gros, mais après avoir discuté avec la propriétaire, Marie, cette option pourrait être envisagée dans le futur. Des tests pourraient être faits, alors si tu t’y rends, garde l’œil ouvert.
Du côté de Joliette, l’ouverture d’une nouvelle succursale est prévue vers la fin février, soit entre le 20 et le 25. Le magasin, d’une superficie d’environ 7 700 pieds carrés, sera situé au 809, rue Papineau. Tu y retrouveras le concept bien connu de Liquidation Marie, avec de grands réfrigérateurs et congélateurs remplis d’aliments à prix réduit, ainsi que des tablettes où dénicher de véritables aubaines.
À noter que les deux succursales sont actuellement à la recherche de nouveaux employés, alors si tu es en quête d’un emploi, c’est peut-être une belle occasion à saisir.
Bref, si tu habites dans le coin, tu sais maintenant où aller pour faire ta prochaine épicerie à petit prix.
Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.
