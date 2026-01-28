Une 2e adresse de l'épicerie à rabais Liquidation Marie débarque sur la Rive-Sud de Montréal
La 4e ouverture prévue pour 2026!
L’expansion se poursuit pour les épiceries à petit prix Liquidation Marie. Alors que la chaîne a déjà confirmé l’ouverture de trois nouvelles succursales en 2026, à Joliette, Saint-Roch-de-l’Achigan et Granby, une nouvelle adresse s’ajoute à la liste, soit un deuxième local sur la Rive-Sud de Montréal, situé à Belœil.
Connue pour son concept misant sur la revente de surplus, de produits près de leur date de péremption ou refusés par les grandes bannières, l’entreprise continue ainsi d’élargir son réseau, qui compte déjà des succursales dans plusieurs régions, dont le Grand Montréal, la Rive-Nord, la Rive-Sud, les Laurentides, Lanaudière et la Montérégie.
Du côté de Saint-Roch-de-l’Achigan, un vaste entrepôt de 11 000 pieds carrés a ouvert ses portes en janvier, devenant le plus grand emplacement de la chaîne au Québec. Une succursale ouvrira aussi à Joliette, tandis que Granby accueillera une adresse plus compacte, mais tout aussi axée sur les aubaines alimentaires.
Avec l’ajout de Belœil, c’est une autre municipalité de la Montérégie, aux côtés des emplacements de Saint-Zotique, Valleyfield et Longueuil, qui pourra bientôt profiter de prix réduits sur une grande variété de produits, notamment grâce à des congélateurs et réfrigérateurs bien remplis, ainsi qu’à des tablettes offrant de réelles économies. Cette succursale se trouvera au 888, boulevard Yvon-L'Heureux, et s'étendra sur 7500 pieds carrés.
Alors que le local est déjà en cours de préparation, Marie Breton, la propriétaire de la bannière, explique qu'elle espère que le public pour y magasiner dès mars ou avril, mais la date d’ouverture exacte devrait être partagé sous peu sur les réseaux sociaux de Liquidation Marie.
Si tu habites dans le coin, garde l’œil ouvert : une nouvelle destination d’aubaines s’en vient tout près de chez toi.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
