Juste pour rire s'associe à nouveau avec Julien Lacroix et ça fait BEAUCOUP réagir

Le monde de l'humour a son mot à dire... 🫣

Julien Lacroix.

Juste pour rire s'associe à nouveau avec l'humoriste Julien Lacroix et ça fait réagir sur les réseaux sociaux.

Julien Lacroix | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Le groupe Juste pour rire a annoncé qu’il comptait produire le prochain spectacle solo de l’humoriste Julien Lacroix, « annulé » en 2020 à la suite d’allégations d’inconduites sexuelles à l’endroit de femmes à la suite d’une enquête du Devoir. Force est de constater que cette nouvelle ne fait pas du tout l’unanimité dans le monde de l’humour et auprès du public.

À lire également : La seule femme parmi les 25 criminels les plus recherchés au pays est Québécoise

Il faut dire que Julien Lacroix est de retour sur les planches de la province depuis près de trois ans. Cette année, il entreprend une tournée de rodage un peu partout au Québec.

Par voie de communiqué, Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction de Juste pour rire, affirme reconnaitre « le chemin qu’il a parcouru au cours des dernières années et l’évolution qui accompagne cette démarche ».

« Julien possède une signature artistique forte et une capacité réelle à connecter avec le public. La qualité de son écriture, la solidité de son matériel et la réponse du public à ses récents spectacles nous ont convaincus que nous voulions collaborer avec lui pour la suite », dit-on.

Juste pour rire critiqué par le milieu de l’humour

Face à la nouvelle de la production du spectacle solo de Julien Lacroix par Juste pour rire, moult humoristes se sont tournés vers les réseaux sociaux pour montrer leur mécontentement.

« Honnêtement, je sais même pu quoi dire... Évidemment chu ben en tabarnak! », a écrit l’humoriste Justine Philie sur Facebook, soulignant sa peine pour les présumées victimes de Lacroix, mais également les autres artistes qui n’auront plus le sentiment d’être en sécurité.

« Ça me fait de la peine pour la version de moi y a une couple d’années qui était contente de voir les choses évoluer. Je me trouve ben épaisse d’y avoir cru. J’imagine que, dans ce cas-là, la joke c’tait moé. Quand Comédiha a racheté Juste pour rire, de toutes les traditions de l’institution, je pensais pas que c’est celle-là qu’y allaient garder », ajoute-t-elle.

Pour sa part, l’humoriste Erich Preach n’a pas mâché ses mots également.

« Sylvain Parent Bédard, t’es une B*tch, lance-t-il dans une vidéo publiée sur sa page Instagram. Avec le bagage que Juste pour rire a, toi, c’est le move que tu décides de faire [...] Juste... mais [Gilbert] Rozon comme vice-président [de l’entreprise], tant qu’à y être ».

Le choix de Juste pour rire a également été vivement critiqué par l’humoriste Simon Trottier sur Facebook.

« Comme quoi l’ombre libidineuse de Gilbert [Rozon] plane encore au-dessus de ses anciens domaines, a-t-il écrit. Comment mieux dire à toutes les femmes de notre milieu que leur parole vaut autant qu’un restant de slush. [...] Juste pour rire [...] nous, montre sans vergogne que c’est l’argent qui mènera toujours le bal. »

De son côté, l’humoriste et chroniqueuse à la radio Christine Morency s’est dite « tannée » dans une série de stories Instagram.

Des captures d'\u00e9cran.

De son côté, l’humoriste et chroniqueuse à la radio Christine Morency s’est dite « tannée » dans une série de stories Instagram.
@morenclic | Instagram

Je suis déçue de mon milieu. Je suis fâchée d’une décision [...] qui impacte beaucoup de personnes. J’ai besoin de prendre du recul avant de tenir des propos sous l’élan de la colère », a-t-elle écrit.

Un retour progressif

En 2023, l’humoriste Julien Lacroix a entrepris une première tournée en plus de deux ans avec son spectacle Le temps au temps. La tournée a suscité des critiques et certains refus de salles de spectacles. Il a finalement complété cette tournée en avril 2025 après environ 150 représentations devant près de 40 000 personnes.

Dans ses spectacles et sur ses réseaux sociaux, il aborde ouvertement sa démarche vers la sobriété, notamment après avoir suivi une thérapie à la Maison Jean-Lapointe.

Depuis mars 2024, il agit aussi comme porte-parole des centres Le Grand Chemin, un organisme qui aide les adolescents et adolescentes de 12 à 17 ans aux prises avec des problèmes de toxicomanie, de jeu excessif ou de cyberdépendance.

From Your Site Articles
julien lacroix juste pour rire christine morency dénonciations réseaux sociaux
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Charles se confie sur OD Chypre, son élimination et la saga Arnaud-Naomi

Il revient aussi sur le fameux : « C’est quoi, un électricien? »

Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre

Il y a même une ancienne candidate de téléréalité québécoise!

Naomi s'ouvre sur son éviction choquante et ce qu'on n'a pas vu d'Arnaud et elle à OD Chypre

« On s’est beaucoup complimentés, Arnaud et moi. [...] Il m’a dit que ses tops, c’était Lauriane et moi. »

William se confie sur les trahisons et le jeu de Félix à Big Brother Célébrités

Après avoir laissé couler l'un de ses plus précieux alliés, on espère que Félix nage comme un Olympien.

18 trouvailles déco du Dollarama pour donner un look plus luxueux à ton chez-toi

Il faut savoir quoi chercher pour créer l'effet désiré. ✨

J'ai comparé le prix de mes achats au Liquidation Marie avec ceux du Maxi et je suis choquée

Non, mes achats n’étaient pas périmés! L’un des produits expire même en 2027.

Plusieurs Dollarama ont changé leurs heures d'ouverture et ça va impacter ta routine

Une bonne nouvelle, ou une tentation de plus pour ton portefeuille? 🛒⏰

Aéroport de Montréal : Des emplois d’infirmier à combler et ça paie jusqu’à 115 000 $/an

Congés payés, régime de retraite, assurances collectives et primes t'attendent!🤑

Voici les deux seules Québécoises parmi les milliardaires les plus riches au monde

Elles se démarquent du « boys club » de milliardaires québécois!

Revenu Québec donne des conseils importants à savoir pour les impôts, dont pour les parents

Ça vaut le temps (et surtout l'argent!) de plonger dans ta paperasse fiscale!

Le prix du passeport augmente ce mois-ci, mais tu pourrais le payer 0 $ avec cette règle

Au prix ça coûte, c'est une économie qui est la bienvenue!

Voici les 16 secteurs d'emploi les mieux payés au Québec en ce moment

Non, le numéro 1 n’est ni le droit, ni la médecine ou la finance.

200 000 foyers sans électricité: Ça pourrait durer plus longtemps que tu le voudrais

Le bilan pourrait s'alourdir sous le poids de la glace.

Les magasins peuvent maintenant fermer à 21 h, même le week-end : Voici quoi savoir

Ça ne fait VRAIMENT pas l'unanimité!🫣