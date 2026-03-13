Juste pour rire s'associe à nouveau avec Julien Lacroix et ça fait BEAUCOUP réagir
Le monde de l'humour a son mot à dire... 🫣
Le groupe Juste pour rire a annoncé qu’il comptait produire le prochain spectacle solo de l’humoriste Julien Lacroix, « annulé » en 2020 à la suite d’allégations d’inconduites sexuelles à l’endroit de femmes à la suite d’une enquête du Devoir. Force est de constater que cette nouvelle ne fait pas du tout l’unanimité dans le monde de l’humour et auprès du public.
Il faut dire que Julien Lacroix est de retour sur les planches de la province depuis près de trois ans. Cette année, il entreprend une tournée de rodage un peu partout au Québec.
Par voie de communiqué, Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction de Juste pour rire, affirme reconnaitre « le chemin qu’il a parcouru au cours des dernières années et l’évolution qui accompagne cette démarche ».
« Julien possède une signature artistique forte et une capacité réelle à connecter avec le public. La qualité de son écriture, la solidité de son matériel et la réponse du public à ses récents spectacles nous ont convaincus que nous voulions collaborer avec lui pour la suite », dit-on.
Juste pour rire critiqué par le milieu de l’humour
Face à la nouvelle de la production du spectacle solo de Julien Lacroix par Juste pour rire, moult humoristes se sont tournés vers les réseaux sociaux pour montrer leur mécontentement.
« Honnêtement, je sais même pu quoi dire... Évidemment chu ben en tabarnak! », a écrit l’humoriste Justine Philie sur Facebook, soulignant sa peine pour les présumées victimes de Lacroix, mais également les autres artistes qui n’auront plus le sentiment d’être en sécurité.
« Ça me fait de la peine pour la version de moi y a une couple d’années qui était contente de voir les choses évoluer. Je me trouve ben épaisse d’y avoir cru. J’imagine que, dans ce cas-là, la joke c’tait moé. Quand Comédiha a racheté Juste pour rire, de toutes les traditions de l’institution, je pensais pas que c’est celle-là qu’y allaient garder », ajoute-t-elle.
Pour sa part, l’humoriste Erich Preach n’a pas mâché ses mots également.
« Sylvain Parent Bédard, t’es une B*tch, lance-t-il dans une vidéo publiée sur sa page Instagram. Avec le bagage que Juste pour rire a, toi, c’est le move que tu décides de faire [...] Juste... mais [Gilbert] Rozon comme vice-président [de l’entreprise], tant qu’à y être ».
Le choix de Juste pour rire a également été vivement critiqué par l’humoriste Simon Trottier sur Facebook.
« Comme quoi l’ombre libidineuse de Gilbert [Rozon] plane encore au-dessus de ses anciens domaines, a-t-il écrit. Comment mieux dire à toutes les femmes de notre milieu que leur parole vaut autant qu’un restant de slush. [...] Juste pour rire [...] nous, montre sans vergogne que c’est l’argent qui mènera toujours le bal. »
De son côté, l’humoriste et chroniqueuse à la radio Christine Morency s’est dite « tannée » dans une série de stories Instagram.
Je suis déçue de mon milieu. Je suis fâchée d’une décision [...] qui impacte beaucoup de personnes. J’ai besoin de prendre du recul avant de tenir des propos sous l’élan de la colère », a-t-elle écrit.
Un retour progressif
En 2023, l’humoriste Julien Lacroix a entrepris une première tournée en plus de deux ans avec son spectacle Le temps au temps. La tournée a suscité des critiques et certains refus de salles de spectacles. Il a finalement complété cette tournée en avril 2025 après environ 150 représentations devant près de 40 000 personnes.
Dans ses spectacles et sur ses réseaux sociaux, il aborde ouvertement sa démarche vers la sobriété, notamment après avoir suivi une thérapie à la Maison Jean-Lapointe.
Depuis mars 2024, il agit aussi comme porte-parole des centres Le Grand Chemin, un organisme qui aide les adolescents et adolescentes de 12 à 17 ans aux prises avec des problèmes de toxicomanie, de jeu excessif ou de cyberdépendance.
