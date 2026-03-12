Aéroport de Montréal : Des emplois d’infirmier à combler et ça paie jusqu’à 115 000 $/an

Un immeuble du gouvernement du Canada. Droite : l'aéroport de Montréal.

L'Agence de la Santé publique du Canada cherche des infirmiers pour des postes à l'aéroport de Montréal.

Si tu es infirmier ou infirmière et que tu cherches un emploi stable au sein de l’Agence de la Santé publique du Canada (ASPC), deux postes dont le salaire annuel frôle les 115 000 $ sont présentement à combler au sein de l’équipe médicale dédiée à l’aéroport Montréal-Trudeau.

L’ASPC est présentement à la recherche d’infirmiers et d’infirmières, conseiller.ère.s principal.e.s en santé des voyageurs et des voyageuses et aux frontières pour pourvoir deux postes permanents à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.

C’est quoi concrètement le job? En première ligne à l'aéroport, tu mènes des évaluations complexes de santé publique, tu appliques la législation sanitaire et tu collabores avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Transports Canada et les compagnies aériennes.

En cas d'urgence de santé publique — ou de pandémie, on ne sait jamais —, tu fais partie de la capacité d'intervention rapide. Un rôle qui a du sens, et qui a un impact direct sur la santé de milliers de personnes qui transite par Montréal chaque jour.

C'est un poste 100 % en présentiel avec des quarts variables incluant les soirs, les fins de semaine et les jours fériés. Il n'y a pas de télémédecine qui se donne ici. Mais en contrepartie, tu intègres une équipe hautement professionnelle dans une organisation dont le but ultime est de protéger la population canadienne.

Voici ce qu'il te faut pour postuler :

  • Être infirmier autorisé ou infirmière autorisée et membre en règle d'un ordre provincial ou territorial au Canada;
  • Avoir de l'expérience récente (dans les cinq dernières années) en milieu clinique ou de santé publique lié à la prévention et au contrôle des maladies transmissibles;
  • Être bilingue anglais-français (niveau BBB/BBB)
  • Détenir un permis de conduire de classe 5
  • Être à l'aise de travailler par quarts, incluant les soirs, les nuits et les jours fériés

Le salaire : entre 99 042 $ et 115 426 $ par année. Les postes sont à durée indéterminée. Une cote de fiabilité est exigée.

Si jamais tu souhaitais quitter le Québec et travailler ailleurs au Canada, des postes similaires sont ouverts aux aéroports internationaux de Calgary (deux positions), de Vancouver (trois) et de Toronto (trois)

Les avantages sociaux ne sont pas énumérés dans l'offre d'emploi gouvernemental. Toutefois, étant à l'emploi de la fonction publique, chaque employé.e a droit à une multitude de congés payés, un ou des régimes de retraite et diverses primes.

Infirmier.ère.s en première ligne

Salaire : 99 042 $ à 115 426 $ par année
Employeur : Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
Postes : 2 postes permanents bilingues BBB/BBB
Lieu : Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal
Date limite : 16 mars 2026 à 23 h 59 (heure du Pacifique)

Postuler ici

