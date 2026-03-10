L'aéroport de Montréal te demande d'être patient cette semaine : Voici pourquoi

Si tu dois passer par YUL, tu risques de vouloir lire ça avant de partir.

L'aéroport de Montréal.

Les alentours de l'aéroport Montréal-Trudeau seront à éviter en matinée, cette semaine.

Andrei Antipov | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Déjà qu’aller à l’aéroport international Montréal-Trudeau peut être tout un défi à cause du trafic, voilà que l’administration de l’aérogare demande aux voyageurs et voyageuses de prévoir encore plus de temps pour s’y rendre cette semaine. Des travaux entraînent actuellement des entraves importantes sur le réseau routier menant à YUL, ce qui pourrait compliquer l’accès au site.

À lire également : Aéroport Montréal-Trudeau : Un nouveau stationnement est ouvert et voici quoi savoir

Sur ses réseaux sociaux, l’administration de l’aéroport Montréal-Trudeau a annoncé que des travaux de démantèlement du stationnement Étagé occasionnent des fermetures sur les routes permettant d’accéder à l’aérogare.

Ces entraves ont commencé le lundi 9 mars et se poursuivront jusqu’au jeudi 12 mars, chaque jour entre 2 h 30 et 11 h 30.

« Prévoyez plus de temps pour vous rendre à YUL », demande l’administration portuaire.

Avec ces fermetures temporaires, le trafic autour de l’aérogare pourrait être plus intense qu’à l’habitude, particulièrement en matinée.

Des travaux majeurs autour de l’aérogare

Des travaux, il y en a plusieurs autour du principal aéroport de Montréal en ce moment. En plus du démantèlement du stationnement Étagé, les environs sont aussi occupés par la construction de la future station du Réseau express métropolitain (REM).

D’autres projets sont également en cours afin de moderniser les installations, notamment l’ajout de nouvelles zones de stationnement, la construction de nouveaux débarcadères et le réaménagement du réseau routier environnant.

Ces chantiers visent à améliorer l’accès au site et à faciliter les déplacements dans les prochaines années, mais ils peuvent entraîner des ralentissements à court terme.

Comment éviter le trafic en s’y rendant

Depuis plusieurs mois, Aéroports de Montréal (ADM) invite les voyageurs, les voyageuses et les personnes qui accompagnent quelqu’un à planifier leurs déplacements avec plus d’attention lorsqu’ils doivent se rendre sur place.

Il est notamment recommandé de réserver une place de stationnement si tu comptes laisser ton véhicule avant un vol. Il est aussi conseillé d’arriver plus tôt que prévu afin d’éviter les ralentissements liés au trafic.

Que tu partes en voyage ou que tu sois la personne qui reconduit quelqu’un.e, les débarcadères Express P4 et P10 sont à privilégier, indique l’administration.

Ouverts tous les jours et entièrement gratuits, ils permettent d’éviter les zones les plus congestionnées et donnent accès à l’aérogare grâce à un service de navette rapide.

Les personnes qui viennent chercher un.e proche devraient toutefois vérifier que le vol est bien arrivé avant de se présenter. Si ce n’est pas le cas, le stationnement d’attente CellParc permet de patienter gratuitement pendant un maximum de deux heures.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

