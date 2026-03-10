Ces 11 milliardaires Québécois sont parmi les plus riches au monde en 2026
À eux seuls, ils valent « seulement » 41,3 milliards $.
Le magazine Forbes a dévoilé son classement 2026 des personnes les plus riches au monde. Parmi elles, 11 Québécois et Québécoises ont réussi à se tailler une place grâce à des fortunes bâties dans des domaines variés, allant des télécommunications au commerce de détail, en passant par l’industrie alimentaire. Ensemble, leur richesse atteint 41,3 milliards $. Rien de moins.
À lire également : Le salaire minimum augmente en mai 2026 au Québec et voici de combien
Selon Forbes, il s’agit d’une autre année record en termes de nombre de personnes milliardaires, soit 3 428, contre 3 028 en 2025. Ils et elles sont des héritiers et héritières, entrepreneurs et entrepreneures ou investisseurs et investisseuses.
Leur valeur nette combinée atteint 20,1 billions de dollars, en hausse de 4 billions de dollars par rapport à l’an dernier. Pour te donner une idée de grandeur, les neuf Québécois et deux Québécoises représentent à peine 0,205 % de la richesse totale du palmarès.
Les États-Unis comptent le plus grand nombre de milliardaires, avec un record de 989, dont 15 des 20 personnes les plus riches au monde. La Chine, incluant Hong Kong, arrive ensuite avec 610 milliardaires, puis l’Inde avec un total de 229 riches personnes qui ne compte plus les milliards dans leurs comptes bancaires.
Pour arriver à ses fins, l’équipe du magazine américain a utilisé les prix des actions et les taux de change du 1er mars 2026 pour établir ce classement.
Les 11 milliardaires du Québec en 2026
Contrairement à 2025, deux sœurs figurent parmi les personnes du Québec les plus riches au monde. Non pas parce qu’elles sont nouvelles, mais parce qu’elles ne faisaient pas partie du palmarès annuel, malgré leur fortune.
En tout et partout, plusieurs de ces personnes sont familières du public, alors qu’ils ont bâti leur fortune en dirigeant des entreprises bien connues de la population, comme Québecor, Couche-Tard ou CGI.
Un d’entre eux a même fait les manchettes, mais pas pour les bonnes raisons. Il est au cœur d’un scandale de prostitution juvénile, qui a été révélé au grand jour en 2023 grâce à une enquête de Radio-Canada.
Robert G. Miller
- Valeur nette : 2,6 milliards $
- Rang mondial : 1611e
Stephan Crétier
- Valeur nette : 2,7 milliards $
- Rang mondial : 1560e
Sharon Azrieli
- Valeur nette : 2,9 milliards $
- Rang mondial : 1440e
Naomi Azrieli
- Valeur nette : 2,9 milliards $
- Rang mondial : 1440e
Pierre Karl Péladeau
- Valeur nette : 3,4 milliards $
- Rang mondial : 1251e
Jacques D’Amours
- Valeur nette : 3,7 milliards $
- Rang mondial : 1163e
Famille Jean Coutu
- Valeur nette : 3,7 milliards $
- Rang mondial : 1163e
Lawrence Stroll
- Valeur nette : 3,8 milliards $
- Rang mondial : 1137e
Ryan Cohen
- Valeur nette : 5 milliards $
- Rang mondial : 852e
Emanuele Saputo et la famille Saputo
- Valeur nette : 6,4 milliards $
- Rang mondial : 653e
Alain Bouchard
- Valeur nette : 7,9 milliards $
- Rang mondial : 461e
- Augmentations de salaire au Québec: les prévisions de 2026 sont sorties et c'est déprimant ›
- Attends-toi à une moins grosse augmentation de salaire en 2026 et voici pourquoi ›
- Le salaire minimum augmente en mai 2026 au Québec et voici de combien ›
- On a comparé le salaire minimum au Québec à celui du reste du Canada ›
- Le salaire moyen augmente au Québec et c'est tant mieux pour ton budget : Voici de combien ›
- Salaire moyen en hausse : Voici combien gagnent les Québécois par semaine en 2026 ›
- Les 7 Québécois les plus riches valent 54 milliards $ : Voici d'où vient leur fortune ›
- L'homme le plus riche du Québec pourrait donner 1 000 $ à chaque Québécois et rester riche ›
- Voici les 10 Québécois milliardaires parmi les plus riches au monde en 2025 ›
- Les milliardaires les plus riches du Canada en 2025 sont dévoilés et le #1 sort de prison ›