Ces 11 milliardaires Québécois sont parmi les plus riches au monde en 2026

À eux seuls, ils valent « seulement » 41,3 milliards $.

Pierre-Karl Péladeau. Droite : Alain Bouchard

Quelque 11 Québécois, dont deux femmes, font partie des personnes les plus riches au monde, selon Forbes.

Le magazine Forbes a dévoilé son classement 2026 des personnes les plus riches au monde. Parmi elles, 11 Québécois et Québécoises ont réussi à se tailler une place grâce à des fortunes bâties dans des domaines variés, allant des télécommunications au commerce de détail, en passant par l’industrie alimentaire. Ensemble, leur richesse atteint 41,3 milliards $. Rien de moins.

Selon Forbes, il s’agit d’une autre année record en termes de nombre de personnes milliardaires, soit 3 428, contre 3 028 en 2025. Ils et elles sont des héritiers et héritières, entrepreneurs et entrepreneures ou investisseurs et investisseuses.

Leur valeur nette combinée atteint 20,1 billions de dollars, en hausse de 4 billions de dollars par rapport à l’an dernier. Pour te donner une idée de grandeur, les neuf Québécois et deux Québécoises représentent à peine 0,205 % de la richesse totale du palmarès.

Les États-Unis comptent le plus grand nombre de milliardaires, avec un record de 989, dont 15 des 20 personnes les plus riches au monde. La Chine, incluant Hong Kong, arrive ensuite avec 610 milliardaires, puis l’Inde avec un total de 229 riches personnes qui ne compte plus les milliards dans leurs comptes bancaires.

Pour arriver à ses fins, l’équipe du magazine américain a utilisé les prix des actions et les taux de change du 1er mars 2026 pour établir ce classement.

Les 11 milliardaires du Québec en 2026

Contrairement à 2025, deux sœurs figurent parmi les personnes du Québec les plus riches au monde. Non pas parce qu’elles sont nouvelles, mais parce qu’elles ne faisaient pas partie du palmarès annuel, malgré leur fortune.

En tout et partout, plusieurs de ces personnes sont familières du public, alors qu’ils ont bâti leur fortune en dirigeant des entreprises bien connues de la population, comme Québecor, Couche-Tard ou CGI.

Un d’entre eux a même fait les manchettes, mais pas pour les bonnes raisons. Il est au cœur d’un scandale de prostitution juvénile, qui a été révélé au grand jour en 2023 grâce à une enquête de Radio-Canada.

Robert G. Miller

  • Valeur nette : 2,6 milliards $
  • Rang mondial : 1611e

Stephan Crétier

  • Valeur nette : 2,7 milliards $
  • Rang mondial : 1560e

Sharon Azrieli

  • Valeur nette : 2,9 milliards $
  • Rang mondial : 1440e

Naomi Azrieli

  • Valeur nette : 2,9 milliards $
  • Rang mondial : 1440e

Pierre Karl Péladeau

  • Valeur nette : 3,4 milliards $
  • Rang mondial : 1251e

Jacques D’Amours

  • Valeur nette : 3,7 milliards $
  • Rang mondial : 1163e

Famille Jean Coutu

  • Valeur nette : 3,7 milliards $
  • Rang mondial : 1163e

Lawrence Stroll

  • Valeur nette : 3,8 milliards $
  • Rang mondial : 1137e

Ryan Cohen

  • Valeur nette : 5 milliards $
  • Rang mondial : 852e

Emanuele Saputo et la famille Saputo

  • Valeur nette : 6,4 milliards $
  • Rang mondial : 653e

Alain Bouchard

  • Valeur nette : 7,9 milliards $
  • Rang mondial : 461e


