Le salaire moyen augmente au Québec et c'est tant mieux pour ton budget : Voici de combien
On gagne quand même 640 $/semaine de moins qu'au Nunavut! 😏
Est-ce que ton salaire suit vraiment la réalité économique actuelle? C'est la question que bien des Québécois.e.s se posent, surtout quand le coût de la vie ne montre aucun signe de ralentissement. Bonne nouvelle : les toutes dernières données de Statistique Canada indiquent que les salaires progressent au Québec.
À lire aussi : Voici combien les Québécois pensent devoir économiser pour une retraite confortable
Selon le rapport Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants publié par Statistique Canada le 26 février dernier, la rémunération hebdomadaire moyenne au Canada s'établissait à 1 316,18 $ en décembre 2025, une hausse modeste de 0,1 % par rapport à novembre, mais une progression de 1,9 % sur douze mois. Annualisée, cette rémunération représente environ 68 441 $.
Combien gagne-t-on en moyenne au Québec?
Au Québec, la rémunération hebdomadaire moyenne a atteint 1 272,70 $ en décembre 2025. C'est une hausse de 0,6 % comparé au mois de novembre (1 264,93 $), mais une augmentation de 2,5 % sur un an — soit exactement le même rythme que la moyenne canadienne.
En projetant ce chiffre sur l'année, ça représente environ 66 180 $ de revenus annuels bruts.
C'est une progression notable pour la Belle Province, qui figure parmi les provinces où la croissance salariale suit de près le pouls national. Et dans un contexte où joindre les deux bouts reste un défi pour beaucoup, chaque dollar de plus compte.
Le classement complet des salaires par province et territoire
Ce sont toujours les territoires nordiques qui dominent le classement, avec des conditions de travail spécifiques qui justifient des rémunérations nettement plus élevées. Le Nunavut explose le compteur avec 1 911,61 $ par semaine — une hausse spectaculaire de 12,4 % en un an — tandis que la Nouvelle-Écosse affiche la rémunération la plus basse parmi les provinces à 1 181,08 $ hebdomadairement.
Voici le portrait complet de la rémunération hebdomadaire moyenne par province et territoire en décembre 2025, avec la variation sur douze mois :
Nunavut : 1 911,61 $/semaine | +12,4 % | 99 404 $/an
Territoires du Nord-Ouest : 1 735,67 $/semaine | -4,0 % | 90 255 $/an
Yukon : 1 512,46 $/semaine | +3,9 % | 78 648 $/an
Ontario : 1 352,80 $/semaine | +1,6 % | 70 346 $/an
Alberta : 1 347,17 $/semaine | +0,5 % | 70 053 $/an
Colombie-Britannique : 1 310,85 $/semaine | +1,6 % | 68 164 $/an
Saskatchewan : 1 287,57 $/semaine | +3,6 % | 66 954 $/an
Terre-Neuve-et-Labrador : 1 279,00 $/semaine | +0,4 % | 66 508 $/an
Québec : 1 272,70 $/semaine | +2,5 % | 66 180 $/an
Nouveau-Brunswick : 1 225,11 $/semaine | +3,6 % | 63 706 $/an
Manitoba : 1 194,21 $/semaine | +4,5 % | 62 099 $/an
Île-du-Prince-Édouard : 1 185,73 $/semaine | +8,4 % | 61 658 $/an
Nouvelle-Écosse : 1 181,08 $/semaine | +3,7 % | 61 416 $/an
Pourquoi les salaires augmentent-ils?
Il faut garder en tête qu'une hausse du salaire moyen n'est pas synonyme d'augmentation salariale individuelle pour tout le monde. Statistique Canada précise que ces variations sont influencées par plusieurs facteurs à la fois : l'évolution de la composition de l'emploi entre les secteurs, les changements dans le nombre d'heures travaillées, ainsi que les effets de glissement annuel dans les calculs statistiques.
En décembre 2025, la construction (+2 600 emplois) et les soins de santé et l'assistance sociale (+2 300 emplois) sont les deux seuls secteurs à avoir enregistré des hausses d'emplois salariés.
En revanche, la fabrication a perdu 7 400 postes (-0,5 %), le commerce de gros 6 300 (-0,8 %), le transport et l'entreposage 5 900 (-0,7 %), et les services d'hébergement et de restauration 5 000 (-0,4 %).
Au total, l'emploi salarié au Canada a reculé de 35 400 (-0,2 %) en décembre.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Ces 9 joueurs des Canadiens de Montréal ont les plus gros chèques de paie en 2025-2026 ›
- Attends-toi à une moins grosse augmentation de salaire en 2026 et voici pourquoi ›
- Augmentations de salaire au Québec: les prévisions de 2026 sont sorties et c'est déprimant ›
- Voici le salaire du nouveau « boss » de la SAAQ, qui est mieux payé que le premier ministre ›
- Augmentation de salaire au Québec en 2026: Voici les secteurs avec les plus grosses hausses ›
- Salaire moyen en hausse : Voici combien gagnent les Québécois par semaine en 2026 ›
- Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés ›
- Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés ›
- Le salaire minimum augmente en mai 2026 au Québec et voici de combien ›
- On a comparé le salaire minimum au Québec à celui du reste du Canada ›