Le salaire moyen augmente au Québec et c'est tant mieux pour ton budget : Voici de combien

On gagne quand même 640 $/semaine de moins qu'au Nunavut! 😏

De l'argent canadien. Droite : un drapeau du Québec.

Le salaire moyen des Québécois et des Québécoises a augmenté sur un an, selon Statistique Canada.

Wirestock | Dreamstime, Erman Gunes | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Est-ce que ton salaire suit vraiment la réalité économique actuelle? C'est la question que bien des Québécois.e.s se posent, surtout quand le coût de la vie ne montre aucun signe de ralentissement. Bonne nouvelle : les toutes dernières données de Statistique Canada indiquent que les salaires progressent au Québec.

À lire aussi : Voici combien les Québécois pensent devoir économiser pour une retraite confortable

Selon le rapport Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants publié par Statistique Canada le 26 février dernier, la rémunération hebdomadaire moyenne au Canada s'établissait à 1 316,18 $ en décembre 2025, une hausse modeste de 0,1 % par rapport à novembre, mais une progression de 1,9 % sur douze mois. Annualisée, cette rémunération représente environ 68 441 $.

Combien gagne-t-on en moyenne au Québec?

Au Québec, la rémunération hebdomadaire moyenne a atteint 1 272,70 $ en décembre 2025. C'est une hausse de 0,6 % comparé au mois de novembre (1 264,93 $), mais une augmentation de 2,5 % sur un an — soit exactement le même rythme que la moyenne canadienne.

En projetant ce chiffre sur l'année, ça représente environ 66 180 $ de revenus annuels bruts.

C'est une progression notable pour la Belle Province, qui figure parmi les provinces où la croissance salariale suit de près le pouls national. Et dans un contexte où joindre les deux bouts reste un défi pour beaucoup, chaque dollar de plus compte.

Le classement complet des salaires par province et territoire

Ce sont toujours les territoires nordiques qui dominent le classement, avec des conditions de travail spécifiques qui justifient des rémunérations nettement plus élevées. Le Nunavut explose le compteur avec 1 911,61 $ par semaine — une hausse spectaculaire de 12,4 % en un an — tandis que la Nouvelle-Écosse affiche la rémunération la plus basse parmi les provinces à 1 181,08 $ hebdomadairement.

Voici le portrait complet de la rémunération hebdomadaire moyenne par province et territoire en décembre 2025, avec la variation sur douze mois :

Nunavut : 1 911,61 $/semaine | +12,4 % | 99 404 $/an
Territoires du Nord-Ouest : 1 735,67 $/semaine | -4,0 % | 90 255 $/an
Yukon : 1 512,46 $/semaine | +3,9 % | 78 648 $/an
Ontario : 1 352,80 $/semaine | +1,6 % | 70 346 $/an
Alberta : 1 347,17 $/semaine | +0,5 % | 70 053 $/an
Colombie-Britannique : 1 310,85 $/semaine | +1,6 % | 68 164 $/an
Saskatchewan : 1 287,57 $/semaine | +3,6 % | 66 954 $/an
Terre-Neuve-et-Labrador : 1 279,00 $/semaine | +0,4 % | 66 508 $/an
Québec : 1 272,70 $/semaine | +2,5 % | 66 180 $/an
Nouveau-Brunswick : 1 225,11 $/semaine | +3,6 % | 63 706 $/an
Manitoba : 1 194,21 $/semaine | +4,5 % | 62 099 $/an
Île-du-Prince-Édouard : 1 185,73 $/semaine | +8,4 % | 61 658 $/an
Nouvelle-Écosse : 1 181,08 $/semaine | +3,7 % | 61 416 $/an

Pourquoi les salaires augmentent-ils?

Il faut garder en tête qu'une hausse du salaire moyen n'est pas synonyme d'augmentation salariale individuelle pour tout le monde. Statistique Canada précise que ces variations sont influencées par plusieurs facteurs à la fois : l'évolution de la composition de l'emploi entre les secteurs, les changements dans le nombre d'heures travaillées, ainsi que les effets de glissement annuel dans les calculs statistiques.

En décembre 2025, la construction (+2 600 emplois) et les soins de santé et l'assistance sociale (+2 300 emplois) sont les deux seuls secteurs à avoir enregistré des hausses d'emplois salariés.

En revanche, la fabrication a perdu 7 400 postes (-0,5 %), le commerce de gros 6 300 (-0,8 %), le transport et l'entreposage 5 900 (-0,7 %), et les services d'hébergement et de restauration 5 000 (-0,4 %).

Au total, l'emploi salarié au Canada a reculé de 35 400 (-0,2 %) en décembre.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
conditions de travail coût de la vie au québec emploi au canada finances personnelles marché du travail revenu quebec salaire québec moyen statistique canada
Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Dollorama vend ce produit nettoyant viral pour 60 % moins cher que Maxi et Amazon

Pas question de payer le double pour le même produit ménager! 🫧🤯

Ces 9 hôpitaux spécialisés de Montréal sont parmi les meilleurs du genre au monde

Non, l'hôpital St-Vincent de STAT ne fait pas partie du palmarès!

Un masque capillaire de qualité professionnelle à 58 $ se retrouve à 5 $ chez Dollarama

Ils pourraient disparaître aussi vite qu’ils sont arrivés, alors COURS à ta succursale avant que tout s’envole! ✨👀

Ce jean de marque populaire dans les «meilleurs vendeurs» sur Amazon est à moins de 60$

C'est le temps de mettre la main dessus!

Voici combien les Québécois pensent devoir économiser pour une retraite confortable

Tu vas vouloir commencer à épargner TOUT. DE. SUITE. 🫠

Voici le nombre d'heures que tu dois travailler pour réussir à payer un loyer à Montréal

Ça sent le temps supplémentaire! 🤯

Voici quoi savoir si tu veux refuser ton augmentation de loyer au Québec

Un locataire averti en vaut deux, surtout quand on parle de droits.

Ce road trip près du Québec te mène vers des eaux turquoise bordées d’îles et de villages

Ton été s'annonce magique!

8 activités 100 % gratuites à faire à Montréal durant le week-end de la Nuit Blanche

Ça s'annonce fun ET gratuit!

L’OQLF s’en prend à un resto de Montréal à cause de ses réseaux sociaux et ça fait réagir

L’intention de Lahmajoune Villeray « n’a jamais été de nuire à la langue française ».