Salaire moyen en hausse : voici combien gagnent les Québécois par semaine en 2025

Le Québec est loin de figurer parmi les provinces les mieux payées. 🥴

Argent canadien. Droite : Drapeau du Québec.

Le salaire moyen a augmenté au Canada et les Québécois gagnent un peu plus par semaine.

Éditeur Junior, Nouvelles

Entre l’essence, l’épicerie et le loyer qui grugent ton budget chaque mois, tu te demandes peut-être si ton revenu suit encore le rythme — ou si tu es loin du salaire moyen au Québec et au Canada. Parce qu’honnêtement, penser que tout est encore abordable en 2025, c’est un peu vivre dans un conte de fées, surtout quand on se situe dans le bas de la classe moyenne.

À lire également : Voici le salaire moyen des Québécois selon leur tranche d'âge

Selon le plus récent rapport Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants de Statistique Canada, la rémunération hebdomadaire moyenne au Canada a atteint 1 307,86 $ en juillet 2025, ce qui représente une mince hausse de 0,6 % par rapport à juin. Ça équivaut à un revenu annuel moyen d'environ 67 009 $. Sur un an, c'est toutefois une augmentation de 3,3 %.

Salaire moyen au Québec en 2025

Au Québec la rémunération hebdomadaire moyenne s'est fixée à 1 257,89 $ en juillet 2025. Selon les données révisées de Statistique Canada, c'est une légère hausse de 0,1 % par rapport à juin (1 256,70 $) et une progression de 3,9 % sur un an.

Mais, comme la valeur initialement publiée pour juin était de 1 258,30 $, ça peut donner l'impression d'une baisse d'environ 0,03 %. Bref, c'est pratiquement stable d'un mois à l'autre.

Salaire moyen par province et territoire

C'est au Nunavut que les salaires sont les plus élevés au Canada, avec 1 818,33 $ par semaine (près de 94 552 $ par an), alors que l'Île-du-Prince-Édouard ferme la marche des provinces et territoires avec un revenu hebdomadaire de 1 159,66 $ (environ 60 302 $ par an).

Voici le classement complet des salaires moyens par province et territoire en juillet 2025 et la hausse sur un an :

Nunavut

  • 1 818,33 $/semaine | +5,1 % sur un an | 94 552 $/an

Territoires du Nord-Ouest

  • 1 734,71 $/semaine | +0,9 % | 90 205 $/an

Yukon

  • 1 514,58 $/semaine | +4,7 % | 78 758 $/an

Alberta

  • 1 376,53 $/semaine | +3,2 % | 71 579 $/an

Ontario

  • 1 341,33 $/semaine | +3,4 % | 69 748 $/an

Colombie-Britannique

  • 1 298,18 $/semaine | +1,5 % | 67 505 $/an

Terre-Neuve-et-Labrador

  • 1 301,68 $/semaine | +4,5 % | 67 686 $/an

Saskatchewan

  • 1 263,80 $/semaine | +3,9 % | 65 717 $/an

Québec

  • 1 257,89 $/semaine | +3,9 % | 65 409 $/an

Nouveau-Brunswick

  • 1 231,07 $/semaine | +7,4 % | 63 216 $/an

Manitoba

  • 1 179,73 $/semaine | +2,1 % | 61 346 $/an

Nouvelle-Écosse

  • 1 160,12 $/semaine | +3,4 % | 60 326 $/an

Île-du-Prince-Édouard

  • 1 159,66 $/semaine | +8,3 % | 60 302 $/an

Qu’est-ce qui explique la hausse du salaire moyen au Canada?

La hausse du salaire moyen au pays n’est pas simplement due au fait que tout le monde (ou presque) a reçu une augmentation. Statistique Canada explique que le tout dépend de la composition de l’emploi, du nombre d’heures travaillées et d’effets statistiques liés à la comparaison avec l’année passée.

En juillet, ce sont surtout les jobs dans le milieu des soins de santé et de l’assistance sociale (+14 900 emplois), de la finance et des assurances (+8 700) et des services d’hébergement et de restauration (+ 2 600 emplois) qui ont poussé la moyenne vers le haut.

À l’inverse, des reculs dans le secteur de la fabrication (- 4 600 emplois) et de la construction (- 2 200 emplois) ont freiné la progression. Résultat : le salaire moyen monte, mais pas partout et pas au même rythme.

Pour consulter tous les détails du dernier rapport de Statistique Canada, c’est par ici.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

QuébecCanadaArgent

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

