8 activités GRATUITES à Québec et environs pour sortir sans te ruiner en janvier
Trouve ta personne et fais-les toutes!
L'hiver à Québec, c'est l'occasion de profiter des magnifiques panoramas de la capitale nationale sous son manteau blanc. Que ce soit en t'amusant avec des sports hivernaux, où en visitant les adresses gratuites du coin, tu peux occuper tes temps libres sans ouvrir ton portefeuille. Si tu es à court d'idées, voici huit activités gratuites à faire à Québec et dans les environs pendant le mois de janvier.
Pas besoin de quitter la ville ni de planifier une escapade pour changer ta routine. Entre sorties actives, moments festifs et expériences à vivre sans aller loin, la saison froide a clairement de quoi te surprendre.
Découvrir la Discoglace du Port de Québec
Prix : Gratuit, patins en location à 8 $ par adulte et 5 $ par enfant
Quand : Jusqu'au 8 mars 2026
Adresse : Discoglace - 120, rue Dalhousie, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Après avoir attiré les foules l’hiver dernier, la discothèque sur glace fait son retour à Québec pour la saison 2025-2026. L’Agora du Port est à nouveau aménagée en grande surface glacée animée par des DJ et des prestations de chansonniers et chansonnières. On y patine dans une atmosphère immersive, entre éclairages festifs, musique entraînante et panorama à couper le souffle sur le Château Frontenac.
Glisser en tube à 50 km/h
Prix : Gratuit, la réservation en ligne est obligatoire pour y accéder
Quand : Sur réservation en janvier 2026
Adresse : Centre de glisse Myrand - 2150, av. Chapdelaine, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux t'amuser comme un.e enfant, prend la direction du Centre de glisse Myrand, où certaines pistes permettent d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 50 km/h en tube. Le site compte cinq pentes enneigées artificiellement et éclairées en soirée, dont trois adaptées aux débutant.e.s avec une vitesse maximale d’environ 15 km/h, ainsi que deux parcours de niveau avancé.
Pour faire cette sortie, il suffit de réserver ta place dès deux jours avant la plage horaire choisie, ou jusqu’au jour même avant 8 h pour les activités du matin, avant 12 h pour celles de l’après-midi et avant 16 h pour les sorties en soirée.
Patiner sur les plaines
Prix : Gratuit, patins en location à 9 $ par personne
Quand : Jusqu'au 9 mars 2026
Adresse : Anneau de glace des plaines d'Abraham - 255, Grande Allée O., Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Lors de la saison froide, tu peux profiter des plaines d’Abraham pour patiner sur un anneau de glace de 358 m de long. Sur place, tu peux louer de l’équipement et te réchauffer dans le chalet, en plus de t’amuser dans un décor hivernal féérique.
Regarder un spectacle de feux d'artifice
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 3 janvier 2026, dès 20 h 30
Adresse : Rue Joseph-Lambert, Lévis, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu n’es pas du genre à aller regarder les feux d’artifice à minuit pour le Nouvel An, sache que tu peux quand même profiter d’un spectacle pyrotechnique en janvier. Le premier samedi de l’année, des entreprises offrent une soirée de feux dès 20 h 30 dans le quartier Pintendre, à Lévis.
Pour l’occasion, une section de la rue Joseph-Lambert sera piétonne, il faut donc penser à te stationner plus loin pour éviter la congestion. Apporte ta chaise pliante, ta couverture et ton thermos plein de chocolat chaud, et profite des couleurs et de l’ambiance festive pour bien commencer 2026.
Aller au musée
Prix : Gratuit
Quand : Le 4 janvier 2026
Adresse : Musée de la civilisation - 85, rue Dalhousie, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le premier dimanche de chaque mois, il est possible de visiter le Musée de la civilisation gratuitement, à condition d’être un groupe composé d’un ou deux adultes, accompagné.e.s d’un nombre illimité de jeunes de moins de 20 ans (sur présentation d’une preuve de résidence à Québec). Les familles et autre groupes pourront donc profiter sans frais de la dernière journée des Fêtes au Musée de la civilisation, alors qu’une programmation spéciale sera en cours, en plus des expositions habituelles.
Te balader sur un sentier éclairé aux flambeaux
Prix : Gratuit, location d'équipement payante
Quand : Les 2,10, 16, 24, 30, 31 janvier 2026
Adresse :
- Centre de plein air de Beauport - 95, rue de la Sérénité, Québec, QC
- Base de plein air La Découverte - 10, rue de la Découverte, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : D’une semaine à l’autre, en alternance, tu peux te rendre au Centre de plein air de Beauport ou à la Base de plein air La Découverte pour faire du ski de fond, de la raquette ou simplement de la marche à la lueur de flambeaux. Pour en profiter, tu n’as qu’à te présenter, mais reste à l’affût, car en cas d’intempéries, l’activité pourrait être annulée.
Admirer la ville en hauteur
Prix : Gratuit
Quand : Jusqu'au 15 janvier 2026
Adresse : Observatoire de la Capitale – 1037, rue de la Chevrotière, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Durant les deux premières semaines de janvier, l’Observatoire de la Capitale offre l’entrée gratuite à toutes les personnes résidentes de la Ville de Québec, incluant Saint-Augustin-de-Desmaures et L’Ancienne-Lorette. C’est l’occasion parfaite d’admirer un panorama spectaculaire à 221 mètres d'altitude sur 360 degrés, sans dépenser les 14,75 $ que le billet coûte par adulte habituellement. L’offre est valide pour les billets journaliers, à la billetterie sur place seulement, sur présentation d’une preuve de résidence, et l’observatoire est ouvert tous les jours de 10 h à 17 h.
Essayer des cours de danse
Prix : Gratuit
Quand : Du 4 au 8 janvier 2026
Adresse : Studio Salsa Attitude – 3188, chemin Sainte-Foy, Québec, QC, G1X 1R4
Pourquoi tu dois y aller : Pour souligner le début de sa session de janvier 2026, le Studio Salsa Attitude ouvre ses portes et permet d’essayer gratuitement tous ses cours pendant la première semaine de la session. C’est l’occasion idéale de découvrir le studio, rencontrer les profs, évaluer ton niveau et tester différents styles comme la salsa, la bachata ou la kizomba avant de t’inscrire. Plusieurs cours sont offerts chaque jour, incluant des niveaux débutant, intermédiaire et avancé, ainsi que des ateliers de musicalité, de footwork et de partnerwork.