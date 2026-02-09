Le gouvernement du Canada embauche avec un sec. 5 au Québec et offre jusqu'à 85 266 $/an

Trouver un emploi stable avec une formation rémunérée et un salaire qui peut dépasser 85 000 $ par année représente une occasion rare. C’est exactement ce que propose Pêches et Océans Canada avec son programme de formation initiale des agent.e.s des pêches 2025-2026, qui permet d’accéder à un poste à durée indéterminée au sein de la fonction publique fédérale, partout au pays.

À lire également : VIA Rail embauche au service à la clientèle avec un sec.5 et offre une paye de 27,48 $/h

Les agent.e.s des pêches jouent un rôle clé dans la protection des océans, des rivières et des ressources halieutiques du Canada. Leur travail consiste à appliquer les lois et règlements en matière de pêche, à surveiller les activités sur les plans d’eau, à patrouiller les côtes et les cours d’eau, et à participer à des initiatives d’éducation et de sensibilisation du public. Tu pourrais donc être appelé.e à travailler autant sur les trois océans du pays que sur des rivières et des ruisseaux, selon les besoins opérationnels.

Ce programme mène à un poste permanent à durée indéterminée, mais il commence par une formation structurée. Les candidat.e.s sélectionné.e.s sont d’abord embauché.e.s comme cadet.te.s, avec une formation en classe de 19 semaines offerte à l’Atlantic Police Academy, à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard. Durant cette période, la rémunération est de 1 000 $ par semaine.

Après la formation en classe, la formation se poursuit sur le terrain pendant environ 30 mois (durée actuellement en révision). Les cadet.te.s sont alors embauché.e.s à un poste de niveau GT-02, puis progressent vers les niveaux GT-03 et GT-04, sous réserve de la réussite des différentes étapes de formation.

Côté salaire, la progression est la suivante :

  • GT-02 : entre 59 518 $ et 67 276 $
  • GT-03 : entre 66 559 $ et 75 427 $
  • GT-04 : entre 74 995 $ et 85 266 $

En plus du salaire de base, les agent.e.s des pêches reçoivent une indemnité annuelle de 6 500 $, ainsi qu’une indemnité de premiers soins de 300 $.

Pour être admissible, tu dois avoir 18 ans ou plus, détenir un diplôme d’études secondaires (ou une combinaison acceptable d’études, de formation ou d’expérience), et résider au Canada ou être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, même si tu habites à l’étranger. Lors de la candidature, il faut aussi indiquer les régions où tu serais prêt.e à déménager, puisque les postes sont offerts à divers endroits au Canada après la formation.

Les personnes intéressé.e.s ont jusqu’au 1er avril 2026 pour soumettre leur candidature en ligne. Le processus de sélection peut s’échelonner sur plusieurs mois, mais il mène à une carrière stable au sein de la fonction publique fédérale, avec une formation complète et des possibilités d’avancement partout au Canada.

Agent.e.s des pêches

Salaire : Entre 59 518 $ et 85 266 $ par année, formation payée 1000 $ par semaine

Compagnie : Pêches et Océans Canada

C'est ici pour postuler

