8 des meilleurs restos « à volonté » à Montréal qui ne sont pas des buffets
Tu ne resteras pas sur ta faim en tout cas!
Si tu as envie de vivre une expérience all you can eat qui te permet de manger à ta faim sans faire un gros trou dans ton budget, cette sélection de restaurants à Montréal est faite pour toi. Sushis ultra frais, BBQ coréen proposant de la viande bien grillée, tacos savoureux et bien garnis : plusieurs restaurants à volonté savent comment combler les gros appétits.
À lire également : 8 vraiment bons restos à Montréal qui offrent 2 à 5 services à des prix entre 18 $ et 49 $
Comme on le sait, sortir pour manger peut parfois être assez coûteux. L'une des meilleures façons d’en avoir plus pour ton argent, c'est d'avoir accès à un menu à prix fixe. Fais un trou dans ton horaire, arrive le ventre vide et prépare-toi à repartir pleinement rassasié.e. Ces adresses prouvent qu’on peut se faire plaisir, bien manger et rentabiliser sa sortie… sans stresser en voyant la facture arriver.
Mon Ami Korean BBQ
Prix : 40,99 $ du lundi au jeudi, 43,99 $ du vendredi au dimanche pour le menu BBQ à volonté
Type de bouffe : BBQ coréen
Adresses : 2800, rue Masson, Montréal, QC | 1145, av. du Mont-Royal E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Opter pour un barbecue coréen à volonté, c’est choisir un repas aussi convivial que savoureux. Autour du gril, on prend le temps de jaser pendant que les pièces de viande cuisent tranquillement sous nos yeux.
Chez Mon Ami, tu peux varier les sources de protéines entre poulet, bœuf, porc et fruits de mer, selon tes goûts. Ajoute à ça une belle sélection de légumes, comme des champignons, des poivrons ou des courgettes, sans oublier de demander du kimchi et des édamames pour vivre une expérience complètement coréenne.
Knuckles
Prix : 20 $ pour les pâtes caccio e pepe à volonté le mardi
Type de bouffe : Italienne
Adresse : 241, rue Jarry E, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le mardi, le restaurant Knucles offre les pâtes caccio e pepe à volonté pour 20 $ par personne. Tu as bien lu, tu peux te resservir tant que ton estomac dit oui. Ultra fromagées, bien poivrées et simplement délicieuses, ces pâtes promettent d'être un vrai comfort meal. Un deal qui est difficile à battre.
Kaëdo Sushi
Prix : 39,99 $ du lundi au jeudi, 42,99 $ du vendredi au dimanche pour le menu à volonté
Type de bouffe : Sushis
Adresse : 1709, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Chez Kaëdo Sushi, tu peux te régaler de sushis à volonté. En plus des makis et nigiris, l’endroit propose aussi un bon choix de petits plats chauds, comme la soupe miso, les rouleaux impériaux et même des dumplings au beurre d’arachide. C’est le resto parfait si tu as envie de goûter un peu à tout et satisfaire tes envies de bonne bouffe asiatique.
Kuto Tartares
Prix : 39,95 $ pour les tartares à volonté le mercredi
Type de bouffe : Tartares
Adresse : 7600, boul. Viau, local 325, Saint-Léonard, QC
Pourquoi tu dois y aller : Chaque mercredi dès 16 h, Kuto Tartares propose une sélection de quatre tartares à volonté pour les amateurs et amatrices de cuisine fraîche et savoureuse. Les variétés changent de semaine en semaine, mais il est possible de consulter le menu à l’avance, directement sur leur site Web.
Bœuf, deux déclinaisons de saumon, thon à l’asiatique ou encore crevette césar : il y en a vraiment pour tous les goûts. C’est l’occasion parfaite de goûter à plusieurs recettes dans un même repas, sans avoir à faire de choix déchirant.
Shnoopa
Prix : 19,99 $ pour les pâtes à volonté le jeudi
Type de bouffe : Italienne
Adresse : 300, rue Richmond, Griffintown, QC
Pourquoi tu dois y aller : Adresse soeur du Shnoopi (qui sert des sandwichs), Shnoopa est un resto qui te propose des pâtes décadentes. Ces recettes s’inspirent directement de celles de la mère du chef Youssef Shanab, ajoutant une touche encore plus authentique et familiale à l’expérience.
Les portions individuelles du menu régulier sont déjà très généreuses, mais c'est certain que d'avoir l'option de manger à volonté, ça se prend bien. Penne à la truffe dans une sauce tomate crémeuse, des spaghettis aux champignons nappés de crème et de mozzarella ou encore des rigatonis aux quatre fromages mêlant gorgonzola, cheddar, chèvre et parmesan t'attendent.
Joséphine
Prix : 30 $ pour des moules à volonté
Type de bouffe : Fruits de mer
Adresse : 4007, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Fan de moules? Réserve ton mardi soir pour aller souper au Joséphine. Chaque semaine, le resto propose une formule où tu peux te faire resservir des moules à volonté, cuites dans des préparations savoureuses qui changent selon les inspirations du chef.
Offertes avec frites croustillantes et accompagnements, c'est un repas complet, copieux et franchement satisfaisant. Une belle option qui te permet de rassasier tes envies de fruits de mer pour une somme fixe et abordable.
K2 Bistro
Prix : 39,99 $ du lundi au jeudi, 42,99 $ du vendredi au dimanche
Type de bouffe : Sushis
Adresse : 2045, rue Crescent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Aller chez K2 Sushis, c'est comme faire un petit voyage au Japon sans devoir quitter la ville. Dès que tu y mets les pieds, la déco te plonge dans un univers qui rappelle les films animés de Studio Ghibli.
Côté bouffe, tu peux te régaler de sushis classiques, mais aussi de sushis flambés ultra décadents qui ne te laisseront pas indifférent.e. Surtout, garde-toi de la place pour le dessert : leur Oréo frit ne laisse vraiment pas sa place et saura assurément rassasier ta dent sucrée.
La Toxica
Prix : 25,99 $ pour les tacos à volonté
Type de bouffe : Mexicaine
Adresse : 7221, rue Saint-Hubert, Montréal, QC | 1059, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de tacos? Rends-toi au restaurant La Toxica pour dévorer de délicieux tacos à volonté les mardis et mercredis. Le resto mise sur des recettes classiques et délicieuses, comme les tacos Al Pastor, Birria, au steak, aux crevettes, au chorizo et propose même des options végétariennes.
Avec son ambiance festive et sans prétention, c’est l’adresse parfaite quand tu veux te faire plaisir sans te soucier de ta facture qui grimpe.
Ces restos « à volonté » prouvent qu’on peut manger à profusion à Montréal sans passer par un buffet. Que tu sois plus pâtes, sushis, tacos ou moules, ces adresses offrent des formules généreuses, bien pensées et franchement satisfaisantes. Une belle façon de transformer une simple sortie resto en vrai festin.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
