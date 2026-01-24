Ce resto italien de Montréal offre des pâtes fraîches + un verre de vin pour 29$
Une « date » romantique à 30 $ par personne? Oui, svp!
Tu veux planifier une date romantique ou une soirée entre ami.e.s, mais tu n'as pas envie de rentrer chez toi avec une facture extra salée? Sache qu'un charmant restaurant italien de Montréal propose une offre abordable à 29 $ qui devrait te permettre d'organiser une sortie en semaine qui est aussi alléchante gustativement que financièrement.
Le Prezze Mollo, un établissement qui a ouvert ses portes dans le Mile-End en mai 2025, t'invite à visiter sa salle à manger intime afin de déguster des entrées fraîches comme des crudos, carpaccios et bœuf cru, des pâtes maison aux saveurs riches (vodka, bolognaise, truffe), ainsi que des plats principaux mettant en valeur le poisson, les mijotés italiens et les pièces de viande à partager.
Mais si tu veux te régaler à petit prix, tu peux commander une assiette de pâtes faites le jour même inspirée de la recette italienne classique Cacio e Pepe, et d'un verre de vin de la sélection du sommelier.
Si tu ne connais pas bien ce mets, ce sont des pâtes flambées dans une meule de Parmigiano Reggiano, saupoudrées de poivre et arrosées d'un peu de grappa pour une touche de saveur légèrement alcoolisée.
Mais attention, pour en profiter, il ne suffit pas de te présenter n'importe quand. C'est les mardis et mercredis soir, après 17 h, que cette expérience culinaire est au menu.
Alors, si tu avais besoin d'une bonne raison de sortir en ville et briser ta routine de milieu de semaine, pourquoi ne pas le faire en goûtant un peu de l'Italie, mais sans quitter la métropole?
Prezze Mollo
Prix : 29 $ pour une assiette de pâte et un verre de vin
Type de bouffe : Cuisine italienne
Adresse : 5455, av. de Gaspé, Montréal, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.